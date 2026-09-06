/Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి ఓటమి లక్ష్యంగా కవిత.. 24న కొడంగల్ లో పాంచజన్య సభ

Kavitha Targets Kodangal: సొంత బీఆర్ఎస్ పార్టీతోపాటు కాంగ్రెస్ పార్టీపై కూడా మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత పోరాటం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యంగా కవిత సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కొడంగల్లో రేవంత్ రెడ్డిని ఓడించాలనే లక్ష్యంతో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. తన పార్టీ నిర్ణయించిన పాంచజన్యం వివరించేందుకు వరుసగా సంకల్ప సభలు నిర్వహిస్తుండగా.. ఈసారి కొడంగల్లో నిర్వహించనున్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న కొడంగల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంపై తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత దృష్టి సారించారు. ఈనెల 23వ తేదీన కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని కోస్గిలో పాంచజన్య సంకల్ప సభ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కోస్గి సభ పోస్టర్ను ఆదివారం హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్లో ఉన్న తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ కార్యాలయంలో కవిత ఆవిష్కరించారు. కోస్గి సభను విజయవంతం చేయాలని ప్రజలను పిలుపునిచ్చారు.
ఎన్నికలకు ముందు తెలంగాణ ఉద్యమకారుల కాళ్లు పట్టుకున్నంత పనిచేసి, అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వారికి న్యాయం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు.
కానీ అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు గడుస్తున్నా ఉద్యమకారులకు న్యాయం జరగలేదు.
ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన హామీని వెంటనే అమలు చేయాలని… pic.twitter.com/Swjz669gSO
— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) September 6, 2026
ఈ సందర్భంగా కవిత మాట్లాడుతూ.. ప్రజలకు ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీల హామీలను నెరవేర్చడంలో రేవంత్ రెడ్డి ఘోరంగా విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి హాఫ్ గ్యారంటీ కూడా అమలు చేయడం లేదని ఆరోపించారు. బూటకపు హామీలు.. బోగస్ మాటల కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంపై కొడంగల్ కేంద్రంగా పాంచజన్య శంఖారావం పూరిస్తున్నామని ప్రకటించారు. 'రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీని గెలిపిస్తే ఉచిత విద్య, ఉచిత వైద్యం అందించడంతో పాటు తమ పాంచజన్యంలోని ప్రతి హామీని వంద శాతం నెరవేర్చి తీరుతాం' అని కవిత హామీ ఇచ్చారు. యువత, మహిళలు, సబ్బండ వర్గాల వికాసం, సాధికారత కలిగిన బహుజన తెలంగాణాను సాకారం చేయడమే తమ లక్ష్యమని కవిత ప్రకటించారు.
ఎన్నికలకు ముందు తెలంగాణ ఉద్యమకారుల కాళ్లు పట్టుకున్నంత పనిచేసి.. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వారికి న్యాయం చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. కానీ అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు గడుస్తున్నా ఉద్యమకారులకు న్యాయం జరగలేదు. ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన హామీని వెంటనే అమలు చేయాలి' అని ప్రభుత్వాన్ని కవిత డిమాండ్ చేశారు. 'బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్నవారే సోషల్ మీడియా వేదికగా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటే ప్రభుత్వం, పోలీసు వ్యవస్థ నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడం అత్యంత బాధాకరం' అని కవిత తెలిపారు.