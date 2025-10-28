KCR: హరీశ్ రావు తండ్రి భౌతిక కాయానికి నివాళులర్పించిన బీఆర్ఎస్ ప్రెసిడెంట్ కేసీఆర్

Harish Rao Father Has Passed Away: మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు ఇంట విషాదం నెలకొంది. ఆయన తండ్రి తన్నీరు సత్యనారాయణ కన్నుమూశారు. వయోభారం, అనారోగ్యం కారణాల వల్ల ఆయన మరణించినట్లు కుటుంబ వర్గాలు తెలిపాయి. హైదరాబాద్లోని క్రిన్స్విల్లాస్లో సందర్శనార్థం ఆయన పార్ధివదేహాన్ని ఉంచారు. హరీశ్ రావుకు పితృవియోగంపై బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సహా పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలు, ఇతర పార్టీల రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం తెలియజేశారు.
మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్.. తన బావ (కేసీఆర్ 7వ సోదరి భర్త) సత్యనారాయణ రావు భౌతిక కాయానికి నివాళులర్పించారు. పుష్పాంజలి ఘటించారు. తన బావ సత్యనారాయణ రావుతో తన అనుబంధాన్ని సర్మించుకున్నారు. తన సోదరి లక్ష్మిని, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను కేసీఆర్ పరామర్శించి, ఓదార్చారు.
మాజీ మంత్రి, పార్టీ సీనియర్ నేత @BRSHarish గారి తండ్రి.. తన బావ గారైన తన్నీరు సత్యనారాయణ పార్థివ దేహానికి పుష్పాంజలి ఘటించి, నివాళులర్పించి వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ pic.twitter.com/PcN31vtJdz
— BRS Party (@BRSparty) October 28, 2025
భర్తను కోల్పోయిన అక్క లక్ష్మమ్మ గారిని ఓదార్చిన కేసీఆర్ గారు
మాజీ మంత్రి, పార్టీ సీనియర్ నేత తన్నీరు @BRSHarish గారి తండ్రి.. తన బావ గారైన తన్నీరు సత్యనారాయణ పార్థివ దేహానికి పుష్పాంజలి ఘటించి, నివాళులర్పించి వారి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ pic.twitter.com/0k1tsY0uYg
— BRS Party (@BRSparty) October 28, 2025
భౌతికకాయానికి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నివాళులర్పించారు. హరీశ్ రావును హత్తుకొని ఓదార్చారు. కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి సానుభూతి తెలిపారు. అదేవిధంగా హరీష్ రావు తండ్రి సత్యనారాయణ మరణం పట్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంతాపం ప్రకటించారు. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని.. హరీశ్ రావు కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
సత్యనారాయణ రావు మృతికి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. సత్యనారాయణ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించారు. హరీశ్ రావు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అదేవిధంగా పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలు, ఇతర పార్టీల రాజకీయ ప్రముఖులు సత్యనారాయణ భౌతిక కాయానికి నివాళులర్పించారు.
Also Read: Samantha: అప్పుడేమో ఇష్టంగానే అలా చేసేసి.. ఇప్పుడేమో ఇబ్బంది పడ్డానంటున్న సమంత
Also Read: Anupama Parameswaran: ఆ స్టార్ హీరోతో పీకల్లోతూ ప్రేమలో మునిగిన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. త్వరలో పెళ్లి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook