English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kcr Followers: నాన్న అనికూడా పిల్వచాత కాలేదా..?.. ఫోటో కూడా లేకుండా కవిత ట్విట్‌పై నెట్టింట దుమారం..

Kcr Followers: నాన్న అనికూడా పిల్వచాత కాలేదా..?.. ఫోటో కూడా లేకుండా కవిత ట్విట్‌పై నెట్టింట దుమారం..

kalvakuntla Kavitha tweet on kcr: కనీసం నాన్న అని పిల్వచాత కాలేదా అంటూ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, కేసీఆర్ అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా కేసీఆర్ బర్త్ డేను తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పండగలా చేసుకుంటున్నారు. కవితను మాత్రం తిట్టిపోస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:05 PM IST
  • కేసీఆర్ పై కవిత ట్విట్..
  • తిట్టి పోస్తున్న కార్యకర్తలు..

Trending Photos

Free Electricity Scheme 2026: ఏపీ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఉచిత విద్యుత్ పొందడం ఎలాగంటే..!
5
Free Electricity Scheme 2026: ఏపీ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఉచిత విద్యుత్ పొందడం ఎలాగంటే..!
Peanut Nutrition: పల్లీలను ఇలా తింటే మీ హెల్త్‌కి చాలా డేంజర్.. ఎందుకంటే..?
5
Peanuts
Peanut Nutrition: పల్లీలను ఇలా తింటే మీ హెల్త్‌కి చాలా డేంజర్.. ఎందుకంటే..?
Trisha Krishnan: ప్రపంచమంతా ఒక్కటై వ్యతిరేకంగా నిలిచినా నీకు నేనున్నా.!. సంచలనంగా మారిన త్రిష పోస్ట్..
7
Trisha
Trisha Krishnan: ప్రపంచమంతా ఒక్కటై వ్యతిరేకంగా నిలిచినా నీకు నేనున్నా.!. సంచలనంగా మారిన త్రిష పోస్ట్..
Gold Importing: ఈ 5 దేశాల నుంచే భారత్‌కు బంగారం.. త్వరలో తులం రూ.3 లక్షలా..?
6
Gold Importing: ఈ 5 దేశాల నుంచే భారత్‌కు బంగారం.. త్వరలో తులం రూ.3 లక్షలా..?
Kcr Followers: నాన్న అనికూడా పిల్వచాత కాలేదా..?.. ఫోటో కూడా లేకుండా కవిత ట్విట్‌పై నెట్టింట దుమారం..

Kcr Birthday Brs workers fires on kalvakuntla Kavitha: భారత రాష్ట్ర సమితి అధినేత, తెలంగాన తొలి సీఎం, ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ 72వ పుట్టిన రోజు వేడుకల్ని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎంతో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. కేసీఆర్ కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు, ఆస్పత్రులలో పండ్ల పంపిణిని చేపట్టారు. తమ నాయకుడు ఆయురారోగ్యాలతో చల్లగా ఉండాలని ప్రార్థనలు చేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు, పవన్ కళ్యాణ్, వైఎస్ జగన్ కూడా కేసీఆర్ కు ప్రత్యేకంగా బర్త్ డే విషేస్ చెప్పారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇంకా హరీష్ రావు, కేటీఆర్ ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కేసీఆర్ పై వారికున్న అభిమానంను ట్విట్ ల రూపంలో, తమ మాటల రూపంలో బైటపెట్టారు.  కేటీఆర్ తన హీరో అని, ప్రతి రోజు ఆయన్ను చూస్తు ఎంతో స్పూర్తిని పొందుతుంటానని, ఆయన ఫోటోను షేర్ చేసి మరీ ఎమోషనల్ ట్విట్ చేశారు. ఇక పోతే కల్వకుంట్ల కవిత చేసి ట్విట్ పై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. కవిత చాలా సాదా సీదా, ఏ మాత్రం సంబంధంలేని వ్యక్తి ఏదో పరిచయం ఉన్నవారికి విషేస్ చెప్పినట్లు.. కేసీఆర్ కు బర్త్ డే వేళ ట్విట్ చేయడం రచ్చగా మారింది.

కేసీఆర్ పుట్టినరోజు వేళ ట్వీట్ చేసిన కవిత.. 'ఉద్యమ నాయకులు, గౌరవ పెద్దలు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారికి హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు' అని ఒకే లైన్‌లో ట్విట్ చేశారు. కనీసం తండ్రితో ఉన్న ఫోటోను కూడా షేర్ చేయలేదు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read more: kcr Birthday: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బర్త్ డే.. గులాబీ దళపతికి ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

కన్న తండ్రిని కనీసం నాన్న అని పిల్వచాతకాలేదా అంటూ మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి అతి పనికి రాదని చురకలు పెడుతున్నారు. మరోవైపు కవిత ఇటీవల రెబెల్ గా బీఆర్ఎస్ పై తరచుగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కేసీఆర్ ను సైతం ఆమె పలుమార్లు టార్గెట్ చేసుకుని సెటైరికల్ గా మాట్లాడటంను బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కవిత చేసిన ట్విట్ మాత్రం నెట్టింట దుమారంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KCR BirthdayKalvakuntla KavithaTelangana PoliticsHappy birthday kcr sirTelangana

Trending News