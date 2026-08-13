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Free Sewing Machine Scheme: ఉచితంగా కుట్టు మిషన్‌ ఎలా పొందాలి? దరఖాస్తు ఎలానో తెలుసా?

Know Application Process To Get Free Sewing Machine Scheme Worth Rs 12k: తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచితంగా కుట్టు మిషన్‌ల పథకం ప్రారంభించగా.. ఎల్లుండి నుంచి ఈ పథకానికి దరఖాస్తులు ప్రారంభం కానున్నాయి. కుట్టు మిషన్లు పథకానికి అర్హులు ఎవరు? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 13, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:42 PM IST
Free Sewing Machine Scheme: ఉచితంగా కుట్టు మిషన్‌ ఎలా పొందాలి? దరఖాస్తు ఎలానో తెలుసా?
Image Credit: Free Sewing Machine Scheme Application

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Free Sewing Machine Scheme: ఉచితంగా కుట్టు మిషన్‌ ఎలా పొందాలి? దరఖాస్తు ఎలానో తెలుసా?
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