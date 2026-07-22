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కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి కీలక ప్రకటన.. తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు!

Kishan Reddy Announced Centre Decides To Procure Additional Rice From Telangana For Rabi Season: కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణకు మరో తీపి కబురు వినిపించింది. అదనంగా బియ్యం సేకరణ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. బియ్యం సేకరణను భారీగా పెంచినట్లు వెల్లడించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 22, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:52 PM IST
కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి కీలక ప్రకటన.. తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు!
Image Credit: Kishan Reddy Rice Procurement

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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