Danam Nagender: ఎమ్మెల్యే పదవికి అంటూ రాజీనామా పుకార్లు.. రంగంలోకి దిగిన దానం నాగేందర్.. ఏమన్నారంటే..?

Khairatabad mla danam nagender reacts on resignation rumours: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నారనే వార్త ఉదయం నుంచి నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేసింది. దీంతో పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లలో కూడా దీనిపై చర్చలు జరిగాయి.
ఈ సాయంత్రం సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరీ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నారని విపరీతంగా వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, బీఆర్ఎస్ ల మధ్య విపరీతంగా సోషల్ మీడియాల వేదికగా పుకార్లు వ్యాపించాయి.
దీనిపై ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ సన్నిహితులు కూడా ఆయనకు ఫోన్ లు చేసి మరీ దీనిపై క్లారిటీ తీసుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇక లాభంలేదని దీనిపై రియాక్ట్ అయితేనే.. వీటికి బ్రేకులు పడతాయని ఆయన సన్నిహితులు చెప్పడంతో దానం నాగేందర్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. తనపై ఉదయం నుంచి వస్తున్న రాజీనామా పుకార్లపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.
తానంటే నచ్చని వారు, ప్రజల మధ్య లేని కాంట్రవర్సీ, అపోహాలు క్రియేట్ చేయాలనుకునే వారు ఈ విధంగా రూమర్స్ వ్యాప్తి చెందిస్తున్నారని, తాను రాజీనామా చేస్తున్నాననే పుకార్లలో అసలు నిజంలేదన్నారు.
గిట్టని వారు ఈవిధంగా ప్రచారం చేస్తున్నారని, వీటిని పట్టించుకొవాల్సిన అవసరం లేదని తన అనుచరులకు తెల్చి చెప్పారు. ఇకనేరుగా.. ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ దీనిపై క్లారిటీ ఇవ్వడంతో రాజీనామా పుకార్లకు బ్రేక్ లు పడ్డట్లు అయ్యింది.
మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై అన్ని పార్టీలు తమవ్యూహాలకు పదును పెట్టాయి. ఎలాగైన జూబ్లిహిల్స్ సీటు కైవసం చేసుకొవాలని తమదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి.
