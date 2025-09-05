English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kavitha: బిగ్ బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్...హరీశ్, కవిత పంచాయతీ ఈనాటిది కాదు.. జీ తెలుగు డిబేట్ లో కేసీఆర్ సన్నిహితుడు సంచలన కామెంట్స్ ..!!

Kavitha Harish Rao controversy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి కల్వకుంట్ల కుటుంబం వివాదం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. బీఆర్ఎస్  అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒకవైపు అధికారాన్ని కోల్పోతే, మరోవైపు సొంత కుటుంబంలోనే పెద్ద కలకలం రేగింది. కేసీఆర్ కూతురు కవిత తిరుగుబాటు స్వరం వినిపించడంతో ఆమెను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 5, 2025, 02:43 PM IST

Trending Photos

Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
6
Happy Teacher Day
Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
7
GST council decisions 2025
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Kavitha: బిగ్ బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్...హరీశ్, కవిత పంచాయతీ ఈనాటిది కాదు.. జీ తెలుగు డిబేట్ లో కేసీఆర్ సన్నిహితుడు సంచలన కామెంట్స్ ..!!

Kavitha Harish Rao controversy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి కల్వకుంట్ల కుటుంబం వివాదం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. బీఆర్ఎస్  అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒకవైపు అధికారాన్ని కోల్పోతే, మరోవైపు సొంత కుటుంబంలోనే పెద్ద కలకలం రేగింది. కేసీఆర్ కూతురు కవిత తిరుగుబాటు స్వరం వినిపించడంతో ఆమెను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. అయితే, కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హరీశ్ రావు, సంతోష్ రావుపై దృష్టిని మళ్లించాయి. గత పదేళ్లుగా తెలంగాణ రాజకీయాలను తన కరచాలనం తో నడిపిన కేసీఆర్ ఇంట్లో ఈ పరిణామాలు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నాయి. 10ఏళ్లపాటు అన్నీ తానై రాష్ట్రాన్ని ముందుండి నడిపిన కేసీఆర్ ఫ్యామిలీలో తాజా పరిణామాలు గులాబీ శ్రేణులను విస్మయానికి గురిచేస్తున్నాయి. అధినేత కుటుంబంలొ మొదలైన ఈ అలజడి పార్టీ కార్యకర్తలను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కల్వకుంట కుటుంబంలో అసలేం జరుగుతోందన్న చర్చ మొదలైంది. ఇన్నాళ్లుగా కేసీఆర్ కు కుడిభుజంగా ఉండి వ్యవహరించిన హరీశ్ రావుపై కవిత అంత కసి ఎందుకు పెంచుకున్నారన్న చర్చ సోషల్ మీడియాలోనూ జరుగుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

కేసీఆర్‌కు చెడ్డపేరు తెచ్చేది హరీశ్ రావేనని కవిత బహిరంగంగా మాట్లాడడం రాజకీయంగా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఈ వివాదంపై కేసీఆర్ సన్నిహితుడు గాదె ఇన్నయ్య సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జీతెలుగులో ప్రసారమైన డీఏఎన్ విత్ భరత్  (DNA with Bharat) డిబేట్లో  ఆయన మాట్లాడుతూ .. కవిత, హరీశ్ రావు పంచాయతీ కొత్తది కాదు. 1999–2000లో జరిగిన విషయాలు నాకు తెలుసు. కానీ ఆ కుటుంబాన్ని అవమాన పరిచేలా బయట చెప్పకూడదు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం శోభ గారే (కేసీఆర్ సతీమణి) చూపగలరు అని అన్నారు. దీంతో 1999లో అసలేం జరిగిందన్న చర్చ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది.

Also Read: KCR: వింటేజ్ కేసీఆర్ సార్.. మళ్ళీ హోమం బాట పట్టిన కారు వీరుడు.. ఫామ్‌హౌస్‌లో గణపతి పూజ..!!   

ఇదే డిబేట్‌లో కేసీఆర్ అన్నకూతురు రమ్యరావు కూడా మరో బాంబు పేల్చారు. ఆమె మాట్లాడుతూ.. "ఫామ్ హౌస్‌లో నా సోదరుడు వంశీధర్ రావును కవిత ఇన్ఫార్మర్‌గా వాడుకుంటున్నారు. హరీశ్ రావును పక్కన పెట్టేందుకు ఆయనను ఒక పావుగా మార్చుతున్నారు అని ఆరోపించారు. మరణించిన 33ఏళ్లకు మా నాన్న రంగరావు పేరుతో సిద్ధిపేటలో ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేశారని దాంతో హరీశ్ రావు ఫామ్ హౌజ్ కు వెళ్లి నా పరిస్థితి ఏంటని అడుగుతే అప్పుడు వంశీధర్ ను మహారాష్ట్ర బీఆర్ఎస్ ఇంచార్జీగా పంపించారని చెప్పారు. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు..ఈ కుట్రకు ఎవరు కారణమంటూ రమ్యారావు ప్రశ్నించారు.  

ఇన్నయ్య, రమ్యరావు చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరో మలుపు తిప్పాయి. కవిత, హరీశ్ రావు మధ్య విభేదాలు చాలాకాలంగా ఉన్నాయనే స్పష్టమవుతుండగా, ఇప్పుడు వంశీధర్ రావు పేరు కూడా బయటకు రావడంతో కొత్త చర్చ మొదలైంది. ఈ వివాదం వెనుక కారణాలు కేవలం రాజకీయ సమీకరణలేనా లేక కుటుంబ అంతర్గత విభేదాలా అనేది స్పష్టంగా తెలియడం లేదు.

Also Read:  Harish Rao: కవిత ఆరోపణలపై హరీష్‌ రావు ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇదే.. కౌంటర్ మాములుగా లేదుగా..!

ఒకవైపు కేసీఆర్‌కు అత్యంత సన్నిహితుడిగా సంతోష్ రావు నిలుస్తే, మరోవైపు కవిత ఆరోపణలు, హరీశ్, కవిత మధ్య పగ, ఇప్పుడు వంశీధర్ రావు ఎపిసోడ్… ఇవన్నీ కలిపి గులాబీ శ్రేణుల్లో కలకలం రేపుతున్నాయి. అంతకుముందు ఎన్నడూ వెలుగులోకి రాని కుటుంబ అంతర్గత విభేదాలు ఇప్పుడు పబ్లిక్ డొమైన్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారడం కేసీఆర్‌కు పెద్ద సవాల్‌గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

KCR family disputes TelanganaKavitha Harish Rao conflict newsBRS internal politics latestTelangana politics KCR Kavitha HarishKavitha suspension from BRS

Trending News