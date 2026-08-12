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కేజీబీవీ కాంట్రాక్ట్ ఉపాధ్యాయులకు గుడ్ న్యూస్.. సెలవులపై సమగ్రశిక్ష SPD కీలక ఉత్తర్వులు..!!

KGBV Staff Leave Rules: తెలంగాణలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్న స్పెషల్ ఆఫీసర్లు, కాంట్రాక్ట్ ఉపాధ్యాయులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. సమగ్రశిక్ష ఎస్పీడీ నవీన్ నికోలస్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల మేరకు, కేజీబీవీ స్పెషల్ ఆఫీసర్లు, కాంట్రాక్ట్ టీచర్లకు నెలకు 2 సీఎల్ పరిమితిని రద్దు చేస్తూ ఏడాదికి 15 రోజుల సాధారణ సెలవులను  ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఈ నూతన ఉత్తర్వులు హైదరాబాద్, మేడ్చల్ జిల్లాలు మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల కేజీబీవీ సిబ్బందికి అత్యవసర సమయాల్లో సెలవుల వినియోగం మరింత సౌకర్యవంతంగా మారనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 12, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:41 PM IST
కేజీబీవీ కాంట్రాక్ట్ ఉపాధ్యాయులకు గుడ్ న్యూస్.. సెలవులపై సమగ్రశిక్ష SPD కీలక ఉత్తర్వులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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