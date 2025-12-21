KCR Speech: కేసీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఇక తెలంగాణలో పెను మార్పులే

K Chandrashekar Rao: లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత తొలిసారి బయటకు వచ్చిన తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆరు గ్యారంటీల్లో విఫలం.. ప్రజలను నిట్టనిలువున మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై భారీ పోరాటానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో పెనుమార్పులు జరిగేలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సమావేశంలో గులాబీ బాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో ఆదివారం పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యే లు, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గంతో సమావేశంతో కేసీఆర్ సమావేశమయ్యారు. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలపై విశ్లేషణ చేసి కేసీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూనే పార్టీ శ్రేణులను అభినందించారు. ఈ ఫలితాలతో కాంగ్రెస్పై ప్రజలు తీవ్ర వ్యతిరేకతతో ఉన్నట్లు స్పష్టమైందని వ్యాఖ్యానించారు. 'కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నన్ను టార్గెట్ చేసింది. నన్ను తిట్టడం.. నా చావును కోరుకోవడం ప్రభుత్వ విధానంగా మారింది' అని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. 'మన వాళ్లు సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో సత్తా చాట్టారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మన పార్టీ మంచి ఫలితాలు సాధించింది. పార్టీ గుర్తులతో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే కాంగ్రెస్ అసలు విషయం బయటపడుతుంది' అని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు. పార్టీని గెలిపించడం కోసం కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలని చెప్పారు.
ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గర్వంతో ఎగిరే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ గుర్తుచేశారు. 'మనం గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏ రోజు ఇలాంటి అహంకార పూరిత హింస ప్రయత్నాలు చేయలేదు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మనము ఎట్లా ప్రతిపక్షాలతో వ్యవహరించాలో నేర్పుతున్నది' అని మండిపడ్డారు. 'గుడ్లు తీయడం, లాగులో తొండలు ఇడ్చుడు వంటివి ఎట్లా చేయాలో చెబుతున్నది' అని రేవంత్ రెడ్డి పేరు ఎత్తకుండా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాల్లో ఒక కొత్త పాలసీ తేలేదని గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ తెలిపారు. తీసుకువచ్చిన పాలసీ అంతా భూమి రియల్ ఎస్టేట్ కు సంబంధించిందే అయినా రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆస్తుల విలువ పూర్తిగా తగ్గిందని చెప్పారు. ఒకప్పుడు యూరియా ఇంటికి.. చేను వద్దకు డైరెక్టుగా వచ్చేది కానీ ఈరోజు ఒక్క యూరియా బస్తా కోసం కుటుంబం అంతా లైన్లలో నిలబడే పరిస్థితి ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్తది పథకం ఒకటి ప్రకటించకపోగా ఉన్న వాటిని ఆపేసిందని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ మండిపడ్డారు.
