Kamareddy: ట్విన్స్‌ డే రోజు కవలల పెళ్లిలో ట్విస్ట్‌.. నెలలోపే నవవరుడు మానేరులో దూకి సూసైడ్, అసలేం జరిగిందంటే?

Kamareddy Quadruple Wedding One Groom Suicide: సరిగ్గా నెల క్రితం ట్విన్స్ అన్నాతమ్ముళ్ళు మరో ట్విన్స్ అక్కచెల్లెళ్లని పెళ్లి చేసుకున్నారు. దీంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఒకే పెళ్లి వేదికపై జంటలను చూస్తూ బంధుమిత్రులు కూడా మురిసిపోయారు. అచ్చం ఒకేలా ఉన్న అన్న తమ్ముళ్లు.. ఒకేలా ఉన్న అక్క చెల్లెల్ని.. ఒకే ముహూర్తానికి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఘన్ పూర్ గ్రామానికి చెందిన దుంపటి విజయ్, వినయ్ ఇద్దరు కవలలు. తాడ్వాయికి చెందిన కీర్తన, కీర్తి అనే సోదరిమణులు కూడా కవలలు. దీంతో సంబంధం కుదిరి పెళ్లి నిశ్చయమై పెళ్లి చేశారు పెద్దలు.
అయితే వీరి పెళ్లి జరిగి సరిగ్గా నెలకూడా కాలేదు. అంతలోనే తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. దుంపటి వినయ్ కుమార్ (31) హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఉగాది పండుగ రోజు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్లిన వినయ్ ఎంతటికీ తిరిగి రాలేదు. దీంతో ఆ కుటుంబ సభ్యులంతా అతని జాడ కోసం వెతక సాగారు. తీరా మానేరులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం గుర్తించారు. పోలీసులకు వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నెల క్రితమే ఆ ఇంట్లో పెళ్లి వేడుక జరిగి కళకళలాడిన ఇల్లు. నేడు చావు మేళంతో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. అసలు వినయ్ కుమార్ ఎందుకు చనిపోయారు? అనే విషయంపై ఆరా తీస్తున్నారు. అయితే ఈ జంట మనస్తత్వాలు కూడా చక్కగా కలవడంతోనే పెళ్లి కూడా నిశ్చయించినట్లు సమాచారం. కానీ నెల తిరగకుండానే ఇలా చనిపోవడం గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
ఈ జంటల పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. విజయ్ కీర్తన, వినయ్ కీర్తి ల వివాహ వీడియో లో ఒకేలా ఉన్నారు. చూసిన బంధుమిత్రులే కాదు గ్రామస్తులు కూడా ఆశ్చర్యానికి కూడా లోనయ్యారు. ఇలాంటి అరుదైన ఘటన చూడడానికి ఘనపూర్ వేడుక వేదిక అయింది. కానీ, ఇంతలోనే ఆ కుటుంబంలో విషాదం నెలకొనడంతో ఆ గ్రామమంతా తీవ్రవిషాదంతో నిండిపోయింది. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో ఒత్తిడి ఎక్కువ అయి లేదా కుటుంబంలో చిన్న గొడవలకు కూడా సూసైడ్ చేసుకోవడం వంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు గొడవపడి పిల్లల ప్రాణాలు తీసి మరీ వారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు.
ట్విన్స్ డే రోజు కవలలను పెళ్లాడిన కవలలు
వీరిలో ఒక నవ వరుడు ఆత్మహత్య
కామారెడ్డి జిల్లా మాచిరెడ్డి మండలం ఘనపూర్ గ్రామంలో ఇటీవల కవలలను పెళ్లాడిన యువకుల్లో ఒకరైన దుంపటి వినయ్ కుమార్ (31) ఆత్మహత్య
నిన్న ఉగాది పండుగ రోజు ఇంట్లో నుండి వెళ్లి తిరిగి రాని వినయ్
Also Read: ఘోర ప్రమాదం.. దేవతపల్లి గేట్ వద్ద ఆటోను వేగంగా ఢీకొట్టిన లారీ, నలుగురు స్పాట్ డెడ్..!!
Also Read: వాహనదారులకు గుడ్న్యూస్.. నేటి నుంచి ఆన్లైన్లోనే రిజిస్ట్రేషన్, 2 రోజుల్లో ఆమోదం..!
