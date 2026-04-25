  • Kavitha TRS Party: కేసీఆర్‌కు కవిత మరో మాస్టర్ స్ట్రోక్? అదే జరిగితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోలుకోవడం కష్టమే!

Kavitha TRS Party: కేసీఆర్‌కు కవిత మరో మాస్టర్ స్ట్రోక్? అదే జరిగితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోలుకోవడం కష్టమే!

Kavitha TRS Party Symbol: తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు మరో పార్టీ అవతరించింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుమార్తె, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తన కొత్త రాజకీయ పార్టీని నేడు (ఏప్రిల్ 25)న ప్రకటించారు. 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన' అనే పేరును పార్టీకి పెట్టడం..అది కాస్త కేసీఆర్ స్థాపించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరు కలిసేలా టీఆర్ఎస్ అని ఉచ్ఛరించేలా ఉండడం తెలంగాణ ప్రజల్లో సెంటిమెంట్ పండుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 25, 2026, 02:44 PM IST

8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000కు పెంపు..లెక్కల చిట్టా విప్పిన బీపీఎంఎస్!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000కు పెంపు..లెక్కల చిట్టా విప్పిన బీపీఎంఎస్!
Highest Paid Indian Actress: మన దేశంలో హైయ్యెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటున్న హీరోయిన్స్ ఎవరు..? నెంబర్ వన్ ఎవరంటే..!
8
Highest Paid Actress
Highest Paid Indian Actress: మన దేశంలో హైయ్యెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటున్న హీరోయిన్స్ ఎవరు..? నెంబర్ వన్ ఎవరంటే..!
Srihari: ముగ్గురం ఒకే మంచం పై… హీరోయిన్ ముందే తాగేసోచ్చి మంచం పైన పడుకోనందుకు శ్రీహరి కొట్టాడు.. డిస్కో శాంతి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..!
4
Srihari
Srihari: ముగ్గురం ఒకే మంచం పై… హీరోయిన్ ముందే తాగేసోచ్చి మంచం పైన పడుకోనందుకు శ్రీహరి కొట్టాడు.. డిస్కో శాంతి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..!
Actress Pragathi: ఆ పనిచేస్తూ నరకం చూపించాడు..!. నటి ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..
5
Actress Pragathi
Actress Pragathi: ఆ పనిచేస్తూ నరకం చూపించాడు..!. నటి ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..
Kavitha TRS Party: కేసీఆర్‌కు కవిత మరో మాస్టర్ స్ట్రోక్? అదే జరిగితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోలుకోవడం కష్టమే!

Kavitha TRS Party Symbol: తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు మరో పార్టీ అవతరించింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుమార్తె, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తన కొత్త రాజకీయ పార్టీని నేడు (ఏప్రిల్ 25)న ప్రకటించారు. 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన' అనే పేరును పార్టీకి పెట్టడం..అది కాస్త కేసీఆర్ స్థాపించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరు కలిసేలా టీఆర్ఎస్ అని ఉచ్ఛరించేలా ఉండడం తెలంగాణ ప్రజల్లో సెంటిమెంట్ పండుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 

అయితే కవిత రాజకీయ పార్టీ కారణంగా పరోక్షంగా ప్రస్తుతం భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీకి పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. తెలంగాణ పేరును తీసేసిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ నష్టాన్ని చవిచూసిన సంగతి తెలిసిందే. అధికారం నుంచి కూడా దూరమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే ఇప్పుడు తెలంగాణ సెంటిమెంట్‌ను మరోసారి బయటకు తీసే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన అంటూ కవిత తన కొత్త పార్టీ పెట్టిన తీరు.. తన తండ్రి రాజకీయ పార్టీని డ్యామేజ్ చేసేందుకు పన్నిన వ్యూహంగా కొందరు పోలుస్తున్నారు. 

టీఆర్ఎస్ అని కలిసొచ్చేలా పార్టీ పేరు పెట్టిన కవిత.. ఇప్పుడు మరోసారి కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు‌ గుండెల్లో టెన్షన్ మొదలయ్యేలా చేసింది. కొత్తగా అవతరించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏ ఎన్నికల గుర్తు కేటాయిస్తారనే దానిపై ఇప్పుడు తెలంగాణలో పెద్ద హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. గతంలో కారును పోలిన ఎన్నికల గుర్తులతో ఎంతో మంది పోటీగా చేయగా.. అది బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పెద్ద నష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి. ఇప్పుడు కవిత కొత్త పార్టీకి కూడా పేరుతో పాటు కారును పోలిన ఎన్నికల గుర్తును కేటాయిస్తే మొదటికే మోసం జరుగుతుందని అంతా అనుకుంటున్నారు. 

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం నాటి నుంచి ప్రజల్లో టీఆర్ఎస్ అనే పేరు బాగా ప్రచారంలో ఉంది. ఇప్పుడు అదే పేరుతో కవిత తన కొత్త పార్టీని ప్రకటించడం పెద్ద హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. టీఆర్ఎస్ పార్టీతో ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్.. ఆ తర్వాత జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పేందుకు వీలుగా భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్)గా మార్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ పార్టీ ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఇప్పుడు అదే తెలంగాణ సెంటిమెంట్‌ను వినియోగించుకొని ప్రజల్లో ఉధృతంగా తమ పార్టీని ప్రచారం చేయాలని నిర్ణయంతో టీఆర్ఎస్ పేరు వచ్చేలా ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ మరోసారి పండితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొద్ది నెలల్లోనే విపరీతమైన ప్రాచుర్యం పొందే అవకాశం ఉంది. బీఆర్ఎస్ ఓటు బ్యాంకుతో పాటు కీలక నాయకులను తన పార్టీలోకి లాక్కునేందుకు ఇదొక చర్యగా భావిస్తున్నారు. 

టీఆర్ఎస్ అనే పేరు గురించి ప్రస్తావిస్తూనే ఇప్పుడు ఆ పార్టీ ఎన్నికల గుర్తుపై తెగ చర్చ జరుగుతోంది. కేంద్ర ఎన్నికల కమీషన్‌కి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏ గుర్తు కేటాయిస్తుందో అని అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన కారు గుర్తును పోలిన రోడ్డు రోలర్, చపాతీ రోలర్, కెమెరా, షిప్ వంటి ఎన్నికల గుర్తులు కేటాయిస్తే, బీఆర్ఎస్‌కు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్టే. ఎన్నికల సమయంలో ఈవీఎం మెషీన్లపై పైన చెప్పిన గుర్తులన్నీ కారును పోలినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. వయసు పైబడిన వారు వృద్ధులు ఆయా గుర్తులను గుర్తించడంలో పొరపాటు అవ్వొచ్చు. దీంతో పాటు బీఆర్ఎస్ నుంచి టీఆర్ఎస్‌కు ఓట్లు చీలే అవకాశం కచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. ఎన్నికల్లో స్వల్ప ఓట్లతో ఓడిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి. అదే జరిగితే కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పెద్ద దెబ్బగా మారనుంది. 

Also Read: Thai Funeral Dance: శవం ముందు పాపలతో అశ్లీల డ్యాన్స్‌లు..ఏడుపు ఆపి అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫ్యామిలీ..

Also Read: IPL Slapgate Ad: చెంపదెబ్బ వీడియోతో రూ.కోటి సంపాదన..హర్బజన్‌పై శ్రీశాంత్ ఆరోపణ..

 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Telangana PoliticsKavitha TRS Party SymbolTelangana Rashtra SenaBRS symbol conflictkavitha trs party

