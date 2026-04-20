KCR Full Speech: జగిత్యాలలో గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌ గర్జన.. 'నేను చావను.. మళ్లీ వస్తా!'

KCR Speech: 'ఓట్లు వేసినప్పుడు చిలకకు చెప్పినట్టు చేప్పినా ఎట్టుమత్తం వేయకండి అని, విన్నోడు విన్నాడు వినలేనోడు వినలేదు. మోసపోయి గోస పడుతున్నారు. మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటించారు. తాను చావాలని కొందరు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ.. 'పొద్దున లేస్తే కేసీఆర్ చావాలి అనడం. నువ్వు వెయ్యి జన్మలు ఎత్తిన నేను చావను నా కొడుక. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో' అని గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ప్రకటించారు. 'పిల్లి శాపానికి ఉట్టి తెగుతదా. మరి ఈ ఎధవలు కేసీఆర్ చావాలి అంటే కేసీఆర్ చస్తాడా?' అని ప్రజలను ప్రశ్నించారు. 'ఇక్కడ దరిద్రం పోయే దాకా.. అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇది మా తెలంగాణ. మేం గర్వంగా బతుకుతాం. సంతోషంగా బతుకుతాం. అన్ని వర్గాల ప్రజలు తలెత్తుకుని బతికే దాకా మనం చివరి శ్వాస దాకా పని చేయాలి' అని గులాబీ శ్రేణులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు.
జగిత్యాలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలో కేసీఆర్ గర్జించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డికి గులాబీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన అనంతరం కేసీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'ఓట్లు వేసినప్పుడు చిలకకు చెప్పినట్టు చేప్పినా ఎట్టుమత్తం వేయకండి అని, విన్నోడు విన్నాడు వినలేనోడు వినలేదు. రైతు బంధు పది రోజులు వ్యవధిలో అందిరికీ వేశాం. కేసీఆర్ రూ.10 వేలు ఇస్తుండు. నేను రూ.15 వేలు ఇస్తాం అని చెప్పిన. వాళ్ల మాట నమ్మకండి గోస పడతారు అని చెప్పా. మనం కొంత తేడాతో ఓడిపోయాం. అయినా వాళ్లకే టైం ఇవ్వాలని చూశాం. నేను కూడా మాట్లాడలేదు, బయటకు రాలేదు. చిల్లర మాటలు తప్పా ఒక్క మంచి పథకం చేయలేదు' అని కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలను విమర్శించారు.
'మిషన్ భగీరథ నీళ్లు ఇవ్వకపోతే లాగులు పగిలేదాక సంపాలే' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'యూరియా బస్తా ఇవ్వలేకపోతున్నారు, యాప్ పెట్టినం అంటున్నారు, దుకాణలు ఉండవా. యాప్లో ఏమో కానీ కాళ్లకు వాపులు వస్తున్నాయి. అంతకు ముందు ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పని ఇలాగే ఉండే. జగిత్యాలలో కేసీఆర్ సభ అంటే కేసీఆర్ సభ పెట్టాలా, ఇంకో సభ పెడితే మూడో కిస్తీ వస్తదా? కాంగ్రెస్ సిపాయిలు ఏమి మాట్లాడారు కేసీఆర్ సరిగ్గా పని చేయలేదు అన్నారు కదా? మరి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఎందుకు దిగజారింది?' అని కేసీఆర్ ప్రశ్నించారు.
'ఆరు చందమామలు, ఏడు సూరీడులు ఎక్కడ..? కాంగ్రెస్ నరికిన మాటలు ఏమయ్యాయి?' అని గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ నిలదీశారు. ఉద్యోగుల సమస్యలపై కేసీఆర్ ప్రస్తావిస్తూ.. '7 రూపాయలన్న ఉద్యోగులకు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిందా...? అద్భుతమైన సింగిరెనిని నాశనం చేశారు' అని తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరిని కదిలించిన అసంతృప్తి, బాధ కనిపిస్తోందని గుర్తుచేశారు. ప్రసంగం ప్రారంభంలో కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ముందు ఉన్న దుర్భిక్ష పరిస్థితులు బహిరంగ సభలో వివరించారు. తెలంగాణ ఏర్పాటుకు తాను చేసిన ప్రయత్నాలు మరోసారి చరిత్రను గుర్తుచేశారు. తెలంగాణకు ఉమ్మడి ఏపీలో ఎంతటి అన్యాయం, వివక్ష జరిగిందో కేసీఆర్ వెల్లడించారు. అనంతరం పదేళ్లు అద్భుతంగా పనిచేశామని తెలిపారు.
