English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kcr Grand Entry: సింహం అడుగుపెట్టింది.. పంజాతో ప్రత్యర్థికి చావు దెబ్బే.. గులాబీ బాస్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారంటే.. కాంగ్రెస్ పని ఖతమైనట్లేనా..?

Kcr Grand Entry: సింహం అడుగుపెట్టింది.. పంజాతో ప్రత్యర్థికి చావు దెబ్బే.. గులాబీ బాస్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారంటే.. కాంగ్రెస్ పని ఖతమైనట్లేనా..?

Kcr Grand Entry: గులాబీ అధినేత కేసీఆర్ హైదరాబాద్ రాకతో బీఆర్ఎస్‌లో మళ్లీ ఉత్సాహం పెరిగింది. కాంగ్రెస్ పాలనను ప్రశ్నిస్తూ.. ప్రజల్లోకి వెళ్లే వ్యూహంపై పార్టీ దృష్టి పెట్టింది. కేసీఆర్‌ను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం కేటీఆర్ పాత్రపై చర్చకు దారి తీసింది. రాబోయే ఎన్నికల్లో గులాబీ పార్టీ భవిష్యత్తు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశంపైనే ఆధారపడి ఉంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 21, 2025, 11:25 AM IST

Trending Photos

Jwalamukhi Yoga Effect: ప్రమాదకరమైన జ్వాలాముఖి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విపత్తు!
6
Jwalamukhi Yoga
Jwalamukhi Yoga Effect: ప్రమాదకరమైన జ్వాలాముఖి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విపత్తు!
Business Ideas: ఎవరికీ తెలియని సీక్రెట్.. ఇంట్లో కూర్చుండి.. లక్షలు సంపాదించే బిజినెస్ ఇది.. మీరు ధనవంతులు అయినట్లే..!!
7
Business Ideas
Business Ideas: ఎవరికీ తెలియని సీక్రెట్.. ఇంట్లో కూర్చుండి.. లక్షలు సంపాదించే బిజినెస్ ఇది.. మీరు ధనవంతులు అయినట్లే..!!
Kavya Maran: సైలెంట్‌గా భయంకరమైన ప్లేయర్‌ను కొనేసిన కావ్య పాప.. బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లో ఏం చేశాడంటే..?
5
Kavya Maran
Kavya Maran: సైలెంట్‌గా భయంకరమైన ప్లేయర్‌ను కొనేసిన కావ్య పాప.. బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లో ఏం చేశాడంటే..?
Celebrity Divorce 2025: 2025లో విడిపోయిన జంటలు వీళ్లే.. ఎవరెవరంటే..?
5
Celebrity Divorce 2025
Celebrity Divorce 2025: 2025లో విడిపోయిన జంటలు వీళ్లే.. ఎవరెవరంటే..?
Kcr Grand Entry: సింహం అడుగుపెట్టింది.. పంజాతో ప్రత్యర్థికి చావు దెబ్బే.. గులాబీ బాస్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారంటే.. కాంగ్రెస్ పని ఖతమైనట్లేనా..?

Add Zee News as a Preferred Source

Kcr Grand Entry: బీఆర్ఎస్ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హైదరాబాద్ లో అడుగుపెడుతున్నారన్న వార్తతో ఒక్కసారిగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. మళ్లీ సారే.. వచ్చేది కారే అనే నినాదం మరోసారి వినిపిస్తోంది. ఈ నినాదాన్ని ఇటీవల జరిగిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో పాట రూపంలో ప్రచారం చేశారు. అది ప్రజల్లోకి వెళ్లినప్పటికీ.. బీఆర్ఎస్ ఓటమిని అంగీకరించాల్సి వచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించింది. అయితే ఈ ఓటమి నుంచి గులాబీ పార్టీ ఏం గ్రహించిందన్న ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే జూబ్లీహిల్స్ బైల్ పోల్ అనేది అభ్యర్థిని చూసి ఓట్లు పడ్డాయని.. కాంగ్రెస్ పార్టీని చూసి కాదంటూ ఓ వర్గం చెప్పుకొచ్చింది. మొత్తానికి ఇప్పుడు గులాబీ బాస్ గ్రాండ్ గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. గులాబీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారంటే కాంగ్రెస్ పని ఖతమైనట్లేనా? ఇప్పుడు ఇదే రచ్చ, చర్చ జరుగుతోంది.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత గులాబీ బాస్ వస్తున్నారు. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అద్భుతంగా రాణించలేదు.. అలాని పూర్తిగా వెనకబడలేదు. ప్రస్తుత రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ ముందంజలోనే ఉంది. రెండో స్థానంలో గులాబీ పార్టీ ఉంటే బీజేపీ మెల్లగా తన పట్టు సాధిస్తోంది. అయితే ప్రజలు ఆశించిన రీతిలో బీజేపీ ఇంకా బలపడలేదనే చెప్పాలి. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రధాన ప్రతిపక్ష పాత్రను బీఆర్ఎస్ పోషిస్తుందనేది సత్యం. ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పాలన ప్రజల అంచనాలకు తగ్గట్లుగా సాగినట్లయితే... ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రజలు మళ్లీ బీఆర్ఎస్ కే పట్టం ఖాయమన్న అభిప్రాయాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ప్రత్యక్షంగా జనాల్లో కనిపించలేదు గులాబీ బాస్. అయినా కూడా తెరవెనక రాజకీయాలు నడిపారన్నది వాస్తవమే. పార్టీ వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఆయన కన్నుసన్నల్లోనే జరిగాయి. ఫాంహౌస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ముఖ్యనేతలతో భేటీలు, వ్యూహాత్మక చర్చలు జరుపుతూనే ఉన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ బైల్ పోల్ లో పార్టీ గెలస్తుందన్న అంచనాతోనే కేసీఆర్ ప్రచారానికి రాలేదన్న విశ్లేషణలు కూడా వినిపించాయి. స్థానిక సంస్థలు పార్టీ గుర్తుపై జరగవన్న కారణంతోనే కేసీఆర్ దూరంగా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కారుపార్టీకి ప్రజలు కాస్త గాలినింపారు.

