Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /సీఎం రేవంత్ విషయంలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి యూటర్న్..

సీఎం రేవంత్ విషయంలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి యూటర్న్..

Komatireddy Raja gopal Reddy: మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి యూ టర్న్ తీసుకున్నారు..! సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి.. రీసెంట్‌గా నకిరేకల్ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి చెట్టాపట్టాల్ వేసుకుని తిరగడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మంత్రి పదవి కోసమే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి సీఎం రేవంత్ కు దగ్గరవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది. అంతేకాదు గీత దాటితే వేటు తప్పదన్న భయంతోనే వెనక్కి తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది. ..! ఇంతకీ రాజన్న యూటర్న్ వెనుక అసలు స్టోరీ ఏంటో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:20 AM IST
సీఎం రేవంత్ విషయంలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి యూటర్న్..
Image Credit: Komatireddy Rajagopal Reddy (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సీఎం రేవంత్ విషయంలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి యూటర్న్..
2
3
4
5