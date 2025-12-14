English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • MLA Danam Nagender: ఎమ్మెల్యే పదవికి దానం నాగేందర్ రాజీనామా..? బై ఎలక్షన్స్‌కు రెడీ..!

MLA Danam Nagender: ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ రాజీనామాకు రెడీ అయ్యారా..! సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశిస్తే.. ఏ క్షణంలో అయినా రాజీనామా చేసేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారా..! రాజీనామా చేయకున్నాకు వేటు తప్పదని భావించే ఉప ఎన్నికకు రెడీ అయ్యారా..! అటు దానం బాటలోనే ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహారి కూడా నడుస్తారనే చర్చ జరుగుతోందా..!

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 14, 2025, 09:24 PM IST

MLA Danam Nagender: ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ తన పదవికి రాజీనామా చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశిస్తే ఏ క్షణంలో అయినా ఎమ్మెల్యే పదవికి దానం రాజీనామా చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది. స్పీకర్ అనర్హత వేటు వేస్తే మళ్లీ ఆరేళ్ల వరకు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే అవకాశం ఉండదని సమాచారంతో.. అనర్హత వేటు పడకముందే రాజీనామా చేస్తేనే మంచిదనే యోచనలో దానం నాగేందర్ ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు సీరియస్ కామెంట్ల నేపథ్యంలో రాజీనామా చేస్తేనే మంచిదని న్యాయ నిపుణులు దానం నాగేందర్‌కు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఎమ్మెల్యేల రాజీనామా విషయంలో మాత్రం.. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఆచీతూచీ అడుగులు వేస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. తొందరపడి మళ్లీ ఉప ఎన్నికలకు వెళ్లి పరేషాన్ కావొద్దని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా భావిస్తున్నారట.

ఇక తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక పదిమంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారారు. వీరిలో ఎమ్మెల్యేలు గూడెం మహిపాల్‌రెడ్డి, అరెకపూడి గాంధీ, డాక్టర్ సంజయ్‌ కుమార్, పోచారం శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, ప్రకాశ్‌గౌడ్‌, కాలె యాదయ్య, తెల్లం వెంకట్రావు, బండ్ల కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి ఉన్నారు. అయితే పార్టీ ఫిరాయింపులను సీరియస్ గా తీసుకున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. అక్కడ కూడా సరైన న్యాయం జరగకపోవడంతో సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దాదాపు ఆరు నెలలపాటు విచారించిన సుప్రీంకోర్టు మూడు నెలల్లో అనర్హతపై తేల్చాలని స్పీకర్ కు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. దీంతో పార్టీ మారిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు స్పీకర్ నోటీసులు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం విడతలవారీగా ఎమ్మెల్యేలను విచారిస్తున్నారు. తాజాగా మరోసారి దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహారికి నోటీసులు ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దానం నాగేందర్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి..

తాజాగా ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం ఆదేశిస్తే రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం ..పోరాడటం తనకు కొత్త కాదన్నారు. ఎన్నికల్లో గెలవడం , ఫైట్ చేయడం తన రక్తంలోనే ఉందన్నారు. ఇప్పటి వరకు 11 సార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశానని చెప్పారు. రాజీనామా ప్రస్తావన ఇంకా రాలేదని..సీఎం ఆదేశిస్తే రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు జరుగుతున్నాయని..తన వాదనను వినిపిస్తానని తెలిపారు దానం. పదేళ్లు రేవంత్ సీఎంగా ఉంటేనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరుగుతుందన్నారు. హైదరాబాద్ లో గ్లోబల్ సమ్మిట్ ను ప్రభుత్వం ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోందన్నారు.

మరోవైపు ఎమ్మెల్యే పదవికి దానం నాగేందర్ రాజీనామా చేసిన తిరిగి పోటీ చేయరని ప్రచారం సాగుతోంది. అలాంటి పరిస్థితే వస్తే తానే పోటీ చేస్తానని దానం చెప్పకనే చెప్పారు. ఆ మధ్య హైడ్రాపై కోపం, పనులు కావడం లేదన్న ఆగ్రహంతో.. రేవంత్ సర్కార్ కు వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్ ను పొగిడారు.కానీ ఇప్పుడు .. పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ట్రాక్‌ లోకే వచ్చారని ప్రచారం సాగుతోంది. మొత్తంమీద జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో విజయంతో కాంగ్రెస్ దూకుడు మీదుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ సత్తా చాటేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఆలోపు ఖైరతాబాద్‌కు ఉప ఎన్నిక వస్తే.. మరో ఐదారు నెలలు తెలంగాణ రాజకీయాలు మరింత హాట్‌హాట్‌గా సాగే అవకాశం ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే దానం నాగేందర్ బాటలోనే ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహారి కూడా ఉన్నారని తెలుస్తోంది. అయితే రాజీనామాలను ఆమోదించాల్సి వస్తే మాత్రం.. ఇద్దరి రాజీనామాలను ఒకేసారి ఆమోదించి.. బైపోల్‌ నిర్వహించిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు.

