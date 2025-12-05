English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Danam Nagender: సీఎం రేవంత్ ఆదేశిస్తే రాజీనామాకు సిద్ధం.!. దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Danam Nagender: సీఎం రేవంత్ ఆదేశిస్తే రాజీనామాకు సిద్ధం.!. దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Danam nagender interesting comment on resignation: ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం, పోరాడటం తనకు కొత్తేమీ కాదని దానం నాగేందర్ స్పష్టం చేశారు.  ఇప్పటివరకు 11 సార్లు ఎన్నికల బరిలో నిలిచానని గుర్తుచేశారు. ఎమ్మెల్యేల అనర్హత కేసుపై సుప్రీంకోర్టులలో వాదనల వేళ దానం నాగేందర్ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారాయి.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 5, 2025, 01:03 PM IST
  • రాజీనామాపై దానం నాగేందర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
  • పోరాటంకు ఎప్పుడు సిద్దమే నంటూ వ్యాఖ్యలు..

Danam Nagender: సీఎం రేవంత్ ఆదేశిస్తే రాజీనామాకు సిద్ధం.!. దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Khairatabad mla danan nagender interesting comments on resignation: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు మరింత హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. జూబ్లిహిల్స్ లో ఉపఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత కాంగ్రెస్ మరింత దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తుంది. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా బీఆర్ఎస్, బీజేపీలపై మండిపడుతుంది. తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పిస్తుంది. తెలంగాణలో పార్టీ ఫిరాయింపుల అంశం ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో విచారణలో ఉంది. ఇప్పటికే స్పీకర్ 8 మందికి నోటీసులు జారీ చేసి వారి వివరణ తీసుకున్నారు. దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి మాత్రం తమకు మరింత సమయం కావాలని స్పీకర్ ను కోరారు.

మరోసారి వార్తల్లో ఫిరాయింపుల అంశం.

ఇప్పటికే దానం నాగేందర్ ఢిల్లీకి వెళ్లి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ను కూడా కలిశారని ప్రచారం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ చేసిన తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒక్కసారిగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈ పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలు తీసుకొవాల్సిందేనంటూ బీఆర్ఎస్ సీరియస్ ఉంది.  ఇప్పటికే ఆ పది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో వారికే క్లారిటీ లేకుండా పోయిందని బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ పలు మార్లు తీవ్రస్థాయిలో ఎద్దేవా చేశారు.

రాజీనామాకు సిద్దమన్న ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్..

దానం నాగేందర్ మాట్లాడుతూ..  ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశిస్తే తాను ఎమ్మెల్యే పదవికి తక్షణమే రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. అంతే కాకుండా.. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం, పోరాడటం తనకు కొత్తేమీ కాదని అన్నారు.  ఇప్పటివరకు 11 సార్లు ఎన్నికల బరిలో నిలిచినట్లు చెప్పుకొచ్చారు.

ఇటీవల స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ దగ్గర రాజీనామాకు సమయం కోరిన నేపథ్యంలో... స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.  మరోవైపు..ఎమ్మెల్యేల అనర్హత కేసుపై ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి.

Read more: Sabari mala: శబరిమలలో హైటెన్షన్.. హైదరాబాద్ అయ్యప్ప భక్తుడి తల పగలగొట్టి, మాలను తెంపేసి మరీ..

అదే విధంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో పదేళ్ల పాటు రేవంత్ రెడ్డే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలని, ఆయన నాయకత్వంలోనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తుందని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Danam NagenderCM Revanth ReddyTelangana Politicsdanam nagender on resignationMLA Resignation

