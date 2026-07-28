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చంకలో పాప.. చేతిలో కల్యాణలక్ష్మి చెక్కు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

Kalyana Lakshmi Scheme Delay: పెళ్లి తర్వాత రావాల్సిన కల్యాణలక్ష్మి ఆర్థిక సాయం.. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత వచ్చింది. ఈ ఘటన బోథ్ నియోజకవర్గం భీంపూర్ మండల కేంద్రంలో చోటు చేసుకుంది. చంకలో తల్లి పిల్లను ఎత్తుకుని.. కల్యాణలక్ష్మి చెక్కును అందుకుంది.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 28, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:34 AM IST
చంకలో పాప.. చేతిలో కల్యాణలక్ష్మి చెక్కు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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