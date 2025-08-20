English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venu Swamy Video: ఇక్కడి నుంచి బైటకు వెళ్లిపో.!.. వేణుస్వామిని కామాఖ్యా ఆలయం నుంచి బైటకు తోసేసిన అర్చకులు.!. వీడియో వైరల్..

Venu Swamy controversy: సెలబ్రెటీ  జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. అస్సాంలోని  కామాఖ్యా ఆలయంలో అక్కడి పూజారులు వేణు స్వామిని రౌండప్ చేసి ప్రశ్నలతో ఉక్కిరి బిక్కిరిచేశారు. దీంతో వేణు స్వామి వారికి సమాధానం చెప్పలేక నీళ్లు నమిలాడు.ఈ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 20, 2025, 04:57 PM IST
  • మరో కాంట్రవర్సీలో వేణు స్వామి..
  • మండి పడిన ఆలయ అర్చకులు..

Venu Swamy Video: ఇక్కడి నుంచి బైటకు వెళ్లిపో.!.. వేణుస్వామిని కామాఖ్యా ఆలయం నుంచి బైటకు తోసేసిన అర్చకులు.!. వీడియో వైరల్..

Kamakhya Temple Priests angry On famous Astrologer Venu Swamy video: సెలబ్రీటీలు జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామి తరచుగా ఏదో ఒక అంశంతో వార్తలలో ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఆయన తరచుగా సెలబ్రీటీల జాతకం చెబుతూ రచ్చ చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఆయన సమంత, నాగచైతన్య డైవర్స్ పై ఆయన చెప్పిన జాతకంతో ఒక రేంజ్లో ఫెమస్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత శోభిత ధూళిపాళ, చైతు రెండో పెళ్లిపై  కూడా కాంట్రవర్సీగా జ్యోతిష్యం చెప్పి అంతే వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. ఏకంగా మహిళ కమిషన్ రంగంలోకి దిగి మరీ వేణుస్వామికి చివాట్లు పెట్టింది.

మరోసారి సెలబ్రీటీల జ్యోతిష్యం చెప్పనని వేణుస్వామి పబ్లిక్ గా కూడా చెప్పారు.ఈ క్రమంలో గత కొన్ని రోజులుగా వేణు స్వామి కామ్ గా తన దగ్గరకు వచ్చిన కొంత మంది సెలబ్రీటీలకు పూజలు చేయిస్తు బిజీగా ఉంటున్నారు.ఈ క్రమంలో మరోసారి ఆయన కాంట్రవర్సీగా మారి వార్తలలో నిలిచారు. వేణు స్వామి ఇటీవల అస్సాంలోని కామాఖ్య ఆలయంకు వెళ్లారు. అక్కడ కొంత మందిని తీసుకొని వెళ్లారు.

 

ఇంతలో అక్కడి అర్చకులు వేణుస్వామితో వాగ్వాదంకు దిగారు. వాళ్లంతా ఇంగ్లీష్, హిందిలో వేణుస్వామిని పలు ప్రశ్నలు వేశారు. కానీ వేణు స్వామి మాత్రం దేనికి కూడా సమాధానం చెప్పకుండా అక్కడినుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో అర్చకులు మరింత సీరియస్ అయ్యారు. ఇలాంటి పనులు మానుకొవాలని, మరోసారి చేస్తే బాగుండదని వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్లు వారు మాట్లాడుతున్న ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.

Read more: Video Viral: కట్లపొడి, ఆకుల కోసం అనంతపురం పోతున్నా.. ఫ్రీబస్సు ముందు యువతి రీల్స్ .. రచ్చగా మారిన వీడియో..

ఈ క్రమంలో వేణుస్వామిపై అర్చకులు ఇటీవల ఆయన అమ్మవారిపై చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ పై సీరియస్ అయ్యారు.  ఇటీవల వేణు స్వామి పెళ్లైన వారు కామాఖ్యా ఆలయం కొండపై కలిస్తే ఏడాదిలోపు పిల్లలు పుడతారని, అక్కడ అమ్మవారికి మాంసం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారని నోటిదూలతో మాట్లాడారు. దీనిపై పండితులు సీరియస్ అయ్యారు.  మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట మరోసారి తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Venu swamyVenu swamy controversykamakhaya templekamakhaya priests angry on venu swamyAstrologer Venu swamy

