/Khammam News: రెండు నెలలకే ఆమెకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది..!. ఖమ్మం భార్య బాధితుడి అక్క బైటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు.!.

Khammam husband suicide after marriage news: తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం రాంక్యా తండాకు చెందిని సదర్ లాల్ కు మూడునెలల క్రితం మరో తండాకు చెందిన యువతితో పెళ్లయింది. కొన్ని రోజులుగా బాగానే ఉన్న వీరి మధ్య తరచుగా గొడవలు జరిగేవి. పెళ్లైన మూడు రోజు నుంచే మగతనం లేదని భర్తకు టార్చర్ పెట్టేది. భార్య తరపు బంధువులు సైతం ఇదే విధంగా వేధించేవారు. వీరి టార్చర్ భరించలేక ఇటీవల భార్యను ఆమె ఇంటిలో వదిలేసి సదర్ లాల్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. తన బావకు లోకెషన్ పెట్టి దారుణంకు ఓడిగట్టాడు.
ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. తాజాగా.. మృతుడి అక్క అనేక సంచలన విషయాలను బైటపెట్టింది. యువతికి పెళ్లికి ముందే ఎఫైర్ ఉందని చెప్పింది. తన తమ్ముడికి తరచుగా మగతనం లేదని టార్చర్ చేసేదని చెప్పాడు. అంతే కాకుండా ఒక్క నిముషంలోనే లేచి పోతాడని, తనకు గంటలు గంటలు పడక సుఖం కావాలని తన తమ్ముడ్ని టార్చర్ చేసేదని వాపోయింది.
అతని తమ్ముడు కూడా తన బావకు మగతనంలేదని గ్రామంలో ప్రచారం చేశాడని చెప్పింది. హైదరాబాద్ కు తీసుకెళ్లి టెస్టులు చేయిస్తామని చెప్పారని వాపోయింది. పెళ్లైన రెండు నెలలకే ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అయిందని ఆ తర్వాత ట్యాబ్లెట్ లు వేసుకుందని షాకింగ్ నిజంను బైటపెట్టింది.
ఆమెకు అసలు తన తమ్ముడితో ఉండాలని లేదని అందుకే టార్చర్ చేసి చనిపోయేలా చేసిందని కన్నీళ్లుపెట్టుకుంది. మొత్తంగా కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మహిళలను అరెస్ట్ చేశారు. అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.
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