Telangana Politics: వైరాలో ఇంచార్జ్ కావలెను.. రేసులో ఉన్న బీఆర్ఎస్ నేతలు వీళ్లే..!

Telangana Politics: ఖమ్మం జిల్లా వైరా బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మదన్ లాల్ ఇటీవల ఆకస్మికంగా మృతి చెందారు. దీంతో నియోజకవర్గంలో ఆ పార్టీ శ్రేణులు అయోమయంలో ఉన్నారు. 2014లో వైసీపీ తరపున గెలిచిన మదన్ లాల్ అనంతర పరిణామాలతో బీఆర్ఎస్లో చేరారు. గతంలో 2018, 2023 ఎన్నికల్లో ఆయన స్వల్ప ఓట్లతో ఓటమి చెందారు. అయినా కూడా నియోజకవర్గ ప్రజలతో నిత్యం టచ్లో ఉండేవారు.. పార్టీ బలోపేతంపై తనదైన శైలిలో కార్యక్రమాలు చేపట్టే వారు. అయితే ఆయన ఆకస్మిక మృతితో బీఆర్ఎస్ లో ద్వితీయ శ్రేణులు నాయకులు పట్టుకోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. వీరిలో జూలూరుపాడుకు చెందిన లకావత్ గిరిబాబు పార్టీ ఇంచార్జ్ పదవి తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు సమాచారం. అంతేకాదు తనకు ఇంచార్జ్ పదవి ఖాయం కాబోతుందని నియోజకవర్గంలో సుడిగాలి పర్యటనలు చేస్తున్నారు.
గతంలో మదన్ లాల్ బ్రతికి ఉన్న సమయంలో ఆయన వెన్నంటి ఉండి పార్టీ బలోపేతం కోసం పనిచేసినట్లు చెబుతున్నారు. మరోవైపు మాజీ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన చంద్రావతి కూడా వైరా పార్టీ ఇంచార్జీ పదవి కోసం లాబీయింగ్ చేస్తున్నారు. గతంలో ఆమె సిపిఐ మద్దతుతో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత గులాబీ పార్టీలో చేరిపోయారు. అయితే నియోజకవర్గంలో చంద్రావతి చుట్టుపుచూపుగా వచ్చి వెళుతారనే ప్రచారం ఉంది.. పెద్దగా స్థానిక ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండరు అనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జిల్లాకు కేటీఆర్, హరీష్ రావు లాంటి కీలక నేతలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆమె వారి వెంట కనిపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత అందుబాటులో లేకుండా పోతున్నారనే టాక్ ఉంది. అయితే ఈ ఇద్దరిలో ఇంచార్జ్ పోస్టు ఎవరికి దక్కబోతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఒకవేళ ఇంచార్జ్ పోస్టు దక్కితే ఎమ్మెల్యే టికెట్ దక్కించుకోవడం పెద్దగా కష్టం కాకపోవచ్చనే అంచనాలో ఇద్దరు లీడర్లు ఉన్నట్టు సమాచారం. అందుకే ఆ పదవి దక్కించుకోవాలని ఎవరి ప్రయత్నాలు వారు చేస్తున్నారు..
ఇక మాజీ ఎమ్మెల్యే మదన్ లాల్ మరణించిన తరువాత పార్టీ కీలక నేతలంతా ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డారు. జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్, రాజ్యసభ ఎంపీ వద్దిరాజు రవిచంద్ర, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అంత్యక్రియల రోజు దగ్గరుండి కార్యక్రమాలు జరిపించారు.. పాడే మోసి తమతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.. కేటీఆర్ కూడా మదన్ లాల్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. వారి కుటుంబానికి దైర్యం చెప్పారు. మదన్ లాల్ సతీమణికి కూడా రాజకీయ నేపథ్యం ఉండడంతో వైరాలో పార్టీ బలోపేతంపై ఫోకస్ చేయాలని సూచించారు.
మదన్ లాల్ కుమారుడు, కోడలు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కావడంతో వారికి పెద్దగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ఉద్దేశం లేదన్నట్లు సమాచారం.. అందుకే మదన్ లాల్ సతీమణికి ఇంచార్జ్ బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు అధిష్టానం సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో నియోజకవర్గంలో యాక్టివ్ కావాలని ఆమె కేటీఆర్ సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మదన్ లాల్ సతీమణి మంజుల ఈ మధ్య కాలంలో ప్రజల్లో తిరుగుతున్నారు. మొదటగా ప్రజలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండేలా చూసుకుని అనంతరం పార్టీ కార్యక్రమాలపై ఫోకస్ చేస్తున్నారు..
ఇదిలా ఉంటే నియోజకవర్గంలో మంజుల వరుస టూర్లతో ఇంచార్జ్ పదవి కోసం ఆశ పడుతున్న నేతల ఆశలు ఆవిరైపోతున్నట్లు సమాచారం.. మదన్ లాల్ కుటుంబంపై సానుభూతి చూపిస్తునే తమ సత్తా చాటేల పదవి కోసం వారు అడుగులు వేస్తున్నారు. జిల్లాకు చెందిన పలువురు నేతలతో కూడా లాబీయింగ్ చేయిస్తున్నారనే ప్రచారం సాగుతుంది. ప్రస్తుతం మదన్ లాల్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు స్థానిక ప్రజలతో సత్సంబంధాలే ఉన్నాయి.. మరి కొద్ది రోజుల్లోనే పార్టీ ఇంచార్జ్ బాధ్యతలు మదన్ లాల్ సతీమణి కి ఇస్తారా లేదంటే.. మరొకరికి ఇచ్చి షాక్ కు గురిచేస్తుందని గులాబీ శ్రేణులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు..
