Delimitation Protest: దక్షిణాదికి అన్యాయం జరిగితే కేసీఆర్‌ ఆధ్వర్యంలో భారీ ఉద్యమం: కేటీఆర్‌

KCR Delimitation: 'దేశంలో మరో కొత్త కుట్ర జరుగుతుంది. లోక్సభ, శాసనసభ సీట్లు పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ఒక్కటి చేసేది ఒక్కటి. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలోనే ఉన్నది. అయిన దానిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. మేము స్థానికంగా ఉన్న మార్కెట్ కమిటీలలో 50 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చాం. మేము శాసన సభలో కూడా తీర్మానం చేశారు. ఇవాళ దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు డిలిమిటేషన్లో అన్యాయం జరిగితే కేసీఆర్ అధ్యర్యంలో పోరాటం చేస్తాం. కేసీఆర్ స్వయంగా నాయకత్వం వహిస్తారు' అని ప్రకటించారు.
Also Read: Bike Stunts: నిబంధనలు బేఖాతర్.. ఔటర్ రింగురోడ్డుపై ప్రేమజంటల హల్చల్
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని పీర్జాదిగూడలో కాంగ్రెస్ నాయకులు భారీగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన సభలో గులాబీ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా ప్రజలు కాంగ్రెస్ మాటలు నమ్మలేదు. ఒక్క సీటు కూడా వాళ్లకు ఇవ్వలేదు. గ్రామాల్లో అమాయక ప్రజలు నమ్మి మోసపోయారు. అత్తకు రూ.4000, కోడలికి రూ.2,500 ఇస్తామన్నారు. ఆషాఢం సేల్ లెక్క అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చుకుంటూ పోయారు. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి మీరు ఇస్తామన్న స్కూటీలు ఎక్కడ? మీరు ఇస్తామన్న మహిళలకు రూ.2,500 ఎక్కడ? అని అడిగితే ఎంత కండలు తిరిగిన మొగోడు అయిన మూడు నెలల్లో పిల్లలు పుట్టించరు కదా అంటాడు . అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి మూడు నెలలు కాలేదు. 30నెలలు అయింది. మరి ముప్పై నెలలు అయినా పుట్టకపోతే ఏం అంటారు?' అని రేవంత్ రెడ్డిని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.
Also Read: Bike Stunts: నిబంధనలు బేఖాతర్.. ఔటర్ రింగురోడ్డుపై ప్రేమజంటల హల్చల్
ఆడ పిల్ల పుడితే రూ.13 వేలు, మగపిల్లాడు పుడితే రూ.12 వేలు ఇచ్చి తల్లి బిడ్డను ఇంటి దగ్గర దించి వచ్చేలా ఆనాడు మన కేసీఆర్ సంక్షేమ పథకాలు అందించారు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి రెండున్నర యేండ్లు అయింది. అనేక కార్యక్రమాలు రద్దయ్యాయి. హైదరాబాద్లో ఎవరైనా సంతోషంగా ఉన్నారంటే ఇద్దరే ఇద్దరు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఒక్కరు దొంగలు, మరొక్కరు దోమలు. నేను అసెంబ్లీలో చెప్పాను దోమలబాద్, దోమలగూడ అని పెట్టమని అడిగా' అని గుర్తుచేశారు.
Also Read: Nari Shakti Vandan: నారీ శక్తి వందనంపై జగన్, షర్మిలతో సహా అన్నీ పార్టీ అధ్యక్షులకు చంద్రబాబు లేఖ!
'కేసీఆర్ను బద్నామ్ చేసి అప్పులు పాలు చేసి తప్పించుకునే ఆలోచనలో రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారు. తప్పించుకునే పరిస్థితి లేదు, వాళ్లను కచ్చితంగా నిలదీయాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. ఉప్పల్ ఫ్లైఓవర్ భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి నడుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ప్రాజెక్ట్. 8 ఏండ్లు అయ్యింది ఎక్కడ పని అక్కడే. మేము కడతాం అంటే లేదు లేదు మేమే కడతాం అన్నారు' అని వెల్లడించారు.
బీజేపీ మరో కొత్త కుట్రకు తెరలేపుతోంది. అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్లు పెంచుతామని చెబుతూనే.. బిల్లులో మాత్రం ఆ ఊసే లేదు.
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును స్వాగతిస్తున్నాం, కానీ డీలిమిటేషన్ పేరుతో దక్షిణాది రాష్ట్రాల గొంతు నొక్కాలని చూస్తే సహించేది లేదు.
- బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్… pic.twitter.com/MPKlzhE9G2
— BRS Party (@BRSparty) April 15, 2026
'మొన్న జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా లో మూడుకు మూడు క్లిన్ స్వీప్ చేశారు. మళ్లీ మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా లో మనమే గెలుస్తాం. ఇక్కడ సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో ఎన్నికలు అంటున్నారు. వాళ్లను గెలిపిస్తే ఇక్కడకు మళ్లీ బుల్డోజర్ వస్తుంది. అందుకే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలి. మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో కత్తి వాడికి ఇచ్చి పోరాటం మనము చేయాలి ఎలా? అందుకే ఈసారి ఎన్నికల్లో మాకు ఓటు వేయండి మీకు మేము అండగా ఉంటామని చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు.
