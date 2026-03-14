Kodada Oil Mafia: అర్ధరాత్రి అక్రమ దందా.. కోదాడ కేంద్రంగా ఆయిల్ మాఫియా..

Kodada Oil Mafia Exposed: సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణం కల్తీ మాఫియా కు అడ్డాగా మారుతూ వస్తోంది. పక్క రాష్ట్రాల నుంచి నగరాలకు వెళ్లే వంటనూనె ట్యాంకర్లే లక్ష్యంగా ఇక్కడ భారీ ఎత్తున కల్తీ వ్యాపారం సాగుతోంది. గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్కు బయలుదేరిన ఆయిల్ ట్యాంకర్లు మధ్య మార్గంలో కోదాడలో ఆగి.. అందులో అసలైన నూనెను దించి.. కల్తీ మిశ్రమాలను కలిపి తరలిస్తున్నట్లు సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ నూనెలను ఆయా ప్రాంతాల్లో అత్యంత తక్కువ ధరలకే విక్రయిస్తున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. ఈ అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం
ఈ అక్రమ దండ ఎవరికి అనుమానం రాకుండా పక్క ప్లాన్తో కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. అర్ధరాత్రి సమయాల్లో జనసంచారం లేని ప్రదేశాల్లో ట్యాంకర్లను రహస్యంగా ఒకచోట ఉంచి.. సీల్లను తొలగించి నూనెను దొంగలిస్తున్నారు.. బయట చూస్తే అచ్చం పామ్ ఆయిల్ లాగే కనిపించే.. ఒక ద్రవాన్ని వివిధ రకాల రసాయనాలు, నాణ్యతలేని పదార్థాలను కలిపి తిరిగి బ్యాక్ చేస్తున్నారు. ఈ నకిలీ నూనెను హైదరాబాదులోని కొంతమంది దళారుల ద్వారా మార్కెట్లోకి పంపిస్తూ అక్రమార్కులు కోట్లాది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు..
మార్కెట్ ధర కంటే చాలా తక్కువ ధరలకు ఈ నూనెను లభించడంతో హోటళ్లతో పాటు రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్ సెంటర్లు, బేకరీ యజమానులు కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారట.. లాభాల కోసం ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెడుతున్నారు. ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల ఈ నకిలీ నూనెలు చాలామంది అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడేలా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇలాంటి నకిలీ నూనెలో తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లోని పూడికలు ఏర్పడే ప్రమాదం కూడా ఉంది. దీనివల్ల గుండె సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కోదాడ కేంద్రంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున దందా సాగుతున్న.. సంబంధిత ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు, పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు ఊహించని స్థాయిలో వెల్లువెత్తుతున్నాయి.. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కల్తి రాయులకు ఒక అద్భుతమైన వరంగా మారుతోందని అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు చెబుతున్నారు. అమాయక ప్రజల ప్రాణాలతో ఆటలాడుతున్న ఈ మాఫియా పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని.. తనిఖీలు ముమ్మరం చేయాలని స్థానికులు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరి మున్ముందైన అధికారులు ఈ కల్తీ రాయుళ్లపై చర్యలు తీసుకుంటారో లేదో చూడాల్సిందే..
Read more: Rajendra Prasad Video: ఉద్దేశపూర్వకంగా అనలేదు.!. ఎంజీఆర్ పై వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజేంద్ర ప్రసాద్.. వీడియో..
