Kalvakutla Kavitha: సత్యం నా తోడుగా అంటూ.. సీబీఐ నోటీసులసై కల్వకుంట్ల కవిత సెన్సెషనల్ ట్విట్.. ఏమన్నారంటే..?

kalvakuntla Kavitha sensational tweet delhi liquor case: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో మరోక కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే హైకోర్టు రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ఈ కేసులో ఉన్న 23 మందికి క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంపై స్టేను విధించింది. దీంతో మరోసారి విచారణకు హజరు కావాలని నోటీసులు జారీ చేసింది.ఈ నేపథ్యంలో సీబీఐ అధికారులు కల్వకుంట్ల కవిత నివాసంకు వెళ్లి నోటీసులు అందజేశారు. కవిత భర్త అనిల్ కుమార్ సీబీఐ అధికారుల నోటీసులు తీసుకున్నారు. ఈనెల 16న విచారణకు రావాల్సిందిగా నోటిసుల్లో పేర్కొన్నారు. కవితతో పాటు అరుణ్ రామచంద్ర , అభిషేక్ బోయినపల్లి, శరత్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డిలకు సీబీఐ నోటీసులు జారీ చేసింది. దీనిపై కల్వకుంట్ల కవిత ఆసక్తికర ట్విట్ చేశారు.
ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో చార్జెస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి కూడా రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు నిరాకరిస్తూ కేసును కొట్టేసిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే నని చెప్పారు. అదే విధంగా.. కేసు కొట్టేయడంతో పాటు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ ను సైతం ఎంక్వయిరీ చేయాలని సైతం రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కామెంట్ చేసిన విషయమేనన్నారు. రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు తీర్పు పై సీబీఐ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.
ఈ కేసు విచారణ ఈనెల 16న ఉన్నదన్న విషయాన్బీ సీబీఐ అధికారులు స్వయంగా తెలియచేశారు. ఈ విషయంపై మా లీగల్ టీమ్ తో డిస్కస్ చేస్తున్నామని ట్విట్ చేశారు. అదే విధంగా.. సత్యం నా తోడుగా ఉందని, సీబీఐ అధికారులకు తన వంతుగా సంపూర్ణంగా సహకరిస్తానని ట్విట్లో కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
