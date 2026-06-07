/Kishan Reddy: నా నిబద్ధతపై రేవంత్ రెడ్డి‌ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు: కిషన్ రెడ్డి

Kishan Reddy vs Revanth Reddy: అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని రాజకీయ ప్రసంగం చేయడమే కాకుండా తనపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'నన్ను తెలంగాణ పొలిమేరలు దాటనివ్వనని రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నాడు. తెలంగాణ గడ్డపై నన్ను ఆపే వ్యక్తి ఎవరూ లేరు. నేనెవరో నేనేంటో తెలంగాణ ప్రజలకు బాగా తెలుసు. మీ తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడే వ్యక్తిని కాదు' అని రేవంత్ రెడ్డికి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ఉప్పల్ భగాయత్లో జరిగిన సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ కిషన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి తన వ్యాఖ్యలతో బుద్ధి చెప్పారు. తాను రేవంత్ రెడ్డిలా పార్టీలు మారలేదని కౌంటర్ ఇచ్చారు. 'పన్నెండు పార్టీలు తిరిగి బీజేపీలోకి వచ్చిన వ్యక్తిని కాదు. బీజేపీలోనే పుట్టి.. ఈ పార్టీలోనే రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించా. బీజేపీలోనే కొనసాగుతా' అని కిషన్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
వ్యక్తిగత స్థాయికి దిగజారి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి ఇలా మాట్లాడం సరికాదని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి హితవు పలికారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి కూడా మంచిది కాదని సూచించారు. 'నా గురించి ఇలా మాట్లాడటం తెలంగాణ సమాజం గమనిస్తోంది. తెలంగాణ కోసం నేను చేసిన పనులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు' అని కిషన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర మంత్రిగా తెలంగాణ కోసం తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్టులు, నిధులు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు అని పేర్కొన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రజల్లో పెరుగుతున్న ఆదరణ, విశ్వాసమే గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ప్రతిబింబించిందని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. 'తెలంగాణ ప్రజల తీర్పే మాకు సర్టిఫికెట్. తెలంగాణ ప్రజలు బీజేపీకి ఎనిమిది ఎంపీ స్థానాలు ఇచ్చి తమ విశ్వాసాన్ని చాటారు' అని గుర్తుచేశారు.
'తెలంగాణ రాజకీయ ప్రస్థానంలో అధికారం మారినా ప్రజల ఆకాంక్షలు మాత్రం నెరవేరడం లేదు. అడ్డగోలుగా అబద్ధపు హామీలు, చేతగాని అసమర్థ పాలన, అడుగడుగునా నమ్మకద్రోహం నడుమ క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను గాలికి వదిలి గాల్లోమేడలు కడుతూ.. విదేశాలపై వ్యామోహం చూపిస్తూ.. సొంత దేశంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిపై కారుకూతలు కూసిన ముఖ్యమంత్రి గ్రాఫ్ పాతాళానికి పడిపోయింది' అని 'ఎక్స్' వేదికగా కిషన్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'ఇలాగే మాట్లాడి ప్రజాగ్రహాన్ని చవిచూసి ఇప్పుడు ఆ సీట్లో కూర్చున్న రేవంత్ రెడ్డి కూడా విదేశీ భాషలో మాట్లాడుతూ తీవ్ర ప్రజావ్యతిరేకతను మూటగట్టుకుంటున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డికి కూడా.. పదవీ పోక తప్పదు. అదేగతి తప్పదు' అని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. ఉదయం యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. స్వామి వారికి అభిషేకం చేసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.