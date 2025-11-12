English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vemulawada Rajanna Temple: వేములవాడ రాజన్న ఆలయం మూసివేత.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Vemulawada Temple closed:  శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంను మరోసారి మూసివేయడంపై భక్తులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలకు దిగారు.ఈ క్రమంలో  ఆలయ అధికారుల తీరును తప్పుబట్టారు. దీంతో పెద్ద ఎత్తున గందర గోళం ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 12, 2025, 12:43 PM IST
Vemulawada rajanna temple temporarily closed: తెలంగాణలోని ప్రముఖ వేముల వాడ రాజన్న ఆలయంను దక్షిణ కాశీగా పిలుస్తుంటారు. శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా.. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు కొకొల్లలుగా వస్తారు.  మరోవైపు కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో శివాలయాలకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. దీనిలో భాగంగా వేముల వాడకు వచ్చిన భక్తులకు అనుకొని ట్విస్ట్ ఎదురైంది. గతంలో ఆలయం పనుల నేపథ్యంలో ప్రధాన రాజన్న ఆలయంను మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.

ఆ తర్వాత  భీమన్న ఆలయంలో కోడెమొక్కులు, దర్శనాలకు అధికారులు, పూజరులు ఏర్పాట్లు చేశారు.దీనిపై  భక్తులు నుంచి వ్యతిరేకత ఎదురైంది. రాజన్న కోడెమొక్కులు .. భీమన్నకు ఎలా చెల్లిస్తారనిన భక్తులు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. దీనిపై ఆలయ అధికారులు కొంత వెనక్కు తగ్గారు.  మరల కొన్ని రోజులుగా దర్శనాలకు అనుమతిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉన్నట్లుండి బుధవారం తెల్లవారు జామున నుంచి ఆలయంను క్లోజ్ చేశారు.

 ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనుల్లో భాగంగా ఈ తెల్లవారుజామున ప్రధాన ద్వారాన్ని ఇనుప రేకులతో పూర్తిగా మూసివేశారు.
ప్రస్తుతం కేవలం అర్చకులు మాత్రమే ఆలయంలోకి వెళ్లి స్వామివారికి ప్రత్యేకంగా నాలుగు వేళల్లోకూడా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే, కార్తీక మాసం వంటి పవిత్రమైన సమయంలో ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండా ఆలయాన్ని మూసివేయడంపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వేలాదిగా తరలివచ్చిన వారు, స్వామివారిని దర్శించుకోలేక తీవ్ర నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు. చాలామంది భక్తులు ఆలయం ముందు ఏర్పాటు చేసిన ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్లపై కనిపిస్తున్న రాజన్నను చూసి, అక్కడి నుంచే మొక్కుకుని వెళ్లిపోతున్నారు.

ముందస్తుగా సమాచారం లేకుండా .. ఈ విధంగా ఆలయం మూసివేయడం ఏంటని పలువురు భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు. 
మరోవైపు.. రాజన్న ఆలయానికి బదులుగా సమీపంలోని భీమేశ్వరాలయంలోనే దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. కోడె మొక్కులు, ఇతర ఆర్జిత సేవలను కూడా అక్కడే నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

 

