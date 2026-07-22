/కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి కీలక ప్రకటన.. తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు!

Telangana Rice Procurement: బియ్యం సేకరణలో సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త వినిపించింది. అదనపు బియ్యం సేకరణను కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీగా పెంచేసింది. తెలంగాణకు అదనపు బియ్యం సేకరణకు కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. బియ్యం సేకరణ 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 43 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు పెంచినట్లు వెల్లడించారు. రైతుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని వెల్లడించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి బియ్యం సేకరణను మరో 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు (12 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరిధాన్యం) పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై తాను హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణ రైతుల మేలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం సంతోషకరమని చెప్పారు. ఖరీఫ్ మార్కెటింగ్ సీజన్ 2025-26కు సంబంధించి సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారుల సమక్షంలో తెలంగాణ నుంచి 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం (52 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం) సేకరించాలని సంయుక్తంగా నిర్ణయించారని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
తెలంగాణలో ఈసారి ధాన్యం ఉత్పత్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణకు చెందిన బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి జూలై 8వ తేదీన కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ప్రజాపంపిణీ శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో సమావేశమైనట్లు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణ నుంచి బియ్యం సేకరణ పరిమాణాన్ని పెంచాలని కేంద్ర మంత్రిని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు చెప్పారు. సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం బియ్యం సేకరణ లక్ష్యాన్ని 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 43 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు (అంటే 64 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యానికి సమానం) పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుందని కిషన్ రెడ్డి వివరించారు.
తెలంగాణ రైతుల పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని.. బియ్యం సేకరణ పెంపు నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కిషన్ రెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తెలంగాణకు 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల అదనపు బియ్యం సేకరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించడాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. కేంద్రప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన కమిట్మెంట్కు అనుగుణంగా బియ్యాన్ని సేకరించి భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్సీఐ)కు సకాలంలో అందించాలని చెప్పారు.
ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సి ఉన్న బియ్యాన్ని గత మార్కెటింగ్ సీజన్లలో నిర్ణీత గడువులో ఎఫ్సీఐకి ఇవ్వలేదని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. గతంలో అంగీకరించిన పరిమాణంలో బియ్యాన్ని ఎఫ్సీఐకి అప్పగించలేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెంది పలుమార్లు బియ్యాన్ని ఎఫ్సీఐకు ఇవ్వడానికి అదనపు గడువు కోరుతూ కాలయాపన చేస్తున్నదని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ తప్పిదాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్థవంతమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగి.. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా కొనుగోళ్లు పూర్తిచేయాలని సూచించారు. కేంద్రానికి ఇచ్చిన లక్ష్యాలను నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేసి గతంలో ఇచ్చిన బియ్యం కోటా.. ఈరోజు పొడగించిన బియ్యం కోటాను విధిగా ఎఫ్సీఐకు అందించాలని రేవంత్ రెడ్డిని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.