Kavitha Vs KTR: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఈ మధ్యకాలంలో ఆసక్తికర పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం కొంత మౌనంగా ఉన్న ఈ సమయంలో.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె.. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత రాజకీయంగా మరింత యాక్టివ్ అవుతున్నారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో కోర్టు నుంచి రిలీఫ్ లభించిన తర్వాత ఆమె మళ్లీ ప్రజల్లోకి వచ్చి సమస్యలపై తన స్వరాన్ని బలంగా వినిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ చూస్తే.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు వంటి నేతలతో పోలిస్తే.. కవితకు తెలంగాణ ప్రజల్లో భారీ క్రేజ్ కనిపిస్తుందని కొందరు రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ముఖ్యంగా ఖమ్మం జిల్లా శివారులోని వెలుగుమట్ల ప్రాంతంలో జరిగిన ఇళ్ల కూల్చివేత ఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చకు కారణమైంది. సుమారు 6వందల కుటుంబాలు తమ ఇళ్లను కోల్పోవడంతో బాధితులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన కవిత.. బాధితులకు అండగా, మద్దతుగా నేరుగా అక్కడికి వెళ్లి నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఫిబ్రవరి 24న జరిగిన ఈ ఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఖమ్మంలోని అంబేద్కర్ భవన్ వద్ద నిరవధిక నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. ఆమె తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఒక్కసారిగా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు దారితీసింది.
పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా.. వెనక్కి తగ్గకుండా బాధితుల పక్షాన నిలబడటం ఆమె పోరాట స్వభావాన్ని మరోసారి బయటపెట్టింది. ఆ సమయంలో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకోవడం కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. ఈ ఘటనతో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల్లో కొత్త ఉత్సాహం కనిపించిందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
పోలీసుల నిర్బంధం.. కొనసాగుతున్న దీక్ష:
మంగళవారం తెల్లవారుజామున పోలీసులు కవితను దీక్షా స్థలం నుంచి అదుపులోకి తీసుకోవడంతో అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అనంతరం ఆమెను హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్లో ఉన్న తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయానికి తరలించారు. అయితే అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత కూడా ఆమె తన నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తానని స్పష్టం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ఇళ్ల నిర్మాణం విషయంలో ప్రభుత్వం స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చే వరకు పోరాటం ఆగదని ఆమె తెలిపారు.
పోలీసుల తీరుపై విమర్శలు:
ఈ ఘటనలో పోలీసుల వ్యవహార శైలిపై తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు తీవ్రంగా స్పందించారు. మహిళా నాయకులను అదుపులోకి తీసుకునే సమయంలో మహిళా కానిస్టేబుళ్లు లేకపోవడం చట్టపరమైన నిబంధనలకు విరుద్ధమని వారు ఆరోపించారు. అలాగే కార్యకర్తలతో జరిగిన తోపులాటలో పలువురు గాయపడినట్టు సమాచారం రావడంతో కవిత కూడా పోలీసులపై తీవ్రంగా విమర్శలు గుప్పించారు. బాధితులకు అదే ప్రాంతంలో భూమి పట్టాలు , ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కేటాయించే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని ఆమె ప్రకటించారు.
బీఆర్ఎస్లో చర్చకు కారణమైన కవిత దూకుడు:
ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు కొంత నిశ్శబ్దంగా ఉన్న సమయంలో కవిత మాత్రం ప్రజా సమస్యలపై బహిరంగంగా స్పందిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఆమె చేస్తున్న విమర్శలు కూడా రాజకీయంగా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళా ఓటర్లను ఆకర్షించే విధంగా ఆమె వ్యాఖ్యలు ఉండటంతో రాజకీయ వర్గాల్లో కొత్త చర్చ ప్రారంభమైంది. బాధితులకు జరిగిన అన్యాయంపై ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాల్సిందేనని ఆమె హెచ్చరించారు.
కేటీఆర్ పోస్టుకు కవిత రియాక్షన్:
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా మహిళా గౌరవం గురించి ఒక సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. మహిళలను కేవలం కుటుంబ పాత్రలతో మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా సమాన హక్కులతో గౌరవించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ పోస్టు తర్వాత కవిత చేసిన మరో వ్యాఖ్య సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. మహిళలకు గౌరవం ఇవ్వడం ఇతరులకు చెప్పేముందు ఇంటి నుంచే ప్రారంభం కావాలని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. కుటుంబాల్లోనే మహిళలు వివక్షను ఎదుర్కొంటున్నారని కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలను కొందరు విశ్లేషకులు కేటీఆర్కు పరోక్ష స్పందనగా భావిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో పెరుగుతున్న మద్దతు:
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో కూడా కవితకు మద్దతు పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కేసీఆర్ రాజకీయ శైలి, దూకుడు, ప్రజల భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకునే తీరు కవితలో కూడా కనిపిస్తోందని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. అందువల్లే ఆమెను కేసీఆర్కు అసలైన రాజకీయ వారసురాలిగా కొందరు అభివర్ణిస్తున్నారు. కేటీఆర్ ఒక గ్లామరస్ నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందినప్పటికీ, పోరాట రాజకీయాల్లో మాత్రం కవిత ముందంజలో ఉన్నారని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
భవిష్యత్తు రాజకీయాలపై ఆసక్తి:
ఖమ్మం ఘటన తర్వాత తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కవిత పేరు మరింతగా వినిపిస్తోంది. ప్రజా సమస్యలపై ఆమె చూపుతున్న చురుకుదనం వల్ల ఆమె రాజకీయ ప్రాధాన్యత పెరుగుతోందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ పరిణామాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీలోనూ, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనూ కొత్త మార్పులకు దారితీయవచ్చని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఈ పరిణామాలు చివరకు తెలంగాణ రాజకీయాలను ఏ దిశగా మలుస్తాయో కాలమే నిర్ణయించాల్సి ఉంది.
