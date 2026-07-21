Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Khammam News: రెండు నెలలకే ఆమెకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది..!. ఖమ్మం భార్య బాధితుడి అక్క బైటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు.!.

Khammam News: రెండు నెలలకే ఆమెకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది..!. ఖమ్మం భార్య బాధితుడి అక్క బైటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు.!.

Khammam Raghunatha palem news: పెళ్లయిన మూడు నెలలకే ఖమ్మంకు చెందిన నవవరుడు సదర్ లాల్ ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోవడం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. ఈ ఘటనలో  మృతుడి అక్క సంచలన విషయాల్ని బైటపెట్టింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 21, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:39 PM IST
Khammam News: రెండు నెలలకే ఆమెకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది..!. ఖమ్మం భార్య బాధితుడి అక్క బైటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు.!.
Image Credit: HusbandSuicideInKhammamNews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPS Uday Krishna Reddy: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి.. కేసుల్ని కొట్టివేయాలని పిటిషన్..
Trainee IPS uday row32 min ago
2
CJP Protest38 min ago
3
khammam52 min ago
4
Parliament session55 min ago
5
Sanju Samson1 hr ago