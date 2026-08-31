/Kavitha Emotional: ఇందూరు గడ్డపై కవిత భావోద్వేగం.. కన్నీళ్లతో నిజమాబాద్‌ ప్రజలకు కీలక విజ్ఞప్తి

Kavitha Tears: అసలు తాను ఏం తప్పు చేశానని బీఆర్ఎస్ పార్టీలో నుంచి వెళ్లగొట్టారని తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత నిలదీశారు. ఎలాంటి కారణంగా లేకుండా తనను తీహార్ జైల్లో పెట్టారని చెబుతూ ఆమె భావోద్వేగానికి గురయి కొన్ని నిమిషాలు రోదించారు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కూడా తన నిజాయితీని గుర్తించి.. తనపై కేసు పెట్టిన సీబీఐ అధికారినే జైల్లో పెట్టాలని చెప్పారని గుర్తు చేశారు. తన సొంత ప్రజలను చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తాను పిరికిదాన్ని కాదని ప్రకటించారు.
నిజామాబాద్ కోడలిగా ఇక్కడి ప్రజలకు తానేంటో తెలుసని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు. 'పార్టీ పెట్టిన తర్వాత సొంత గడ్డకు రావడం ఆనందంగా ఉంది. స్వరాష్ట్రం వచ్చినా మన బతుకులు మారలేదు. సంపాదన పెరిగిందా? కాళేశ్వరం నుంచి ఒక్క ఎకరంలో అయినా నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో పారిందా..?' అని ప్రశ్నించారు. 'నేను కూడా ఆ పార్టీలోనే ఉన్నా. ప్రయత్నం చేశాం. కానీ సాధ్యం కాలేదు. కొత్త తాళం చెవి కావాలి. కొత్త శక్తి కావాలి' అని తెలిపారు. 'మిమ్మల్ని (ప్రజలు) చూసే ముందుకు వెళ్తున్నా. మీరంతా నాకు ధైర్యం ఇవ్వాలి' అని నిజామాబాద్ ప్రజలను కవిత కోరారు.
తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ స్థాపించిన అనంతరం తొలిసారి కవిత తొలిసారి నిజామాబాద్ చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆమెకు ఘనస్వాగతం పలికారు. నిజామాబాద్ నగర శివారులోని మాధవనగర్ నుంచి ప్రారంభమైన బైక్ ర్యాలీ కలెక్టరేట్ వరకు సాగింది. నగరంలోని ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్లో బహిరంగ సభలో కీలక ప్రసంగం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ముందుకు వెళ్తామని కవిత ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ‘పాంచజన్యం’ పేరుతో ఐదు పథకాలను వివరించారు.
కేసీఆర్, కేటీఆర్ లక్ష్యంగా
ఈ సభ వేదిక నుంచి కేసీఆర్, కేటీఆర్ లక్ష్యంగా కవిత తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. 'బోధన్ ప్రాంతం నా మెట్టినిల్లు. బోధన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపించాలని కనీసం వంద సార్లు కేసీఆర్ను అడిగా. కానీ పట్టించుకోలేదు. దీనికి కారణం కేటీఆర్ అని తెలిసింది. ఆయనకు బాగా సన్నిహితుడైన కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కొనాలనుకున్నారట. వాళ్లు ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలని భావించారో నాకు తెలియదు. రూ.18 కోట్లు ఇస్తే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరుచుకునేది. తరువాత ఎన్నో సార్లు దీనిపై కొట్లాడినా తెరిపించలేకపోయాం' అని కవిత వెల్లడించారు.
నన్ను ఓడగొట్టారు
'మొన్నటి ఎన్నికల్లో అందరూ కలిసి నన్ను ఓడగొట్టారు. వాళ్లు ఎవరో మీకు బాగా తెలుసు' అని కవిత తెలిపారు. అమ్మగారిళ్లు బయటకు వెళ్లగొడితే తన అత్తగారు నవీపేట బిడ్డ నవలత ఒక్కమాట అనకుండా అక్కన చేర్చుకున్నారని వివరించారు. అత్తమామ కడుపులో పెట్టుకుని కన్నబిడ్డలాగా అమ్మగారిళ్లు చూసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. నిర్దాక్షిణ్యంగా వెళ్లగొడితే బయటకు వచ్చానని.. రాష్ట్రంలో చేయాల్సింది చాలా ఉంది దానికి నిజామాబాద్ ప్రజలు ఆశ్వీర్వాదం కోసం పబ్బతిపట్టి అడుగుతున్నానని కవిత చెప్పారు.