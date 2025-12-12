English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kalvakuntla Kavitha: నేనూ సీఎం అవుతా... కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్‌లపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha: నేనూ సీఎం అవుతా... కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్‌లపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kavitha sends legal notices to Madhavaram krishna rao and maheshwar reddy:  వారంలోగా బహిరంగంగా సారీ చెప్పకుండా కోర్టుకు ఈడుస్తామంటూ కల్వకుంట్ల కవిత లీగల్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇక మీదట నిరాధర ఆరోపణలు చేస్తే వదిలే ప్రసక్తి లేదని కవిత స్పష్టం చేశారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒక్కసారిగా హీట్ పెరిగింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 12, 2025, 01:44 PM IST
  • ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు కవిత నోటీసులు..
  • హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

Kalvakuntla Kavitha: నేనూ సీఎం అవుతా... కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్‌లపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

kalvakuntla Kavitha legal notices to Madhavaram krishna rao and maheshwar reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కవిత ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారారు. జనంబాట కార్యక్రమంలో ప్రజల్లోకి వెళ్లి వారి సమస్యల్ని వింటున్నారు. దీనిలో భాగంగా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నేతలను ఏకీపారేస్తున్నారు. గత పాలకులతో పాటు, ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనను ఎండగడుతున్నారు.  గతంలో నిజామాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాలో పర్యటించిన కవిత, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, మేడ్చల్ జిల్లాల పరిధిలో పర్యటించారు.

ఇటీవల మాజీ మంత్రి, ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డిపై భూములు కబ్జాలుపెట్టాడని సంచలన ఆరోపణలుచేశారు. ఆ తర్వాత మలక్‌పేట, యాకుత్‌పురా, చాంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించారు. దీనిలో భాగంగా కూకట్ పల్లిలో పర్యటించినప్పుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యే  మాధవరం కృష్ణారావు పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. 

మాధవరం కృష్ణారావు  వర్సెస్ కల్వకుంట్ల కవిత..

హైదరాబాద్ లో అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రజల్ని దోచుకున్నారంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు.  దీనిపై  మాధవరం కృష్ణారావు కౌంటర్ ఇచ్చారు. కవిత ను  కుక్కతో పోలుస్తూ చాలా మంది తమపై ఆరోపణలు చేస్తారని వారిని పట్టించుకొవాల్సిన అవసరంలేదన్నారు. ఆమె బాగోతం, ఆమె భర్త కబ్జాలు బైటపెడతామంటూ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది.  దీనికి కవిత  మాధవరం కృష్ణారావు ఫ్రస్ట్రేషన్ బైటపడిందంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ ఎమ్మోల్యే మహేశ్వర్ రెడ్డి సైతం కవితపై ఆరోపణలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై కవిత సీరియస్ అయ్యారు. 

కవిత లీగల్ నోటీసులు..

ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఒక మీడియా సంస్థకు లీగల్ నోటీసులు పంపారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మహేశ్వరరెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు, టీ న్యూస్ ఛానల్‌కు ఈ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు మీడియా ముఖంగా తెలిపారు.

తనపైనా, తన భర్త అనిల్‌పైనా ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేశారని దుయ్యబట్టారు . దీనిపై వారంలోగా  బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పకుంటే కోర్టుకు లాగుతామంటూ కవిత మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.  కొంత మంది తాను కాంగ్రెస్ తో కుమ్మక్కైయ్యానంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.

ఏదో  ఒక రోజు తాను సీఎం అవుతా.. వారి అక్రమాలు బైటకు తీస్తానంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జనంబాటలో ప్రజల్లోకి వెళ్లే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతల అక్రమాలు బైటకు వస్తున్నాయన్నారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Kavitha Kalvakuntlabrs mla Madhavaram krishna raoTelangana Jagruthibjp Maheshwar ReddyT News

