English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
KCR Public Meeting: నేడు జగిత్యాలలో కేసీఆర్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభ.. ఏడాది తర్వాత ప్రజల్లోకి గులాబీ బాస్ రీఎంట్రీ!

KCR: బీఆర్‌ఎస్ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ప్రజల్లోకి వస్తున్నారు. గత  పార్లమెంట్ ఎన్నికల అనంతరం గులాబీ బాస్ ప్రజల మధ్యకు రాకపోవడం, అటు అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కూడా హాజరు కాకపోవడంతో..  తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కేసీఆర్ శకం ముగిసిందన్న ప్రచారం జోరుగా సాగింది. ఈ క్రమంలో జగిత్యాల వేదికగా ఆయన నిర్వహించబోయే బహిరంగ సభ తన ఉనికిని చాటుకోవడమే కాకుండా.. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మళ్లీ తన ప్రాధాన్యతను నిరూపించుకునే ప్రయత్నంగా కనిపిస్తోంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 20, 2026, 09:08 AM IST

Trending Photos

KCR Public Meeting In Jagtial: నేడు జగిత్యాలలో గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ భారీ ప్రజా ఆశీర్వాద సభను నిర్వహించనున్నారు. మాజీ మంత్రి టి. జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్‌లో చేరే సందర్భంగా ఈ సభ జరుగుతోంది. ఎర్రవల్లి రెసిడెన్సీ నుంచి సాయంత్రం 4:45 గంటలకు హెలికాప్టర్‌లో బయలుదేరి, జగిత్యాల కలెక్టరేట్ హెలిపాడ్‌కు చేరుకుని, అక్కడి నుంచి ర్యాలీగా కేసీఆర్.. సభా స్థలానికి వస్తారని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు తెలిపాయి. సభ సాయంత్రం 6 గంటలకు సభ ప్రారంభమవుతుంది. కేసీఆర్ ప్రసంగంతో ప్రజలను ఆకట్టుకోనున్నారు. ఏడాది తర్వాత బహిరంగ సభలో పాల్గొంటున్న కేసీఆర్ రాకతో రాష్ట్ర రాజకీయాలు హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

'ప్రజా ఆశీర్వాద సభ' పేరుతో నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు ఏడాది కాలం తర్వాత కేసీఆర్ పాల్గొని ప్రసంగించనున్నారు. ఈ సభ ద్వారా పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని, కేసీఆర్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావడమే లక్ష్యంగా కదం తొక్కాలని శ్రేణులు భావిస్తున్నాయి. దాదాపు ఏడాది తర్వాత కేసీఆర్ ఒక ప్రజా సభలో మాట్లాడనుండటం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. సభ విజయవంతం కోసం స్థానిక నాయకులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు, అభిమానులు హాజరుకానున్న ఈ సభ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారనుంది. ఈ సభ బీఆర్ఎస్ పునరుజ్జీవనానికి కీలక మలుపుగా భావిస్తున్నారు.

జగిత్యాల మినీ స్టేడియంలో 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో షామియానాలు, కుర్చీలు, లక్షల నీటి ప్యాకెట్లు, మజ్జిగ ప్యాకెట్లు ఏర్పాటు చేశారు. 5 రోడ్ల ద్వారా ప్రజలు సభకు చేరుకోవడానికి సౌకర్యాలు కల్పించారు. పార్కింగ్, ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్లు, పెద్ద ఫ్యాన్లు అన్నీ సిద్ధం చేశారు. బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని.. సభ కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో విజయం సాధిస్తుందని చెప్పారు. జగిత్యాల సభలో కేసీఆర్ ప్రసంగం కోసం రైతులు, మహిళలు, యువత, విద్యార్థులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ నాయ‌కులు అన్నారు. ఈ సభ ద్వారా పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపాలని నేతలు ఆశిస్తున్నారు.

2023 ఎన్నికల అనంతరం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువుదీరినప్పటి నుంచి.. కేసీఆర్ రాజకీయంగా మౌనం వహించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మాజీ సీఎం హోదాలో ఉన్నప్పటికీ, ఆయన పూర్తిస్థాయిలో ప్రజల మధ్యకు రాకపోవడం, అసెంబ్లీ సమావేశాలకు సైతం హాజరుకాకపోవడంతో పార్టీ శ్రేణుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. అప్పుడప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో కనిపిస్తున్నా.. గతంలో లాగా యాక్టివ్‌గా లేకపోవడంతో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తమ నాయకుడి రాక కోసం వేచి చూస్తున్నారు. పార్టీకి పూర్వవైభవం రావాలంటే కేసీఆర్ మళ్లీ ప్రజల్లోకి రావాలని క్షేత్రస్థాయి నేతలు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఆయన ఎప్పుడు గర్జిస్తారు అనే ఉత్కంఠ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో నెలకొంది. ఇటు కేసీఆర్ పంచ్‌ల కోసం ప్రజలు వేచి చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యంగా ఈ సభలో ఆయన ఎలాంటి విమర్శలు చేస్తారనేది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

KCR Praja Ashirvada SabhaKCRKCR Praja Ashirvada Sabha In JagtialJeevan reddy joins brsJagtial

Trending News