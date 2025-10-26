English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR: డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ నెంబర్ వన్ చేశారు: కేటీఆర్‌

KTR: డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ నెంబర్ వన్ చేశారు: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao: KCR Made Telangana State Number In Doctors Making: ధాన్యం ఉత్పత్తిలోనే కాదు డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలోనూ తెలంగాణను తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ చేశారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. ఆయన చేసిన పనితో నేడు ఎన్నో ప్రయోజనాలు జరుగుతున్నాయని.. అది చూసి గర్వంగా ఉందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 26, 2025, 06:41 PM IST

KTR: డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ నెంబర్ వన్ చేశారు: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో ముందుకుతీసుకెళ్లారని.. వైద్యుల ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే తెలంగాణను నంబర్‌ వన్‌ చేశారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. ధాన్యంలో కూడా తెలంగాణ నంబర్‌ వన్‌ అయ్యిందని గుర్తుచేశారు. రాజకీయాల్లో వెళ్లిపోతాం కానీ చేసిన పనితో మంచి జరిగితే గర్వంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కేసీఆర్‌ తన పాలనతో తెలంగాణను ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్లారని గుర్తుచేశారు.

Also Read: BRS Party: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సంచలన నిర్ణయం.. రేవంత్ రెడ్డి గన్‌ కల్చర్‌పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు

జహీరాబాద్‌ మైనార్టీ గురుకులా పాఠశాల విద్యార్థులు ఎంబీబీఎస్‌ పూర్తి చేయడంతో వారిని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో ఆదివారం అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావుతో కలిసి పాల్గొన్న కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాను రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్యరంగాన్ని అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు. నిజంగా అమ్మాయిలు మాట్లాడుతుంటే వారి తల్లిదండ్రుల కళ్లల్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి. పిల్లలు ప్రయోజకులైనప్పుడు తల్లిదండ్రులు చాలా సంతోషిస్తారు. అంతకుమించిన ఆనందం తల్లిదండ్రులకు ఉండదు. దానిలో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ పాత్ర ఉన్నందుకు మేము ఎంతో సంతోష పడుతున్నాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

Also Read: Revanth Reddy Resign: కుంభకోణాలపై సీఎం పదవికి రేవంత్‌ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి: బీజేపీ

'ఒక జహీరాబాద్ నుంచి 16 మంది ఎంబీబీఎస్ సీట్లు సాధించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లు, సైంటిస్టులు అవుతున్నారు. తెలంగాణ అనేది ధాన్యం ఉత్పత్తిలోనే నెంబర్ వన్ కాదు డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో కూడా నెంబర్ వన్' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. ఆ ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందని స్పష్టం చేశారు. 100 గురుకులాలు మైనార్టీలకు కేసీఆర్‌ ఏర్పాటు చేశారని గుర్తుచేశారు.

Also Read: Harish Rao: అశోక్ నగర్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌కు వస్తే రేవంత్‌ రెడ్డి బట్టలు విప్పడం ఖాయం

'ఎప్పుడూ ఏ తల్లి తండ్రి అయిన ఆడపిల్లను చదివించడానికి కులమతాలని చూడరు. మంచి వసతులు కల్పిస్తే చదివిస్తారని కేసీఆర్‌ అన్నారు. అన్నట్టుగా 24 మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలలను కేసీఆర్‌ నిర్మించారు. వాటిలో 100 మైనార్టీ గురుకులాలను ఆడబిడ్డల కోసం నిర్మించారు. రైతు కుమార్తె, జర్నలిస్టు కుమార్తె, ఆటో డ్రైవర్ కుమార్తె ఎంబీబీఎస్ సీట్లు సాధించి ఈరోజు గర్వంగా నిల్చున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గర్వంతో ప్రకటించారు.

'ఎంబీబీఎస్ సీటు చదివించిన మీ అందరితో నా విన్నపం. ఒక దీపంతో మరో దీపాన్ని వెలిగించాలి. మీరు ఇంకా పేద విద్యార్థులకు సహాయం చేయండి. వారు కూడా ఉన్నత స్థాయికి వచ్చేలా కృషి చేయాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు. 'కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం, మీ తల్లిదండ్రులే ఈ స్థాయికి తెచ్చింది. హరీష్ రావు నేతృత్వంలో కేసీఆర్ గనాయకత్వంలో నాలుగు మెడికల్ కాలేజ్‌లను.. 34 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలుగా పెంచారు. ఈరోజు తెలంగాణ భారతదేశానికి ఒక దిక్సూచిగా మారింది' అని కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. 'రాజకీయాల్లోకి వెళ్లిపోవడం సహజం. మనం చేసిన మంచి పని వల్ల ఎవరికైనా మంచి జరుగితే ఆ సంతోషం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు.

