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Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి ఓటమి లక్ష్యంగా కవిత.. 24న కొడంగల్ లో పాంచజన్య సభ

Kavitha Target To Revanth Reddy: అధికార కాంగ్రెస్ లక్ష్యంగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత దూకుడుగా వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా కవిత భారీ ప్లాన్ రచించారు. ఈ రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ గా చేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 06, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:24 PM IST
Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి ఓటమి లక్ష్యంగా కవిత.. 24న కొడంగల్ లో పాంచజన్య సభ
Image Credit: Kavitha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి ఓటమి లక్ష్యంగా కవిత.. 24న కొడంగల్ లో పాంచజన్య సభ
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