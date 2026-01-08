kalvakuntla Kavitha: నిరుద్యోగుల అరెస్ట్ దుర్మార్గం.. జాబ్ క్యాలెండర్ నిరసనలపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన ట్విట్..

kalvakuntla Kavitha sensational tweet on unemployed youth protest: తెలంగాణలో మరోసారి నిరుద్యోగులు జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం కదం తొక్కారు. ఎన్నికల వేళ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందన్నారు. అంతే కాకుండా ఇప్పుడు జాబ్ లు అడిగితే మాత్రం తమను అరెస్ట్ చేస్తు, కేసులు పెడుతున్నారని నిరుద్యోగులు తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు . వెంటనే ఎన్నికల వేళ హమీ ఇచ్చిన విధంగా 2 లక్షల జాబ్ లు, జాబ్ క్యాలెండర్లను ప్రకటించాలని నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు భారీ ర్యాలీగా సెంట్రల్ లైబ్రరి నుంచి అశోక్ నగర్ కు చేరుకున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
అంతే కాకుండా రోడ్డుపై బైఠాయించారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో పోలీసులు రంగంలోకి నిరుద్యోగుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దగ్గరలోని పీఎస్ లకు తరలించారు. నిన్న రాత్రి కూడా దిల్ సుఖ్ నగర్ లో నిరుద్యోగులు కదం తొక్కిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు నిరుద్యోగుల నిరసనలపై ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన ట్విట్ చేశారు.
గతంలో ఎన్నికల సమయంలో అధికారం కోసం అడ్డగోలు హామీలిచ్చిన కాంగ్రెస్ జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం ఆందోళన చేస్తున్న నిరుద్యోగులను అరెస్టు చేయడం దుర్మార్గమని ఏకీపారేసింది. కాంగ్రెస్ ను గెలిపిస్తే మొదటి ఏడాదిలోనే 2 లక్షల ఉద్యోగాలిస్తామని నిరుద్యోగులను నమ్మించి వంచించిందన్నారు.
Read more: Hyderabad: పండగ వేళ రోడ్డెక్కిన నిరుద్యోగులు.. అశోక్ నగర్ లో హైటెన్షన్.. వీడియో..
అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటినా కొత్తగా 20 వేలకు మించి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదని సీఎం రేవంత్ సర్కారుపై నిప్పులు చెరిగారు. వెంటనే జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించాలని, దానికి అనుగుణంగా నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వాలని కవిత డిమాండ్ చేశాడు. అదే విధంగా అరెస్ట్ చేసిన నిరుద్యోగులను వెంటనే విడుదల చేయాలని కూడా కల్వకుంట్ల కవిత పోలీసుల్ని డిమాండ్ చేశారు.
