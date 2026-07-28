/చంకలో పాప.. చేతిలో కల్యాణలక్ష్మి చెక్కు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

Kalyana Lakshmi Scheme Delay News: పెళ్లయిన కొత్తలో.. పుట్టింటి నుంచి అత్తవారింటికి వెళ్లేటప్పుడు ఆ కొత్తపెళ్లికూతురి కళ్లలో ఎన్నో ఆశలు. ప్రభుత్వం ఇచ్చే కల్యాణలక్ష్మి ఆర్థిక సాయం అందుతుంది.. తమ కొత్త కాపురానికి ఆసరాగా నిలుస్తుంది.. అని భావించింది. కానీ, నెలలు గడిచాయి.. కాలం మారింది.. ప్రభుత్వాలు మారాయి.. చివరికి ఆమె కడుపున ఒక ప్రాణం ఊపిరి పోసుకొని.. పండంటి పాపలా కూడా జన్మించింది. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత గానీ ఆ పేద తల్లికి కల్యాణలక్ష్మి చెక్కు చేతికందలేదు..
ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోథ్ నియోజకవర్గం భీంపూర్ మండల కేంద్రంలో గురువారం నాడు చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనా తీరుకు అద్దం పడుతోంది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. కల్యాణలక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి స్థానిక BRS ఎమ్మెల్యే అనిల్ జాదవ్ హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఒక లబ్ధిదారురాలు తన చంకలో కొన్ని నెలల పసిపాపను పట్టుకుని.. ఎంతో ఆశగా చెక్కు కోసం క్యూలైన్ లో నిలబడటం అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేసింది..
ఆ దృశ్యాన్ని చూసి చలించిపోయిన MLA అనిల్ జాదవ్.. స్వయంగా ఆమె దగ్గరకు వెళ్లారు. ఎంతో ఆప్యాయంగా ఆ పసికందును కూడా చంకన ఎత్తుకుని.. తల్లిని యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ తల్లి చేతికి కల్యాణలక్ష్మి చెక్కును అందజేస్తూ.. అక్కా.. పెళ్లి సమయానికి అందాల్సిన సాయం, ఈ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్ల బిడ్డ పుట్టేదాకా ఆలస్యమైంది అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రభుత్వ వైఫల్యంపై మండిపడ్డ లబ్ధిదారులు..
BRS ప్రభుత్వ హయాంలో KCR తీసుకొచ్చిన కల్యాణలక్ష్మి పథకం పేదింటి ఆడబిడ్డలకు ఎంతో ఆసరాగా నిలిచిందని.. కానీ నేడు కాంగ్రెస్ పాలనలో లబ్ధిదారులకు చెక్కులు అందక నెలల తరబడి నిరీక్షించాల్సి వస్తోందని ఎమ్మెల్యే అనిల్ జాదవ్ విమర్శించారు. పెళ్లి ఖర్చుల కోసం తెచ్చిన అప్పులకు వడ్డీలు పెరుగుతున్నాయని.. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి పెండింగ్లో ఉన్న కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ చెక్కులను తక్షణమే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
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