Kavitha Party: రాజకీయ పార్టీపై కవిత కీలక ప్రకటన.. ఏప్రిల్‌ 25న పార్టీ పేరు వెల్లడి

Kavitha New Political Party: తన రాజకీయ పార్టీపై తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, మాజీ కవిత కీలక ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణ ఇంటి పార్టీగా.. ప్రాంతీయ పార్టీగా తాము కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో నీళ్లు, నియామకాలు సాధించుకోలేకపోయామని... ప్రజా సమస్యలను రేవంత్ రెడ్డి పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న పార్టీలు ప్రజలను పట్టించుకోవడం లేదని.. దీంతో కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు అవసరం ఉందని చెప్పారు. ఆ పార్టీ అన్ని వర్గాల్లో వెలుగులు నింపాలని.. ఆ లక్ష్యంతోనే తాము పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కటిత ప్రకటించారు.
Also Read: Telangana PRC: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆశలు గల్లంతు.. పీఆర్సీ కమిటీ గడువు మళ్లీ పొడిగింపు
నిజామాబాద్లోని తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో కవిత కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ పెడుతున్నట్లు కవిత స్పష్టత ఇచ్చారు. ఏప్రిల్ 25వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు ముహూర్తం ఉందన్నారు. మేడ్చల్లో మునీరాబాద్లోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో పార్టీని ప్రకటిస్తామన్నారు. రాష్ట్రంలో, రాజకీయాల్లో మార్పు రావాలనుకున్న వారు తమ పార్టీలోకి రావాలని ఆహ్వానించారు. ఆ రోజు పార్టీ పేరు ప్రకటించి, జెండా ఎగురవేస్తామరని వెల్లడించారు.
Also Read: AP High Court Jobs: ఏపీ నిరుద్యోగులకు పండుగ.. హైకోర్టులో 300 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు
'రాముడు తన ప్రజలను గుండె హత్తుకొని పాలన చేశారు. ఈ క్రమంలో శ్రీరామ నవమి రోజు కొత్త పార్టీపై ప్రకటన చేస్తున్నా' అని కవిత తెలిపారు. తాను నిజామాబాద్ కోడలిని అని.. ఇక్కడ పుట్టిన ఏ ఆలోచన అయినా విజయవంతం అవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. తాను తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు కవిత గుర్తుచేశారు. రాష్ట్రం రాకముందు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అనేక పోరాటాలు చేశామని.. రాష్ట్రం వచ్చాక ప్రజల సమస్యలను లేవనెత్తినట్లు చెప్పారు.
Also Read: Tirumala: తిరుమల ఆలయానికి సినీ ప్రముఖుల తాకిడి.. బైకర్ సినిమా బృందం మొక్కులు
ఖమ్మం వెలుగుమట్లలో నిర్వాసితుల కోసం నిరాహార దీక్ష చేయడంతోనే ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి పట్టాలు ఇచ్చిందని కవిత తెలిపారు. కొత్త పార్టీ ప్రకటన సందర్భంగా నిర్వహించే కార్యక్రమానికి జాగృతి నాయకులు, కార్యకర్తలతో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రజలు తరలి రావాలని కోరారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే తమ పార్టీ పని చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో బలమైన రాజకీయ శక్తి కావాలని.. సర్వోదయ తెలంగాణ సాధన కోసమే తాము పార్టీ పెడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
కాశీకి వెళ్లి శివుడికి అభిషేకం చేసి వస్తామని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రకటించారు. అనంతరం వచ్చే నెల 25వ తేదీన పార్టీ పేరు, అజెండా, జెండా ప్రకటిస్తామని.. ఈ నెల రోజుల్లో పార్టీ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేస్తామని వెల్లడించారు. తాము ఎవరికి బీ పార్టీగా ఉండబోమని స్పష్టం చేశారు. నంబర్ వన్ పార్టీగా ఎదుగుతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్లో అధికారంలోకి వస్తామని.. రాముడిని ఆదర్శంగా తీసుకొని పని చేస్తామని కవిత తెలిపారు. అన్నివర్గాలను కలుపుకొని వెళ్తామని.. తాను ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తానని పార్టీ ఏర్పాటు అనంతరం ప్రకటిస్తానని చెప్పారు. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ప్రాంతీయ పార్టీ లేదని.. తమది ప్రతి ఇంటి పార్టీ అవుతుందని.. ఉద్యమకారుల అనుభవాలను తీసుకుంటామని కవిత చెప్పారు.
