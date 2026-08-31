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Kavitha Emotional: ఇందూరు గడ్డపై కవిత భావోద్వేగం.. కన్నీళ్లతో నిజమాబాద్‌ ప్రజలకు కీలక విజ్ఞప్తి

Kavitha Gets Emotional And Tears: తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ పెట్టిన తర్వాత నిజామాబాద్‌లో పెట్టిన తొలి బహిరంగ సభలో కవిత కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. భావోద్వేగానికి లోనయిన ఆమె ఆ సభలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 31, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:56 PM IST
Kavitha Emotional: ఇందూరు గడ్డపై కవిత భావోద్వేగం.. కన్నీళ్లతో నిజమాబాద్‌ ప్రజలకు కీలక విజ్ఞప్తి
Image Credit: Kavitha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kavitha Emotional: ఇందూరు గడ్డపై కవిత భావోద్వేగం.. కన్నీళ్లతో నిజమాబాద్‌ ప్రజలకు కీలక విజ్ఞప్తి
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