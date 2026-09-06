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KCR: పాలన చాత కాక సీఎం రేవంత్‌ చిల్లర మాటలు.!. బీఆర్‌ఎస్‌ఎల్పీ మీటింగ్ లో కేసీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

kcr fires on cm revanth reddy: కాంగ్రెస్ పార్టీ వెయ్యి రోజుల పాలన అట్టర్‌ఫ్లాప్‌, డిజాస్టర్  అని తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అన్నారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అంతా అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వెళ్లాలన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 06, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:36 PM IST
KCR: పాలన చాత కాక సీఎం రేవంత్‌ చిల్లర మాటలు.!. బీఆర్‌ఎస్‌ఎల్పీ మీటింగ్ లో కేసీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kcroncmrevanthreddy

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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