Danam Nagender: నేను బరాబర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేనే.!. మరోసారి దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Danam nagender made shocking comments on his mla post: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. మరోవైపు ఇటీవల పార్టీలు మారినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిపై స్పీకర్ తన తీర్పు వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. వారంతా పార్టీలు మారినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవన్నారు. ఇదిలా ఉండగా స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ తీర్పుపై బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడ్డారు. ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ కడియం శ్రీహరి, దానం నాగేందర్ మరికొంత సమయం విచారణకు హజరయ్యేందుకు కావాలని స్పీకర్ ను కోరారు.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఇప్పటికే వార్డులను పెంచిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఏ పార్టీలో ఉంటే అదే విజయం సాధిస్తుందన్నారు. అంతే కాకుండా.. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నాను.. నేను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేని అని చెప్పుకొచ్చారు.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా 300 డివిజన్లలో తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఏంఐఏం పార్టీల తరపున ప్రచారం చేస్తానని తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు మెరుగైన పాలన అందిస్తున్నారని, పథకాలు కూడా అమలుచేస్తున్నారని దానంచెప్పారు. తొందరలో జరగబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో సైతం కాంగ్రెస్ భారీ మెజార్టీతో గెలవడం ఖాయమన్నారు.
మరోవైపు ఫిరాయింపులు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో తనకు తెలియదన్నారు. ప్రస్తుతం దానం నాగేందర్ చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి పొలిటికల్ గా కాకరేపుతున్నాయి. దీనిపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు తమదైన శైలీలో కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు.
