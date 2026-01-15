KCR Welfare Schemes: సంక్రాంతి పండుగ పూట తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ పాలనను ప్రజలు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. నాటి కేసీఆర్ పాలనను.. నేటి విఫల కాంగ్రెస్ పాలనను బేరీజు వేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుతో కేసీఆర్ పాలన బాగుంది చెప్పుకున్నారు. రైతులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు మోసపోయారని హరీశ్ రావుతో వాపోయారు.
సిద్దిపేట రూరల్ మండలం మాచాపూర్ గ్రామ రచ్చబండ వద్ద గ్రామస్తులతో హరీశ్ రావు ముచ్చటించారు. సిద్దిపేట పర్యటనలో భాగంగా మాచాపూర్లోని గ్రామ చావడి వద్ద కూర్చున్న గ్రామ పెద్దలు, స్థానికులతో హరీశ్ రావు మాట కలిపారు. పెన్షన్ల పెంపు, రైతుబంధు, కరెంట్ కోతలపై ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల తాము ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను తమ ఎమ్మెల్యే ఎదుట వెళ్లబోసుకున్నారు. 'కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు అన్ని బాగుండే...! పింఛన్ కొత్తది ఇస్తలేడు.. పాతది పెంచుతా లేడు. కేసీఆర్ ఇచ్చిన రూ.2 వేల పింఛనే వస్తుంది. కొత్త పింఛన్ లేదు.. పెంచుతా పింఛన్ ఇచ్చుడు లేదు. రైతు బందు ఏగొట్టిండు. రైతు ఋణ మాఫీ సగమే చేసిండు' అని రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను హరీశ్ రావు ముందు ఏకరువు పెట్టారు. కేసీర్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ 24 గంటలు ఉండే.. ఇప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలుస్త లేదు' అని వివరించారు.
'రేవంత్ రెడ్డి రూ.4000 ఇస్తానంటే నమ్మి ఓట్లేశాం. కానీ ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లు కావస్తున్నా ఆ ఊసే లేదు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు రూ.200 ఉన్న పింఛన్ను రూ.2000 చేశారు. రేవంత్ రూ.4000 అని ఆశపెట్టి ఓట్లు వేయించుకున్నాడు. కానీ ఒక్క రూపాయి పెంచలేదు. కేసీఆర్ ఇచ్చిన రూ.2000 కూడా ఇప్పుడు సరిగ్గా ఇవ్వడం లేదు. కొత్త పెన్షన్లు రావడం లేదు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు 65 ఏళ్ల నుంచి 57 ఏళ్లకు వయసు తగ్గించి మరీ పెన్షన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు భర్త చనిపోయిన వాళ్లకు, వయసు మళ్లిన వాళ్లకు పెన్షన్లు ఇవ్వడం లేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుతో మాచాపూర్ ప్రజలు వివరించారు.
'రైతు బంధు కూడా అందరికీ వేయడం లేదు. మూడు ఎకరాలు ఉన్నోళ్లకు, రెండు ఎకరాలు ఉన్నోళ్లకు కోతలు పెడుతున్నారు. రుణమాఫీ కూడా కొందరికే అయ్యింది. లక్ష రూపాయలలోపు ఉన్నోళ్లకు కూడా ఇంకా కాలేదు. షరతుల వల్ల మాఫీ రావడం లేదు. మా బాధలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి సార్' అని మాచాపూర్ గ్రామస్తులు వాపోయారు. కేసీఆర్ సార్ ఉన్నప్పుడు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎప్పుడు పోతుందో తెలియడం లేదు. రాత్రి పూట బావుల కాడికి పోయి పడిగాపులు కాయాల్సి వస్తోంది. మోటార్లు కాలిపోతున్నాయి. సాయంత్రం 5:30 అయితే కరెంట్ పోతోంది. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు.. ఎప్పుడు బుద్ధి పుడితే అప్పుడు నోట్లో బువ్వ తిన్నట్లు ఉండేది... ఇప్పుడు కరెంట్ కోసం ఎదురుచూపులే సరిపోతున్నాయి' అని హరీశ్ రావుతో మాచాపూర్ రైతులు వివరించారు.
'ఎరువుల కోసం మళ్లీ లైన్లలో నిలబడాల్సి వస్తోంది. ఒక్కసారి పోతే ఒక బస్తానే ఇస్తున్నారు. గతంలో కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా దొరికేవి. బతుకమ్మ చీరలు బంద్ చేశారు. కల్యాణలక్ష్మితో పాటు తులం బంగారం ఇస్తామన్నారు. అది లేదు. ఉన్నవి పోయాయి.. కొత్తవి రావడం లేదు. బస్సుల్లో ఆడవాళ్లకు ఫ్రీ అన్నారు.. కానీ పురుషులకు టికెట్ ఛార్జీలు తడిసి మోపెడవుతున్నాయి' అని మాచాపూర్ గ్రామస్తులు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుతో ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. 'మీ బాధ నాకర్థమైంది. మీ సమస్యలపై నేను ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తా. అసెంబ్లీలో నేను మీ తరఫున కొట్లాడుతా. రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న మోసాలను ఎండగడతా. మీరు అడిగిన బోర్లకు సంబంధించి ఈ నెలలోనే టెండర్ పూర్తవుతుంది. కలెక్టర్తో కూడా మాట్లాడా. నెల రోజుల్లో పనులు మొదలుపెట్టేలా చూస్తా' అని మాచాపూర్ గ్రామస్తులకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు భరోసా ఇచ్చారు.
