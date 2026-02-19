Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. కవిత కొత్త పార్టీకి మూహూర్తం ఫిక్స్.. ఆ స్థానమే టార్గెట్..

kalvakuntla kavitha will announce new party in may: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిమాణం చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే కవిత ఎపిసోడ్ ఇటు బీఆర్ఎస్ కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. కవిత తరచుగా ఏదో అంశంపై బీఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ చేసుకుని వివాదం రాజేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా కవిత ఇటీవల కేసీఆర్ జన్మదినం వేడుకల నేపథ్యంలో చేసిన ట్విట్ పై చర్చలు జరిపారు. బీఆర్ఎస్ అభిమానులు కవితను కనీసం నాన్న అని పిల్వలేకపోయావా..?.. ఫోటో కూడా లేకుండా పరాయి వారిని విష్ చేసినట్లు ఆ ట్విట్ ఏంటని ఏకీపారేశారు. ఇక కవిత కేటీఆర్, హరీష్ రావులను ఏవిధంగా టార్గెట్ చేశారో స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కవిత మరో కీలక ప్రకటన చేశారు.
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. మే మాసంలో మొదటి వారంలో మూహుర్తం చేసుకుని పార్టీ పేరును ప్రకటిస్తామని తెలిపారు. అదే విధంగా కొత్త పార్టీ పేరులో తెలంగాణ ఉంటుందని చెప్పారు. దీనితో పాటు రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తాను.. సిద్దిపేట లేదా బోధన్ నుంచి బరిలో ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. తొలి టార్గెట్ హరీష్ రావు ఇలాఖా సిద్దిపేట్ అని తెల్చిచెప్పారు.
కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త పార్టీ ప్రకటన నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. అదే విధంగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వ సంస్థగా మార్చే ప్రక్రియను త్వరితగతిన చేయాలన్నారు. మహాలక్ష్మి పథకంతో బస్సుల ఆక్యుపెన్సీపెరిగిందని దీని వల్ల ఉద్యోగులపై పని ఒత్తిడి ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
మహిళలే అసలు ఉచిత బస్సు పథకం పై కౌంటర్లు వేస్తున్నారని అన్నారు. మహిళ ప్రయాణికులకు అనుగుణంగా బస్సుల సంఖ్య కూడా పెంచాలన్నారు. అదే విధంగా.. ఈ నెల 24న ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ డిమాండ్ల కోసం చలో సెక్రెటేరియట్కు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు.
