English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Danam Nagender: నేను బరాబర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేనే.!. మరోసారి దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Danam Nagender: నేను బరాబర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేనే.!. మరోసారి దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Danam nagender shocking comments on mlas party disqualification row: ఫిరాయింపులకు పాల్పడిన ఎమ్యెల్యేలు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో తెలీదని తాను మాత్రం ఏ పార్టీలో ఉంటే అదే గెలుస్తుందని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా గ్రేటర్ లో కాంగ్రెస్, ఏంఐఏలంలు విజయ ఢంకా మోగిస్తాయన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 24, 2025, 01:12 PM IST
  • కాంగ్రెస్ లో ఉన్నానంటే దానం వ్యాఖ్యలు..
  • తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో రచ్చ..

Trending Photos

Bank Holidays: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 6 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌..!
7
bank holidays december
Bank Holidays: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 6 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌..!
January Holidays 2026: జనవరిలో లాంగ్‌ వీకెండ్స్‌.. సంక్రాంతి కాకుండా వరుసగా సెలవులే సెలవులు..!
6
January Holidays 2026
January Holidays 2026: జనవరిలో లాంగ్‌ వీకెండ్స్‌.. సంక్రాంతి కాకుండా వరుసగా సెలవులే సెలవులు..!
Snakes Rare Facts: పాములకు ఇవంటే చచ్చేంత ఇష్టం..!. మీ ఇంట్లో పొరపాటున ఉంటే గ్రీన్ కార్పెట్ వేసివాటిని పిలిచినట్లే..!.
6
Snakes Facts
Snakes Rare Facts: పాములకు ఇవంటే చచ్చేంత ఇష్టం..!. మీ ఇంట్లో పొరపాటున ఉంటే గ్రీన్ కార్పెట్ వేసివాటిని పిలిచినట్లే..!.
Bank Holidays: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్.. ఎందుకంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్.. ఎందుకంటే..?
Danam Nagender: నేను బరాబర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేనే.!. మరోసారి దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

 Danam nagender made shocking comments on his mla post: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. మరోవైపు  ఇటీవల పార్టీలు మారినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిపై స్పీకర్ తన తీర్పు వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. వారంతా పార్టీలు మారినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవన్నారు. ఇదిలా ఉండగా స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ తీర్పుపై బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడ్డారు. ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ కడియం శ్రీహరి, దానం నాగేందర్ మరికొంత సమయం విచారణకు హజరయ్యేందుకు కావాలని స్పీకర్ ను కోరారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఇప్పటికే వార్డులను పెంచిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఏ పార్టీలో ఉంటే అదే విజయం సాధిస్తుందన్నారు. అంతే కాకుండా.. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నాను.. నేను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేని అని చెప్పుకొచ్చారు.

 గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా 300 డివిజన్లలో తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఏంఐఏం పార్టీల తరపున ప్రచారం చేస్తానని తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు మెరుగైన పాలన అందిస్తున్నారని, పథకాలు కూడా అమలుచేస్తున్నారని దానంచెప్పారు. తొందరలో జరగబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో సైతం కాంగ్రెస్ భారీ మెజార్టీతో గెలవడం ఖాయమన్నారు.

Read more: CP Sajjanar: హద్దులు దాటితే తాట తీస్తాం.!. న్యూ ఇయర్ వేడుకల వేళ ప్రజలకు సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు..

మరోవైపు ఫిరాయింపులు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో తనకు తెలియదన్నారు. ప్రస్తుతం దానం నాగేందర్ చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి పొలిటికల్ గా కాకరేపుతున్నాయి. దీనిపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు తమదైన శైలీలో కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Danam NagenderCM Revanth ReddyTelangana CongressHyderabadTelangana Congress party

Trending News