Also Read: Y. S. Jagan Birthday Special: 40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీకి కూడా చమటలు పట్టించిన మొనగాడు.. ఏపీ రాజకీయ చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన తోపు..!!  

అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి రెండేళ్లు పూర్తైన ఈ సమయంలో, రాబోయే రెండేళ్లు ప్రభుత్వాన్ని కఠినంగా ప్రశ్నిస్తూ ప్రజల్లోకి వెళ్లాలన్నది కేసీఆర్ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. ఎన్నికలకు ముందు చివరి ఏడాది రాజకీయ వేడి తప్పదు కాబట్టి.. ఇప్పటినుంచే ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తూ పార్టీని మళ్లీ అధికార దిశగా నడిపించాలన్నది గులాబీ బాస్ ఆలోచనగా భావిస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ భవన్‌లో ఈ రోజు మధ్యాహ్నం జరిగే పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశానికి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. రాబోయే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్‌నే సీఎం అభ్యర్థిగా బీఆర్ఎస్ ప్రకటిస్తున్న సంకేతాలు ఇప్పటికే బయటకు వచ్చాయి. దీంతో ఆయన నుంచి వచ్చే దిశానిర్దేశం పార్టీకి కీలకంగా మారనుంది. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టడం, ప్రజా సమస్యలపై పోరాడటమే ప్రధాన అజెండా అవుతుందని రాజకీయ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. కేసీఆర్ హైదరాబాద్ రాకతో మీడియా దృష్టి, రాజకీయ హడావుడి ఒక్కసారిగా పెరిగింది. కానీ ఆయన మళ్లీ ఫామ్‌హౌస్‌కే పరిమితమైతే పార్టీ ఉత్సాహం తగ్గే ప్రమాదం ఉందన్న మాట కూడా వినిపిస్తోంది. కేటీఆర్, హరీశ్‌రావు కొంతవరకూ పార్టీకి ఊపునిస్తుంటే, కేసీఆర్ ప్రత్యక్షంగా రంగంలోకి దిగితేనే కార్యకర్తల్లో పూర్తి ఉత్సాహం కనిపిస్తోందన్నది వాస్తవమని చెప్పాలి.

Also Read:Happy Birthday Y. S. Jagan: పులి కడుపున పులే పుడుతుంది.. ఆ విషయంలో రాజన్నను మించిన తేజస్సం.. !!

కేటీఆర్ పరంగా చూస్తే, కేసీఆర్‌ను మళ్లీ సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం ఆయనకు కొంత మైనస్‌గా మారుతుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇప్పటివరకు కేటీఆర్ కనిపించగా, ఇప్పుడు కేసీఆర్‌ను ముందుకు తెచ్చడం ద్వారా అసలు పోటీ కేసీఆర్ వర్సెస్ రేవంత్ అన్న సంకేతాన్ని బీఆర్ఎస్ ఇస్తోంది. ఇది కేటీఆర్ రాజకీయ భవిష్యత్తుపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో చూడాల్సి ఉంది. ఏదేమైనా కేసీఆర్ సక్రియ రాజకీయాల్లోకి వస్తే తెలంగాణ రాజకీయాలు మళ్లీ వేడెక్కడం ఖాయం. గులాబీ పార్టీ భవిష్యత్తు ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

kcr hyderabadkcr brs meetingkcr cm candidatebrs telangana politicskcr comeback

Trending News