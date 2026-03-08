Kamareddy: కామారెడ్డి మిస్సింగ్‌ కేసు విషాదం.. చెరువులో ముగ్గురమ్మాయిల మృతదేహాలు లభ్యం..! 

Missing Children Dead bodies In Kamareddy Pond: కామారెడ్డి మిస్సింగ్ కేసు విషాదంతో ముగిసింది. మహిళా దినోత్సవం రోజే ముగ్గురు అమ్మాయిలను పెంచలేని దుస్థితిలో ఓ తండ్రి వారిని చెరువులోకి తోసి చంపేశాడు. శనివారం అమ్మాయిలు కనిపించడం లేదంటూ తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సమీప సీసీటీవీ ఫుటేజీలు అంతా పరిశీలించారు. విచారణ చేపట్టిన సమయంలో ఇస్మాయిల్, సబినాకు ముగ్గురు అమ్మాయిలు షీపత్ (8), ఆయాత్ (7), మరియమ్ (5) ఉన్నారు. తండ్రి ఇస్మాయిల్ ఆటో డ్రైవర్ గా పని చేస్తున్నాడు. తల్లి కూలి పనులకు వెళ్తుంది. అయితే అమ్మాయిలను స్థానిక టిఫిన్ సెంటర్ కు తీసుకువెళ్లి తినిపించి వస్తానని ఇంటి నుంచి తీసుకెళ్లాడు తండ్రి. ఆ తర్వాత గిరాకీ వచ్చిందని ఇంటి వద్ద వదిలేసి వెళ్లానని భార్యకు చెప్పాడు. శనివారం సాయంత్రం వరకు అమ్మాయిలు జాడ కనిపించకపోవడంతో సబీనా తన భర్తతో కలిసి కామారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసులు స్థానిక సీసీటీవీ పరిసర ప్రాంతాలను కూడా పరిశీలించారు. అయితే పొంతనలేని సమాధానాలు ఇస్మాయిల్ నుంచి రావడంతో తమదైన స్టైల్లో విచారించారు పోలీసులు. దీంతో తానే పిల్లల్ని చంపానని చెరువులోకి తోసేసానని పిల్లల తండ్రి ఒప్పుకున్నాడు. మొదటగా రెండో అమ్మాయిని పెద్ద చెరువులో తోసేసినట్లు.. ఆ తర్వాత చిన్న అమ్మాయి, చివరగా పెద్ద అమ్మాయిని కూడా చెరువులో తోసేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడు. అతనికి ఐదు లక్షల అప్పు ఉన్నట్లు ఈ నేపథ్యంలో వాటిని తీర్చలేక పిల్లల్ని చంపేసినట్లు తెలిపాడు. పిల్లలను పోషించలేక ఈ దారుణానికి ఒడిగొట్టి తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుందామనుకున్నాని చెప్పాడు. అయితే వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి వెళ్లి రెండో ,మూడో అమ్మాయి మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొదటి అమ్మాయి మృతదేహం ఇంకా లభ్యం కాలేదు. ఇక కేసు నమోదు చేసుకొని నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు.
మరో ఇద్దరు పిల్లలు కూడా..
ఇదిలా ఉండగా కామారెడ్డి పట్టణంలోనే మరో ఇద్దరు బాలురు కూడా నిన్న మిస్ అయ్యారు. సమీప గోసంగి కాలనీకి చెందిన బావ బామ్మర్దులు సింహాద్రి (10), విజయ్ (9) ఇద్దరు కూడా నిన్న ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లి తిరిగి రాలేదు . దీంతో కామారెడ్డి వ్యాప్తంగా నిన్ను అయిదు మంది పిల్లలు మిస్సింగ్ అనే వార్త కలకలం రేపింది. తల్లిదండ్రులు చుట్టూ ముట్టు ప్రదేశాలను వెతికారు. ఆచూకీ లభించలేదు. దీంతో వారు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కామారెడ్డి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని సీసీటీవీ ఆధారంగా మూడు బృందాలుగా విడిపోయి గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. బాలురు జాడ ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
