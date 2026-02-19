Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. కవిత కొత్త పార్టీకి మూహూర్తం ఫిక్స్.. ఆ స్థానమే టార్గెట్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
K kavitha will announces new party: సిద్దిపేట లేదా బోధన్ నుంచి బరిలో ఉంటానని కవిత ప్రకటించారు. కొత్త పార్టీ పేరులో తెలంగాణ అని పేరు ఉంటుందని అన్నారు. మొత్తంగా కవిత కొత్త పార్టీ ప్రకటనపై కీలక ప్రకటన చేయడంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 19, 2026, 02:48 PM IST
kalvakuntla kavitha will announce new party in may: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిమాణం చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే కవిత ఎపిసోడ్ ఇటు బీఆర్ఎస్ కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. కవిత తరచుగా ఏదో అంశంపై బీఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ చేసుకుని వివాదం రాజేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా కవిత ఇటీవల కేసీఆర్ జన్మదినం వేడుకల నేపథ్యంలో చేసిన ట్విట్ పై చర్చలు జరిపారు. బీఆర్ఎస్ అభిమానులు కవితను కనీసం నాన్న అని పిల్వలేకపోయావా..?.. ఫోటో కూడా లేకుండా పరాయి వారిని విష్ చేసినట్లు ఆ ట్విట్ ఏంటని ఏకీపారేశారు. ఇక కవిత కేటీఆర్, హరీష్ రావులను ఏవిధంగా టార్గెట్ చేశారో స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కవిత మరో కీలక ప్రకటన చేశారు.

తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. మే మాసంలో మొదటి వారంలో మూహుర్తం చేసుకుని పార్టీ పేరును ప్రకటిస్తామని తెలిపారు. అదే విధంగా కొత్త పార్టీ పేరులో తెలంగాణ ఉంటుందని చెప్పారు. దీనితో పాటు రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తాను.. సిద్దిపేట లేదా బోధన్ నుంచి బరిలో  ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. తొలి టార్గెట్ హరీష్ రావు ఇలాఖా సిద్దిపేట్ అని తెల్చిచెప్పారు.

కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త పార్టీ ప్రకటన నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి.  అదే విధంగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వ సంస్థగా మార్చే ప్రక్రియను త్వరితగతిన చేయాలన్నారు. మహాలక్ష్మి పథకంతో బస్సుల ఆక్యుపెన్సీపెరిగిందని దీని వల్ల ఉద్యోగులపై పని ఒత్తిడి ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 

Read more: Video Viral: జగిత్యాలలో రెచ్చిపోయిన యువకుడు.. బుర్ఖా వేసుకుని మహిళలను టచ్ చేస్తూ.?.. వీడియో వైరల్..

మహిళలే అసలు ఉచిత బస్సు పథకం పై కౌంటర్లు వేస్తున్నారని అన్నారు. మహిళ ప్రయాణికులకు అనుగుణంగా బస్సుల సంఖ్య కూడా పెంచాలన్నారు. అదే విధంగా.. ఈ నెల 24న  ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ డిమాండ్ల కోసం  చలో సెక్రెటేరియట్‌కు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kalvakuntla KavithaTelangana PoliticsKavitha New PartyTelanganaFormer CM KCR

