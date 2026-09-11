/సీఎం రేవంత్ విషయంలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి యూటర్న్..

Komatireddy Raja gopal Reddy Vs Revanth Reddy: మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ గోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. ఇన్నాళ్లు సీఎం రేవంత్ వైఖరిపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన ఆయన.. ఇప్పుడు ఉన్నపళంగా సైలెంట్ కావడం పార్టీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొండా సురేఖ బర్తరఫ్ తర్వాత.. రాజ గోపాల్ రెడ్డిపై కూడా చర్యలు ఉంటాయని ప్రచారం జరిగింది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కొందరు సీనియర్ నేతలు బహిరంగంగానే తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సొంత ప్రభుత్వంపై, ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయాలపై కౌంటర్లు సైతం వేస్తున్నారు. అయితే అసమ్మతి వర్గానికి చెక్ పెట్టేందుకు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం, క్రమశిక్షణ కమిటీ కొండా సురేఖ విషయంలో అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరించాయి. చివరకు ఆమెను మంత్రివర్గం నుంచే బర్తరఫ్ చేశాయి. పార్టీ గీత దాటితే మంత్రి పదవి.. మరే పదవి అయినా ఊడుతుందనే స్పష్టమైన హెచ్చరిక ఇచ్చాయి. ఆ నేపథ్యంలోనే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి మంత్రి పదవి కోసమే యూటర్న్ తీసుకున్నారని పార్టీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి.
వ్యూహం మార్చిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి..
ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఊహించని నిర్ణయంతో రాజగోపాల్ రెడ్డి తన వ్యూహాన్ని మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొద్దిరోజులుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. కానీ ఇప్పుడు తన తీరును మార్చుకుని తాజాగా నకిరేకల్లో నిర్వహించిన ప్రజా పాలన వికాస సభలో సీఎం రేవంత్తో కలిసి ఒకే వేదికను పంచుకోవడం, ముచ్చటించుకోవడం విస్తృత చర్చకు దారితీసింది. కొన్నాళ్లుగా నల్లగొండ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలుమార్లు పర్యటించిన సందర్భంలో జిల్లాకు చెందిన ఇతర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ హాజరయ్యారు. కానీ ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి మాత్రం దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు. దీంతో ఆయన పార్టీకి రాజీనామా చేస్తారా? లేక అధిష్ఠానం నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా ఉంటారా అనే ఊహాగానాలు కొనసాగాయి. తాజాగా నకిరేకల్ సభలో పాల్గొనడం వెనక త్వరలో జరగబోయే క్యాబినెట్ విస్తరణే కారణమనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది.
రాజగోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఖాయమైందా..
అయితే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి ఖాయమన్న స్పష్టమైన సంకేతాలు అధిష్ఠానం నుంచి రావడంతో ఆయన తగ్గారని చర్చ జరుగుతోంది. ఇక సీఎం రేవంత్ సభలో తమ్ముడు రాజగోపాల్ రెడ్డి వేదిక పంచుకున్నారు. అయితే అన్న మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కాసేపు ఉండి.. అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. దాంతో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి బెర్త్ ఖాయమైనందునే ఆయన యూటర్న్ తీసుకున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇచ్చే అంశంపై కాంగ్రెస్ లో మరో చర్చ సైతం జరుగుతోంది. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇచ్చేందుకు సిద్దమైన హైకమాండ్.. వెంకట్ రెడ్డిని మంత్రి పదవిలో నుంచి తప్పించి.. పార్టీ బాధ్యతలు అప్పగించే ఆలోచన చేస్తోందని అంటున్నారు. ఇప్పుడు అన్నదమ్ముల తీరు కాంగ్రెస్ అంతర్గత సమీకరణాలపై కొత్త అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు కీలక నేతల వైఖరిలోని మార్పుల వెనక రాజకీయ వ్యూహం ఏంటనేది సొంత పార్టీ వర్గాల్లోనే ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
మంత్రి పదవిపై హామితో బీజేపీ నుంచి మళ్లీ సొంత గూటిలోకి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి..
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇస్తామని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ హామీ ఇచ్చింది. కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటై మూడేళ్లు కావొస్తున్న ఆయనకు ఇంకా మంత్రి పదవి దక్కలేదు. దాంతో పలు వేదికలపై తన అసంతృప్తికి వెళ్లగక్కే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మాత్రం.. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరికి మంత్రి పదవులు ఆసాధ్యమని తేల్చేసింది. కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి రాజీనామా చేస్తే.. ఆ పదవి ఇచ్చేందుకు అభ్యంతరం లేదని స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి మాత్రం మంత్రి పదవి విషయంలో వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ఇప్పుడు కొండా సురేఖపై పార్టీ హైకమాండ్ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవడంతో ఓ మంత్రి పదవి ఖాళీ అయ్యింది. మరోవైపు ఒకరిద్దరూ మంత్రులను తప్పించి వారికి పార్టీ పదవులు అప్పగిస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి బెర్త్ ఖాయమైందని అంటున్నారు. అందుకే ఆయన గతాన్ని పక్కనపెట్టేసి.. సీఎం రేవంత్ కు దగ్గరయ్యే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారని ప్రచారం సాగుతోంది.
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