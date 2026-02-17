Kcr Birthday Brs workers fires on kalvakuntla Kavitha: భారత రాష్ట్ర సమితి అధినేత, తెలంగాన తొలి సీఎం, ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ 72వ పుట్టిన రోజు వేడుకల్ని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎంతో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. కేసీఆర్ కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు, ఆస్పత్రులలో పండ్ల పంపిణిని చేపట్టారు. తమ నాయకుడు ఆయురారోగ్యాలతో చల్లగా ఉండాలని ప్రార్థనలు చేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు, పవన్ కళ్యాణ్, వైఎస్ జగన్ కూడా కేసీఆర్ కు ప్రత్యేకంగా బర్త్ డే విషేస్ చెప్పారు.
ఇంకా హరీష్ రావు, కేటీఆర్ ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కేసీఆర్ పై వారికున్న అభిమానంను ట్విట్ ల రూపంలో, తమ మాటల రూపంలో బైటపెట్టారు. కేటీఆర్ తన హీరో అని, ప్రతి రోజు ఆయన్ను చూస్తు ఎంతో స్పూర్తిని పొందుతుంటానని, ఆయన ఫోటోను షేర్ చేసి మరీ ఎమోషనల్ ట్విట్ చేశారు. ఇక పోతే కల్వకుంట్ల కవిత చేసి ట్విట్ పై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. కవిత చాలా సాదా సీదా, ఏ మాత్రం సంబంధంలేని వ్యక్తి ఏదో పరిచయం ఉన్నవారికి విషేస్ చెప్పినట్లు.. కేసీఆర్ కు బర్త్ డే వేళ ట్విట్ చేయడం రచ్చగా మారింది.
కేసీఆర్ పుట్టినరోజు వేళ ట్వీట్ చేసిన కవిత.. 'ఉద్యమ నాయకులు, గౌరవ పెద్దలు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారికి హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు' అని ఒకే లైన్లో ట్విట్ చేశారు. కనీసం తండ్రితో ఉన్న ఫోటోను కూడా షేర్ చేయలేదు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కన్న తండ్రిని కనీసం నాన్న అని పిల్వచాతకాలేదా అంటూ మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి అతి పనికి రాదని చురకలు పెడుతున్నారు. మరోవైపు కవిత ఇటీవల రెబెల్ గా బీఆర్ఎస్ పై తరచుగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కేసీఆర్ ను సైతం ఆమె పలుమార్లు టార్గెట్ చేసుకుని సెటైరికల్ గా మాట్లాడటంను బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కవిత చేసిన ట్విట్ మాత్రం నెట్టింట దుమారంగా మారింది.
