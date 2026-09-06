Kcr fires on cm revanth reddy govt in brslp meeting: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకమీదున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల బీఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ చేసుకుని పదునైన విమర్శలు చేస్తున్నారు. దీనికి కేటీఆర్, హరీష్ రావు సైతం అదే రెంజ్ లో కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు రేపటి నుంచి జరగనున్నాయి. దీంతో రాజకీయాలు మరింతగా వేడెక్కాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎర్రవెల్లిలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ కు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో సమావేశమయ్యారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు రేపటి నుంచి ప్రారంభమౌతున్న నేపథ్యంలో కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లి ఫామ్ హౌస్ లో బీఆర్ఎస్ఎల్పీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ మీటింగ్ కు బీఆర్ఎస్ కు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు హజరయ్యారు. అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఏవిధంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఇరకాటంలో పెట్టాలో దిశానిర్దేషం చేశారు. అంతేకాకుండా .. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంవెయ్యి రోజుల పాలన డిజాస్టర్, అట్టర్ ఫ్లాప్ అని మండిపడ్డారు.
సీఎం రేవంత్ అసెంబ్లీలో, బయట బూతులు, చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు అందరూ తప్పకుండా హాజరుకావాలన్నారు.
శాసనసభ, మండలిలో జరిగే ప్రతి చర్చలో పాల్గొని.. కాంగ్రెస్ ఇచ్చినహమీలు, చేసిన తప్పిదాలపై నిలదీయాలని సూచించారు. అంతే కాకుండా.. ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని సూచించారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ విధానాలను ఉభయసభల్లోను తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టాలని గులాబీ బాస్ నేతల్లో ఫుల్ జోష్ ను నింపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి