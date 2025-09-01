Mlc Kavitha pro removed from brs party all official groups: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకరేపుతున్నాయి. కాళేశ్వరంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సీబీఐకు అప్పగించనున్నట్లు అసెంబ్లీలో వెల్లడించింది. ఈక్రమంలో దీనిపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రచ్చ జరుగుతుంది. బీజేపీ కూడా దీన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ కవిత చేసిన కామెంట్స్ తో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే కాళేశ్వరంపై ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో తలలు పట్టుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ కు.. కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు గుదిబండలా మారాయి.
ఇది ఆరడుగుల బుల్లెట్టు 🔥🔥
సింహం సింగిల్ గానే వస్తుందన్నట్లు కాళేశ్వరంపై కాంగ్రెస్ తప్పుడు ప్రచారాన్ని అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఆధారాలతో సహా తిప్పికొట్టిన మాజీ మంత్రి @BRSHarish pic.twitter.com/RT0NtpsgJe
మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుతో పాటు సంతోష్ కుమార్ తనపై ఎన్నో కుట్రలు చేశారని అన్ని భరించాలని చెప్పింది.రేవంత్ తెరవెనుక ఉండి ఇవన్ని నడ్పిస్తున్నారని కవిత బాంబు పేల్చింది. కాళేశ్వరంలో చిన్నభాగం కుంగితే మొత్తం ప్రాజెక్టు పోయిందని రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన తండ్రి పక్కనున్న వీళ్ల వల్లే.. కనీసం మాట్లాడేందుకు కూడా ధైర్యం చేయని రేవంత్.. ఈ రోజు సీబీఐ అంటూ ప్రగల్బాలు పలుకుతున్నాంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
ఐదేళ్ల పాటు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న హరీశ్ రావు పాత్ర లేదా? అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ప్రశ్నించారు. సంతోష్, హరీశ్ రావు, మేఘా ఇంజినీరింగ్ వల్లే కేసీఆర్కు చెడ్డపేరు వచ్చిందని కవిత మండిపడ్డారు .ఈ కామెంట్లతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరో టర్నింగ్ తీసుకున్నాయి. దీనిపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీరియస్ అయ్యింది. బీఆర్ఎస్ అధికారిక వాట్సాప్ గ్రూప్ ల నుంచి కవిత పీఆర్వోను తొలగించింది.
అంతే కాకుండా పార్టీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లలో, సోషల్ మీడియా హ్యండిల్స్ లలో ఉన్న ఉన్న కవిత వార్తల్ని డిలీట్ చేసింది. మరోవైపు.. కేసీఆర్ నివాసంలో కవితపై ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లాలో కీలక నేతలు సమావేశం అయి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనిపై పార్టీ సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకుంటుందని రాజకీయంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
నేడో లేదా రేపు కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తారని ఊహగానాలు వస్తున్నాయి. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ తన అధికారిక గ్రూప్ లో హరీష్ రావును ఆరడుగుల బుల్లెట్ అంటూ ట్విట్ చేయడం కూడా ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అంటే కవిత వ్యాఖ్యల్ని ఏ మాత్రం బీఆర్ఎస్ పట్టించుకోవట్లేదని ఈ ట్విట్ తో పార్టీ శ్రేణులకు, కార్యకర్తలకు బీఆర్ఎస్ చెప్తున్నట్లు కూడా వార్తలు జోరందుకున్నాయి.
