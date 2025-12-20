KCR in Hyderabad: కేసీఆర్ ఇప్పుడెలా ఉన్నారో తెలుసా? చాలా కాలం తర్వాత హైదరాబాద్ చేరుకున్న గులాబీ బాస్!

KCR in Nandi Nagar: తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత హైదరాబాద్ నగరానికి చేరుకున్నారు. గత కొంతకాలంగా ఎర్రవల్లిలోని తన ఫామ్హౌస్కే పరిమితమైన ఆయన, మళ్లీ నగరానికి రావడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో ఒక్కసారిగా వేడి పెరిగింది.
ఎర్రవల్లి నుండి నగరానికి..
తన తుంటి ఎముక శస్త్రచికిత్స తర్వాత కోలుకున్న కేసీఆర్, ఎక్కువ సమయం ఎర్రవల్లి నివాసంలోనే గడుపుతూ పార్టీ కార్యకలాపాలను అక్కడి నుండే పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అయితే, తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టి సారించేందుకు ఆయన హైదరాబాద్లోని తన నివాసానికి చేరుకున్నారు.
పార్టీ నేతలతో కీలక భేటీలు
కేసీఆర్ రాకతో తెలంగాణ భవన్తో పాటు ఆయన నివాసం వద్ద సందడి నెలకొంది. ఈ క్రమంలో పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలతో కేసీఆర్ వరుస భేటీలు నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు, రాష్ట్రంలోని ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులపై పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. తమ అధినేత మళ్లీ ప్రజల మధ్యకు, పార్టీ ఆఫీసుకు వస్తుండటంతో కార్యకర్తల్లో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది.
ఆరోగ్యం, విశ్రాంతి
శస్త్రచికిత్స తర్వాత వైద్యుల సూచనల మేరకు కేసీఆర్ ఇన్నాళ్లూ విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన పూర్తిస్థాయిలో కోలుకోవడంతో, మళ్లీ క్రియాశీల రాజకీయాల్లో వేగం పెంచాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేవలం ఫామ్హౌస్కే పరిమితమయ్యారన్న విమర్శలకు చెక్ పెడుతూ, ఆయన ఇకపై హైదరాబాద్ నుండే అందుబాటులో ఉండనున్నారని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అంటున్నాయి.
రాజకీయ ప్రాధాన్యత
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ నగరానికి రావడం, అది కూడా కీలక చర్చల కోసం రావడం రాజకీయంగా అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. పార్టీ సంస్థాగత మార్పులు, భవిష్యత్తు పోరాటాల గురించి ఆయన త్వరలోనే ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
డిసెంబరు 21న బీఆర్ఎస్ కీలక సమావేశం..
తెలంగాణ భవన్లో ఆదివారం అనగా డిసెంబరు 21న బీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్షం, రాష్ట్ర కార్యవర్గం భేటీ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ నేతృత్వంలో నేతలు సమావేశం కానున్నారు. ఈ కీలక సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు పాల్గొననున్నారని తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల, నదీ జలాల అంశంపై పోరుకు బీఆర్ఎస్ సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశంలో వీటిపై కేసీఆర్ ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
