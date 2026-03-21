Kamareddy: ట్విన్స్‌ డే రోజు కవలల పెళ్లిలో ట్విస్ట్‌.. నెలలోపే నవవరుడు మానేరులో దూకి సూసైడ్, అసలేం జరిగిందంటే?

Kamareddy Quadruple Wedding One Groom Suicide: ట్విన్స్‌ డే రోజు పెళ్లి చేసుకున్న జంటల ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇటీవలే ఓ కవల సోదరులు కవల సోదరీలను పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ఇది కామారెడ్డి జిల్లా మాచిరెడ్డి ఘన్ పూర్ గ్రామంలో జరిగింది. అయితే ఉన్నట్టుండి ఈ జంటలో ఒక వరుడు మానేరులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. హైదరాబాదులో ఉద్యోగం చేస్తున్న దుంపటి వినాయ్‌ (31) ఉగాది పండుగ రోజున సూసైడ్ చేసుకున్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 21, 2026, 07:25 AM IST

World Happiest Country: లెక్కలు మారాయి!..ప్రపంచంలో అత్యంత సంతోషకరమైన దేశం అందరికీ తెలుసు.. దుఃఖంలో ఉన్న దేశం ఏది తెలుసా?
5
world happiest countries 2026
World Happiest Country: లెక్కలు మారాయి!..ప్రపంచంలో అత్యంత సంతోషకరమైన దేశం అందరికీ తెలుసు.. దుఃఖంలో ఉన్న దేశం ఏది తెలుసా?
Bank Holiday: బ్యాంకులకు ఈరోజు సెలవా లేదా రేపు సెలవా.. ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు సెలవు అంటే..!
6
Bank Holiday 2026
Bank Holiday: బ్యాంకులకు ఈరోజు సెలవా లేదా రేపు సెలవా.. ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు సెలవు అంటే..!
Happy Ramadan Wishes 2026: రంజాన్ శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, కోట్స్..
8
Ramzan Wishes in telugu
Happy Ramadan Wishes 2026: రంజాన్ శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, కోట్స్..
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!
5
ap school holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!
Kamareddy Quadruple Wedding One Groom Suicide: సరిగ్గా నెల క్రితం ట్విన్స్ అన్నాతమ్ముళ్ళు మరో ట్విన్స్ అక్కచెల్లెళ్లని పెళ్లి చేసుకున్నారు. దీంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఒకే పెళ్లి వేదికపై జంటలను చూస్తూ బంధుమిత్రులు కూడా మురిసిపోయారు. అచ్చం ఒకేలా ఉన్న అన్న తమ్ముళ్లు.. ఒకేలా ఉన్న అక్క చెల్లెల్ని.. ఒకే ముహూర్తానికి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఘన్ పూర్ గ్రామానికి చెందిన దుంపటి విజయ్, వినయ్ ఇద్దరు కవలలు. తాడ్వాయికి చెందిన కీర్తన, కీర్తి అనే సోదరిమణులు కూడా కవలలు. దీంతో సంబంధం కుదిరి పెళ్లి నిశ్చయమై పెళ్లి చేశారు పెద్దలు. 

 అయితే వీరి పెళ్లి జరిగి సరిగ్గా నెలకూడా కాలేదు. అంతలోనే తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. దుంపటి వినయ్ కుమార్ (31) హైదరాబాద్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఉగాది పండుగ రోజు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్లిన వినయ్ ఎంతటికీ తిరిగి రాలేదు. దీంతో ఆ కుటుంబ సభ్యులంతా అతని జాడ కోసం వెతక సాగారు. తీరా మానేరులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం గుర్తించారు. పోలీసులకు వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నెల క్రితమే ఆ ఇంట్లో పెళ్లి వేడుక జరిగి కళకళలాడిన ఇల్లు. నేడు చావు మేళంతో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. అసలు వినయ్ కుమార్ ఎందుకు చనిపోయారు? అనే విషయంపై ఆరా తీస్తున్నారు. అయితే ఈ జంట మనస్తత్వాలు కూడా చక్కగా కలవడంతోనే పెళ్లి కూడా నిశ్చయించినట్లు సమాచారం. కానీ నెల తిరగకుండానే ఇలా చనిపోవడం గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

ఈ జంటల పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. విజయ్ కీర్తన, వినయ్ కీర్తి ల వివాహ వీడియో లో ఒకేలా ఉన్నారు. చూసిన బంధుమిత్రులే కాదు గ్రామస్తులు కూడా ఆశ్చర్యానికి కూడా లోనయ్యారు. ఇలాంటి అరుదైన ఘటన చూడడానికి ఘనపూర్ వేడుక వేదిక అయింది. కానీ, ఇంతలోనే ఆ కుటుంబంలో విషాదం నెలకొనడంతో ఆ గ్రామమంతా తీవ్రవిషాదంతో నిండిపోయింది. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో ఒత్తిడి ఎక్కువ అయి లేదా కుటుంబంలో చిన్న గొడవలకు కూడా సూసైడ్‌ చేసుకోవడం వంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు గొడవపడి పిల్లల ప్రాణాలు తీసి మరీ వారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు.

 

 

Also Read:  ఘోర ప్రమాదం.. దేవతపల్లి గేట్‌ వద్ద ఆటోను వేగంగా ఢీకొట్టిన లారీ, నలుగురు స్పాట్‌ డెడ్‌..!! 

Also Read:  వాహనదారులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. నేటి నుంచి ఆన్‌లైన్‌లోనే రిజిస్ట్రేషన్‌, 2 రోజుల్లో ఆమోదం..!

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

twin wedding tragedyKamareddy twin wedding tragedyquadruple wedding Telanganagroom suicide Hyderabad software engineer

