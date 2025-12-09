kalvakuntla Kavitha sensational comments on brs party: కల్వకుంట్ల కవిత బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ అయిన తర్వాత మరింత జోరును పెంచారు. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ లో తనపై కుట్రలు చేశారంటూ హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లపై పలు సందర్భాల్లో బహిరంగంగానే విమర్శలు చేశారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను కూడా బీసీ రిజర్వేషన్ ల అంశంపై ఏకీపారేస్తున్నారు. ఇటీవల భట్టీ కుమారుడి పెళ్లికి కవిత.. కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా రంగుల మాదిరిగా ఉన్న చీర కట్టుకుని వెళ్లడం రాజకీయంగా కొత్త చర్చకు దారితీసింది.మరొవైపు కవిత ఇటీవల తరచుగా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటూ ప్రజల్లో తిరుగుతూ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు.
ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా కవిత ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా ఆరోపణలతో ముప్పుతిప్పులు పెడుతున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా ఇటీవల కల్వకుంట్ల కవితపై కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత జనాల్లోకి ఎక్కువగా వెళ్తు వారి సమస్యల్ని తెలుసుకుంటున్నారు.
అయితే.. తాజాగా.. కవిత చేసిన ట్విట్ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కవిత తన పోస్ట్ లో.. అధికారం కోల్పోయాక బీఆర్ఎస్ దీక్షా దివస్ లు.. విజయ్ దివస్ ల గురించి మాట్లాడుతుందని సెటైర్ లు వేశారు. కానీ అధికారంలో ఉన్న పదేళ్లు ఏ రోజున వీటి గురించి మాట్లాడిన పాపాన పోలేదని బీఆర్ఎస్ పై ఇన్ డైరెక్ట్ గా ఏకీపారేశారు. మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డిపై ఇటీవల భూములు కబ్జాలు పెట్టాడంటూ పంచ్ లు వేశారు.
అంతటితో ఆగకుండా.. ఇది ఉద్యమాల గడ్డ అని.. ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నరంటూ సెటైరీకల్ గా ట్విట్ చేశారు. ప్రస్తుతం కవిత చేసిన ట్విట్ రాజకీయాల్లో రచ్చగా మారింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో కవిత బీఆర్ఎస్ ను ఇలా తగులుకుందేటీ భయ్యా అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కవిత చేసిన ట్విట్.. హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లకే సెటైరిక్ గా చేసిందంటూ నెట్టింట చర్చలు చేసుకుంటున్నారు.
