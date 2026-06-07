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Kishan Reddy: నా నిబద్ధతపై రేవంత్ రెడ్డి‌ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు: కిషన్ రెడ్డి

Kishan Reddy Strong Counter: No Need Revanth Reddy Certificate For My Ideological Commitment: తనపై తీవ్ర విమర్శలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనపై చేసిన విమర్శలను ఖండిస్తూనే రేవంత్ రెడ్డికి గట్టి కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. తనకు అతడి సర్టిఫికెట్‌ ఏమీ అవసరం లేదని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 07, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:59 PM IST
Kishan Reddy: నా నిబద్ధతపై రేవంత్ రెడ్డి‌ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు: కిషన్ రెడ్డి
Image Credit: Kishan Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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