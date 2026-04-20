English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KCR Speech: కేసీఆర్ నోట మళ్లీ TRS మాట.. పవర్‌లోకి రాగానే ఎత్తిపారేస్తాం.. గులాబీ బాస్ సంచలనం..!!

KCR Speech: కేసీఆర్ నోట మళ్లీ TRS మాట.. పవర్‌లోకి రాగానే ఎత్తిపారేస్తాం.. గులాబీ బాస్ సంచలనం..!!

KCR Mentions TRS Again: బీఆర్ఎస్ అధినేత, తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ నోట మరోసారి టీఆర్ఎస్ పేరు వినిపించింది. సోమవారం జగిత్యాలలో సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి గులాబీ పార్టీలో చేరిక సందర్భంగా జరిగిన భారీ బహిరంగ సభలో గులాబీ బాస్ ప్రసంగించారు. తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ దే మళ్లీ అధికారం.. పేదలను కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుని బాధ్యత నాది అంటూ గులాబీ అధినేత సంచలన కామెంట్స్  చేశారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ నోట మరోసారి టీఆర్ఎస్ అనే పదం రావడంతో కార్యకర్తల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 20, 2026, 09:23 PM IST

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక పనిలో పనిగా హైడ్రా పట్టు పట్టారు. కాంగ్రెస్ సర్కార్ ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న  హైడ్రా వ్యవస్థపై కేసీఆర్ దుమ్ముదులిపారు. హైడ్రా పేరుతో పేదల ఇండ్లను కూల్చుతూ.. సామాన్యులను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నారంటూ కేసీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. మేము మళ్లీ అధికారంలోకి రాగానే..ఈ హైడ్రా అనే వ్యవస్థనే ఎత్తిపారేస్తామంటూ..హైడ్రా బాధితులకు అండగా నిలుస్తామని.. మళ్లీ గులాబీ జెండా ఎగరగానే పేదలను కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటామంటూ కేసీఆర్ భరోసా కల్పించారు. 

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ  అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. గతంలో చంద్రబాబు హయాంలో జరిగిన విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు, బషీర్ బాగ్ కాల్పుల ఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ.. తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తులతో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చేతులు కలిపిందని ఆయన ఆరోపించారు. తెలంగాణ గడ్డపై మళ్లీ  ఆధిపత్యం చేలాయించాలని చూస్తే..చూస్తూ ఊరుకోబోమంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. 

ఇక పార్టీ పేరు మార్పు తర్వాత మళ్లీ టీఆర్ఎస్ ప్రస్తావన రావడం ద్వారా కేడర్ లో ధైర్యం నింపారు కేసీఆర్. టీఆర్ఎస్ జెండా ఎప్పుడూ తెలంగాణ గడ్డపైనే ఉంటుంది..మళ్లీ మనమే అధికారంలోకి వస్తున్నాము.. పేదలు, రైతులు పడుతున్న బాధలను చూడలేకపోతున్నాను..వారికి న్యాయం జరగాలంటే మళ్లీ మన సర్కార్ రావాలని కేసీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. మొత్తానికి జీవన్ రెడ్డి గులాబీ గూటికి చేరుకోవడంతో జగిత్యాల పట్టణం అంతా కూడా గులాబీమయం అయ్యింది. కేసీఆర్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకువస్తుందో చూడాల్సిందే. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

KCRbrsTRSJeevan ReddyJagtial

Trending News