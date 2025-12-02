komati reddy Venkat reddy fires on ap deputy cm pawan kalyan: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల ఏపీలోని కోనసీమలో పర్యటించారు.ఈ క్రమంలో స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కోనసీమ పచ్చదనం, కొబ్బరి బొండాల దిగుబడి మొదలైన విషయాలపై మాట్లాడారు. అయితే.. దీనిలో భాగంగా కోనసీమల ఇటీవల పచ్చదనంపై తెలంగాణ వాళ్ల దిష్టి తగిలినట్లు ఉందని వెటకారంగా మాట్లాడారు. అందుకే ఇక్కడ పచ్చదనం ముందులా లేదంటూ సెటైర్ లు వేశారు.
ఈ కామెంట్స్ కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల నేతల మధ్య ఈ అంశంపై మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ నేతలు పవన్ కు ఏకీపారేశారు. తెలంగాణ నుంచి కోనసీమకు ఎవరు వెళ్లడంలేదని, ఏపీ నుంచి కోనసీమ నుంచి హైదరాబాద్ కు ప్రజలు వస్తున్నారని కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. బుర్రుండే పవన్ ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడా అంటూ మండిపడ్డారు.
ఇది కాస్త రెండు తెలుగు స్టేట్స్ ల మధ్య కాంట్రవర్సీగా మారింది. తాజాగా.. పవన్ కళ్యాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సినిమాటో గ్రఫి మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు తెలుగు స్టేట్స్ ల మధ్య వివాదంనురాజేసేవిగా ఉన్నాయన్నారు. అంతేకాకుండా.. ఈ కామెంట్స్ పై పవన్ వెంటనే సారీ చెప్పాలన్నారు.
తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానిస్తే ఊరుకోబోమన్నారు. పవన్ సారీ చెబితే... ఇక్కడ ఆయన సినిమాలు ఆడుతాయని,లేకుంటే ఒక్కసినిమా కూడా ఆడనివ్వమంటూ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మరోవైపు మంత్రి వాకిడి శ్రీహరి కూడా దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ వనరుల్ని దోచుకుని ఈ స్థాయికి వారు ఎదిగారన్నారు. మెచురిటీతో మాట్లాడాలని, మైలేజ్ కోసం ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సబబుకాదని పవన్ పై మంత్రి వాకిడి శ్రీహరి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
