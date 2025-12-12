Komati reddy Venkat reddy comments on ticket prices hike: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అఖండ 2 తాండవం గురించి ఎక్కడచూసిన చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. బాలయ్య , బోయపాటి కాంబినేషన్ మూవీ గూస్ బంప్స్ తెప్పించిందని మాట్లాడుకుంటున్నారు. మొత్తంగా అఖండ 2 అనేక ఇక్కట్లను ఎదుర్కొని చివరకు రిలీజ్ అయ్యింది. అయితే.. టికెట్ల ధరలపై తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు కావడంతో కోర్టు రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు మొట్టికాయలు వేసింది. మరోవైపు తెలంగాణ డివిజన్ బెంచ్ అఖండ 2 మూవీ టిమ్ కు కొద్దిగా ఊరటనిచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇక నుంచి తెలంగాణలో సినిమా రెట్ల పెంపు అంశంపై మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇక నుంచి తెలంగాణలో ప్రొడ్యూసర్ లు, హీరోలు తమవద్దకు రావొద్దని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో ఏ సినిమాలకు కూడా టికెట్ల రేట్లు పెంపుఉండదని స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా తాను గత కొన్నిరోజులుగా గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో బిజీగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. అఖండ2 సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు నాకు తెలియకుండా జరిగిందని అన్నారు.
అయితే.. ఇకముందు ఎలాంటి సినిమాలకు టికెట్ ధరలు పెంచేది లేదని స్పష్టం చేశారు. అసలు.. హీరోలకు అన్ని కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ ఎందుకు ఇస్తున్నారంటూ డైరెక్టర్ లపై మండిపడ్డారు.
సినిమా అనేది మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు చూసేది, ఇష్టమున్నట్లు టికెట్ ధరలు పెంచితే ఎలా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఇక మీదట సినీ ఇండస్ట్రీ వ్యక్తులు ఎవరూ టికెట్ ధరలు పెంచమని నన్ను అడగవద్దని సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మధ్య తరగతి ప్రజలు టికెట్ల పెంపుతో చాలా ఇబ్బందులుపడుతున్నారని, ఇష్టమున్నట్లు కూల్ డ్రింక్స్, తినుబండారాల రేట్లు పెంచుతున్నారనిమండిపడ్డారు.
అదే విధంగా తమది ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వమని, ప్రజలకు అన్నిరకాల పథకాలు, వారికి మేలు చేయడమే తమ ముఖ్య ఎజెండా అని కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తెల్చి చెప్పారు. దీంతో ఇక సంక్రాంతికివచ్చే సినిమాలకు కూడా తెలంగాణ మంత్రి ప్రకటనతో బిగ్ ట్విస్ట్ ఎదురైందని చెప్పుకొవచ్చు.
