KCR: ముగిసిన కేసీఆర్ విచారణ.. వాట్ నెక్ట్స్..?

KCR SIT Investigation: ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ను 4 గంటల 50 నిమిషాల పాటు సిట్ అధికారులు విచారించారు. నందినగర్‌ నివాసంలో కేసీఆర్‌ను ఆరుగురు అధికారుల బృందం ప్రశ్నించింది. గతంలో సాక్షుల వాంగ్మూలాల ఆధారంగా కేసీఆర్‌ను సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 2, 2026, 10:16 AM IST

KCR: ముగిసిన కేసీఆర్ విచారణ.. వాట్ నెక్ట్స్..?

KCR SIT Investigation: ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంలో సిట్ కేసీఆర్‌ ఎదుట ఆధారాలు ఉంచి ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు అంశంపై ఆడియోలు ఎలా వచ్చాయనే అంశంపై సిట్‌ సుదీర్ఘంగా విచారణ  జరిపింది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయమని ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులకు మీరు స్వయంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారా? అని కేసీఆర్‌ను సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ సాధారణ భద్రత కోసమా? లేక రాజకీయ అవసరాల కోసమా? అంటూ పలు అనుబంధ ప్రశ్నలు వేసినట్లు సమాచారం. ఎన్నికలకు ముందు ప్రతిపక్ష నేతల ఫోన్లు ఎందుకు ట్యాప్ చేశారు? అని నేరుగా ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసు విచారణని ముగించుకున్న అనంతరం కేసీఆర్‌ నివాసం నుంచి సిట్‌ అధికారులు వెళ్లిపోయారు. 

తర్వాత కేటీఆర్ మరికొందరు బీఆర్ఎస్ నేతలతో కలిసి .. బాల్కనీలోకి వచ్చి ప్రజలకు అభివాదం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్‌ను చూసేందుకు అభిమానులు బారికేడ్లు దాటుకుని మరీ వచ్చారు. అటు BRS అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ పై బురదజల్లే ప్రయత్నంలో భాగంగానే సిట్‌ విచారణకు పిలిపించారని ఆ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ప్రయత్నాలు వారికే తగులుతాయన్నారు. 

సోనియా గాంధీని, రాహుల్ గాంధీని ఈడీ విచారణకు పిలిస్తే కాంగ్రెస్‌  నేతలు ఎందుకు ధర్నా చేసారో.. తాము కూడా తమ నాయకుడిని విచారణకు పిలిచారని  ధర్నాలు చేసామన్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు గాడితప్పుతున్నాయని ఇందుకు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఘటనలే నిదర్శనమన్నారు కేటీఆర్‌.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Phone Tapping CaseFormer CM KCRTelangana PoliticsBRS KCRSit on Phone tapping case

