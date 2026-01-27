English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Teacher Suspended: ప్రభుత్వ జీతం తీసుకుంటూ ప్రైవేట్ స్కూల్స్‌కి పంతులమ్మ ప్రమోషన్స్.. సస్పెండ్ చేయడంతో ఏడుస్తూ వీడియో రిలీజ్

Govt Teacher Suspended: ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండి తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ పాఠాలు నేర్పించాల్సిన ఆ ఉపాధ్యాయురాలు .. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రీల్స్ చేస్తూ కాలక్షేపం చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఇక ఈ వ్యవహారం కాస్తా ముదిరి చివరకు ఆమె ఉద్యోగానికే ఎసరు పెట్టింది. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు గాను ఉన్నతాధికారులు ఆమెను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 27, 2026, 02:06 PM IST

Teacher Suspended: ప్రభుత్వ జీతం తీసుకుంటూ ప్రైవేట్ స్కూల్స్‌కి పంతులమ్మ ప్రమోషన్స్.. సస్పెండ్ చేయడంతో ఏడుస్తూ వీడియో రిలీజ్

Teacher Suspend For Making Reels And Promotions: పాఠశాలలో పిల్లలకు విద్యా బుద్దులు నేర్పాల్సిన ఓ ఉపాధ్యాయురాలు సోషల్ మీడియా మోజులో పడింది. విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పడం పక్కన పెట్టి.. ఇన్‌స్టాలో రీల్స్ చేస్తుండటంతో వివాదస్పదమైంది. ఇంకేముంది విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించిన సదరు మహిళ టీచర్‌ను.. విద్యాశాఖ అధికారులు సస్పెండ్ చేశారు. 

ఖమ్మం జిల్లా మామిళ్లగూడెం ఉన్నత పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్‌గా పనిచేస్తున్న బానోత్ గౌతమి.. తరగతి గదిలో పాఠాలు చెప్పకుండా.. ఎప్పుడూ చూసిన సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఇన్‌స్టా‌‌లో రీల్స్ చేస్తుంటుంది. అయితే రీల్స్‌తో సరిపెట్టకుండా ప్రభుత్వ నిబంధనలకు వ్యతిరేఖంగా ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు, వివిధ వ్యాపార సంస్థలకు ప్రమోషన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూ.. డబ్బు కోసం ప్రైవేట్ సంస్థలకు ప్రమోషన్స్ చేయడం సర్వీస్ రూల్స్‌కు విరుద్ధం. స్కూల్ పనివేళల్లో కూడా గౌతమి టీచర్ పాఠాలపై దృష్టి పెట్టకుండా ఫోన్‌లోనే ఎక్కువ సేపు గడుపుతుందనే ఫిర్యాదులు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే పలుమార్లు ఉన్నతాధికారులు తీరు మార్చుకోవాలని హెచ్చరించారు. అయినా అయినా ఆ ఉపాధ్యాయురాలు తన తీరు మార్చుకోలేదు. దీంతో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి చైతన్య జైని గౌతమిని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీనిపై సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు స్పందిస్తూ సస్పెన్షన్ ఎత్తివేసాక అయినా బుద్ధిగా పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పాలని ఆమెకు సూచించారు. లేదంటే ఉద్యోగం మానేసి పూర్తిస్థాయి ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌గా అయినా మారిపోవాలని హితవు పలికారు.

ఇక తనను సస్పెండ్ చేయడంపై గౌతమి స్పందించింది. జన్మలో రీల్స్ చేయనని చెప్తూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఉపాధ్యాయురాలిగా తన వృత్తికి ఎప్పుడూ అన్యాయం చేయలేదంది. అవివేకంతో, తెలిసి తెలియక కమర్షియల్స్ చేశానంది. సైనిక సంక్షేమం కోసం నిధులు కేటాయిస్తున్నామని చెప్పడంతోనే తాను ప్రైవేట్ పాఠశాలకు వెళ్లానంది. సోషల్ మీడియాలో తనపై విపరీతంగా ట్రోల్స్ వస్తున్నాయని.. తానేమైనా హత్యలు, నిషేధిత పదార్థాలు విక్రయించానా అని గౌతమి ప్రశ్నించింది. ఇన్‌స్టా రీల్స్ గురించి తనను ఎవరూ హెచ్చరించలేదని.. పిల్లల రీల్స్ తప్ప, తన విధి నిర్వహణకు విరుద్ధంగా ఎప్పుడూ ప్రవర్తించలేదంది. ఇంటింటికీ తిరిగి పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్పించాలని కోరానని.. పాఠశాలలో ఎప్పుడూ వీడియోలు చేయలేదని, తనకు దొరికిన ఫ్రీ టైంలో మాత్రమే రీల్స్ చేశానని చెప్పింది. అన్యాయంగా తనను విధుల్లోంచి తొలగించారని వాపోయింది. తనను క్షమించాలని, ఇకపై రీల్స్ చేయనని చెప్తూ వీడియో విడుదల చేసింది.

