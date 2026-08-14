Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Independence Day: తెలంగాణలో ఏ జిల్లాల్లో ఎవరు జెండా ఎగురవేస్తారు? పూర్తి జాబితా ఇదే!

Independence Day: తెలంగాణలో ఏ జిల్లాల్లో ఎవరు జెండా ఎగురవేస్తారు? పూర్తి జాబితా ఇదే!

Know Who Flag Host In Telangana Districts: 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కార్యక్రమం రేపు తెలంగాణలో వాడవాడలో జరగనుంది. జెండా వందనం సందర్భంగా భారీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. అయితే జిల్లాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఎవరు జెండా వందనం చేయనున్నారనేది ప్రభుత్వం జాబితా విడుదల చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 15, 2026, 12:06 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:06 AM IST
Independence Day: తెలంగాణలో ఏ జిల్లాల్లో ఎవరు జెండా ఎగురవేస్తారు? పూర్తి జాబితా ఇదే!
Image Credit: 80th Independence Day In Telangana

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Independence Day: రేపు ఏపీలో స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో జెండా ఎగురవేసే మంత్రులు వీరే..
2
3
4
5