/Free Sewing Machine Scheme: ఉచితంగా కుట్టు మిషన్‌ ఎలా పొందాలి? దరఖాస్తు ఎలానో తెలుసా?

Telangana Sewing Machine Scheme: తెలంగాణ మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదగాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొన్ని పథకాలు అమలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే మరో పథకం ప్రారంభించింది. మహిళలు సొంత కాళ్లపై సంపాదించుకునేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉచితంగా కుట్టు మిషన్లు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్లోని సచివాలయంలో మహిళలకు ఆటోమేటిక్ కుట్టు మిషన్ల పథకాన్ని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. అనంతరం ఈ పథకానికి సంబంధించిన కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. కుట్టుమిషన్ల పథకానికి సంబంధించి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వెబ్సైట్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
'బీసీల అభ్యున్నతికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది . బీసీ మహిళలకు ఆటో మెటిక్ కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ పథకం దరఖాస్తులు ఎల్లుండి ప్రారంభం అవుతాయి' అని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కల్పించడం, ఆర్థికంగా సాధికారత సాధించేలా చేయడం పథకం ప్రధాన లక్ష్యం అని ప్రకటించారు. ఈ పథకానికి మహిళలు అందరూ కాకుండా బీసీ సామాజికవర్గానికి చెందిన మహిళలు మాత్రమే అర్హులు. ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 15 వరకు మహిళలు కుట్టు మిషన్ల పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంది.
ఎన్ని మిషన్లు?
రాష్ట్రంలోని 119 నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కో నియోజకవర్గానికి వెయ్యి చొప్పున కుట్టు మిషన్లు అందిస్తారు. మొత్తం 1.19 లక్షల మంది మహిళలకు ప్రయోజనం కల్పించేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. రూ.12,000 విలువైన కుట్టు మిషన్ను ప్రభుత్వం వంద శాతం రాయితీతో అందించనుంది. ఈ పథకం ఇప్పుడే కాకుండా నిరంతరం కొనసాగుతుంది. ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక్కరే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఒక్కో లబ్ధిదారుకు రూ.12 వేల విలువైన కుట్టు మిషన్ అందించనుండగా.. కుట్టు మిషన్ ఖర్చులో 100 శాతం ప్రభుత్వమే భరించనుంది.
అర్హతలు.. ఎవరు అర్హులు
18 నుంచి 55 ఏళ్ల మధ్య వయస్సున్న బీసీ మహిళలు అర్హులు
కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.1.50 లక్షలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.2 లక్షలు దాటకూడదు.
దరఖాస్తుదారులకు టైలరింగ్/కుట్టు శిక్షణకు సంబంధించిన అర్హతకు ప్రాధాన్యం
ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక్కరికి మాత్రమే కుట్టు మిషన్ అందిస్తారు.
దరఖాస్తు ఎలా?
లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం ఆన్లైన్ విధానాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేయనుంది. TGOBMMS వెబ్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తులు, ఎంపిక ప్రక్రియ నిర్వహణ చేయనున్నారు. లబ్ధిదారుల ఎంపికలో పారదర్శకత కోసం నిబంధనలు ప్రభుత్వం రూపొందించింది.
ఎంపిక ఎలా?
జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలోని కమిటీలు లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియను పర్యవేక్షించనున్నాయి. ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు కుట్టు మిషన్లు అందించడంతో పాటు స్వయం ఉపాధి దిశగా ప్రోత్సాహం. పథకం అమలులో అర్హత, ఆదాయం, శిక్షణ తదితర వివరాల పరిశీలన తప్పనిసరి. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం జిల్లాల వారీగా లబ్ధిదారుల ఎంపిక చేపట్టనున్నారు.