Kavitha Municipal Election: ఎన్నికల బరిలో దిగనున్న కేసీఆర్ కూతురు..సింహం గుర్తుతో పోటీ..ఎక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తుందంటే?

Lion Symbol For Kavitha Municipal Election: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మాజీ ఎమ్మెల్సీ, కేసీఆర్ కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత, తన సొంత రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని స్థానిక మున్సిపల్ ఎన్నికల ద్వారా ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 24, 2026, 04:17 PM IST

1. ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ (AIFB)తో ఒప్పందం..
కవిత తన సొంత పార్టీ 'జాగృతి' రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి కావడానికి ఇంకా 4-5 నెలల సమయం పట్టేలా ఉంది. అయితే ఈనెల 27న మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రానున్న నేపథ్యంలో, ఆమె ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీతో జతకట్టారు. ఆ పార్టీకి చెందిన 'సింహం' గుర్తుపైనే జాగృతి అభ్యర్థులు పోటీ చేయనున్నారు.

2. 'సింహం' గుర్తు ఎందుకు?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'సింహం' గుర్తుకు ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంది. స్వతంత్రులు, రెబల్ అభ్యర్థులు ఈ గుర్తును ఎక్కువగా కోరుకుంటారు. గతంలో మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు కొల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీలో ఇదే గుర్తుతో ఘనవిజయం సాధించి, ప్రధాన పార్టీలకు షాక్ ఇచ్చారు. ఓటర్లలో ఈ గుర్తు సులభంగా రిజిస్టర్ అవుతుందని, ధైర్యానికి ప్రతీకగా కనిపిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

3. ఎన్నికల బరిలో 'జాగృతి' వ్యూహం..
ఎన్నికలు జరుగుతున్న అన్ని మున్సిపాలిటీల్లోనూ జాగృతి అభ్యర్థులను నిలబెట్టాలని కవిత నిర్ణయించారు. ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ బీ-ఫార్మ్‌లను ఉపయోగించి ఈ అభ్యర్థులు ఎన్నికల రంగంలోకి దూకనున్నారు.

4. ఎవరికి నష్టం? ఎవరికి లాభం?
కవిత అభ్యర్థుల ఎంట్రీ ఇప్పుడు ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బిఆర్ఎస్, బీజేపీల్లో వణుకు పుట్టిస్తోంది. జాగృతి అభ్యర్థులు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లను చీలుస్తారా? లేక బిఆర్ఎస్ ఓట్ బ్యాంక్‌ను దెబ్బతీస్తారా? అనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. కేసీఆర్ కుమార్తెగా కవితకు ఉన్న పట్టు, ఇప్పుడు సొంతంగా పోటీ చేయడంపై బిఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది.

మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ తర్వాత కవిత ఏ నియోజకవర్గంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారో చూడాలి. 'సింహం' గుర్తు ఆమె రాజకీయ భవిష్యత్తును ఏ తీరానికి చేరుస్తుందో కాలమే నిర్ణయించాలి.

