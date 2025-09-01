English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Brs party big shock to Mlc Kavitha: ఎమ్మెల్సీ కవితకు బీఆర్ఎస్ బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కీలక నేత, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుతో పాటు, సంతోష్ కుమార్ లపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో బీఆర్ఎస్ సీరియస్ గా ఉంది. దీనిపై చర్యలకు కూడా దిగింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 1, 2025, 07:19 PM IST
Mlc Kavitha pro removed from brs party all official groups: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకరేపుతున్నాయి. కాళేశ్వరంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సీబీఐకు అప్పగించనున్నట్లు అసెంబ్లీలో వెల్లడించింది. ఈక్రమంలో దీనిపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రచ్చ జరుగుతుంది. బీజేపీ కూడా దీన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ కవిత చేసిన కామెంట్స్ తో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే కాళేశ్వరంపై ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో తలలు పట్టుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ కు.. కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు గుదిబండలా మారాయి.

మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుతో పాటు సంతోష్ కుమార్ తనపై ఎన్నో కుట్రలు చేశారని అన్ని భరించాలని చెప్పింది.రేవంత్ తెరవెనుక ఉండి ఇవన్ని నడ్పిస్తున్నారని కవిత బాంబు పేల్చింది. కాళేశ్వరంలో చిన్నభాగం కుంగితే మొత్తం ప్రాజెక్టు పోయిందని రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన తండ్రి పక్కనున్న వీళ్ల వల్లే.. కనీసం మాట్లాడేందుకు కూడా ధైర్యం చేయని రేవంత్.. ఈ రోజు సీబీఐ అంటూ ప్రగల్బాలు పలుకుతున్నాంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

ఐదేళ్ల పాటు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న హరీశ్ రావు పాత్ర లేదా?  అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ప్రశ్నించారు. సంతోష్, హరీశ్ రావు, మేఘా ఇంజినీరింగ్ వల్లే కేసీఆర్‌కు చెడ్డపేరు వచ్చిందని కవిత మండిపడ్డారు .ఈ కామెంట్లతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరో టర్నింగ్ తీసుకున్నాయి. దీనిపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీరియస్ అయ్యింది. బీఆర్ఎస్ అధికారిక వాట్సాప్ గ్రూప్ ల నుంచి కవిత పీఆర్వోను తొలగించింది.

అంతే కాకుండా పార్టీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లలో, సోషల్ మీడియా హ్యండిల్స్ లలో ఉన్న ఉన్న కవిత  వార్తల్ని డిలీట్ చేసింది. మరోవైపు.. కేసీఆర్ నివాసంలో కవితపై ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లాలో కీలక నేతలు సమావేశం అయి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనిపై పార్టీ సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకుంటుందని రాజకీయంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

Read more: KTR VS Revanth Reddy: చంద్రబాబు, మోదీలతో కలిసి రేవంత్ భారీ కుట్ర.!. కాళేశ్వరం వివాదంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

నేడో లేదా రేపు కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తారని ఊహగానాలు వస్తున్నాయి. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ తన అధికారిక గ్రూప్ లో హరీష్ రావును ఆరడుగుల బుల్లెట్ అంటూ ట్విట్ చేయడం కూడా ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అంటే కవిత వ్యాఖ్యల్ని ఏ మాత్రం బీఆర్ఎస్ పట్టించుకోవట్లేదని ఈ ట్విట్ తో పార్టీ శ్రేణులకు, కార్యకర్తలకు బీఆర్ఎస్ చెప్తున్నట్లు కూడా వార్తలు జోరందుకున్నాయి.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

