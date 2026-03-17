  • Raj Gopal Reddy: కాంగ్రెస్‌లో కలకలం.. ఆ 9 మంది ఎమ్మెల్యేలతో రాజగోపాల్ రెడ్డి సీక్రెట్ మీటింగ్..?

Raj Gopal Reddy: కాంగ్రెస్‌లో కలకలం.. ఆ 9 మంది ఎమ్మెల్యేలతో రాజగోపాల్ రెడ్డి సీక్రెట్ మీటింగ్..?

Raj Gopal Reddy Meeting: మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కండువా మార్చేందుకు రెడీ అయ్యారా..! మంత్రి పదవి రాలేదన్న అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్న ఆయన.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేలతో సీక్రెట్ మీటింగ్ పెట్టారా..! మూడు జిల్లాల నుంచి 15 మంది ఎమ్మెల్యేలకు ఆహ్వానాలు పంపిస్తే.. 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు మీటింగ్ కు హాజరయ్యారా..! అసలు రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి సీక్రెట్ మీటింగ్ ఎజెండా ఏంటి..! ఈ మీటింగ్‌కు హాజరైన ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Mar 17, 2026, 07:23 PM IST

EPFO 3.0 Update: పెన్షన్‎లో మార్పులు.. రూ. 5లక్షల వరకు ఆటో క్లెయిమ్.. ఈపీఎఫ్ బదిలీ.. EPFO 3.0 సంస్కరణలపై కేంద్రం ఇచ్చిన కీలక అప్డేట్స్ ఇవే..!!
6
EPFO 3.0 update
EPFO 3.0 Update: పెన్షన్‎లో మార్పులు.. రూ. 5లక్షల వరకు ఆటో క్లెయిమ్.. ఈపీఎఫ్ బదిలీ.. EPFO 3.0 సంస్కరణలపై కేంద్రం ఇచ్చిన కీలక అప్డేట్స్ ఇవే..!!
Punjab National Bank: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో రూ. 2,00,000 ఎఫ్డీ తెరిస్తే 10ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఎంత వడ్డీ వస్తుంది.. లెక్కలివే..!!
5
punjab national bank fd
Punjab National Bank: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో రూ. 2,00,000 ఎఫ్డీ తెరిస్తే 10ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఎంత వడ్డీ వస్తుంది.. లెక్కలివే..!!
Ustaad Bhagat Singh Ticket Prices: పవన్ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు టికెట్ హైక్ లేదు!
6
Ustaad Bhagat Singh
Ustaad Bhagat Singh Ticket Prices: పవన్ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు టికెట్ హైక్ లేదు!
EPS-95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ఏం స్పష్టం చేశారో వెంటనే తెలుసుకోండి..!!
6
EPS Pension Increase
EPS-95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ఏం స్పష్టం చేశారో వెంటనే తెలుసుకోండి..!!
Raj Gopal Reddy: కాంగ్రెస్‌లో కలకలం.. ఆ 9 మంది ఎమ్మెల్యేలతో రాజగోపాల్ రెడ్డి సీక్రెట్ మీటింగ్..?

Raj Gopal Reddy Meeting: మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారం కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాక రేపుతోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేలతో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి సీక్రెట్ డిన్నర్ మీటింగ్ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ మీటింగ్ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన 15 మందికి ఆహ్వానం పంపగా.. ఈ మీటింగ్ కు కేవలం 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు హాజరైనట్టు తెలుస్తోంది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలతో రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఎందుకు సమావేశం నిర్వహించారు.. ఈ సీక్రెట్ మీటింగ్ వెనుక అసలు ఉద్దేశం ఏంటని కాంగ్రెస్ వర్గాలు ఆరా తీస్తున్నారట. అలాగే ఈ సమావేశానికి ఎవరెవరు ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు.. ఈ సమావేశంలో ఏఏ అంశాలు చర్చించారు అనేదానిపై ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు సైతం ఆరా తీస్తున్నట్టు సమాచారం. అయితే మంత్రి పదవి రాలేదన్న అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్న రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి.. ఈ రహాస్య డిన్నర్ మీటింగ్‌పై రాజకీయ వర్గాల్లో లోతైన చర్చ జరుగుతోంది..

కొద్దిరోజులుగా ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి అస్సలు తగ్గడం లేదు. వేదిక ఏదైనా సందర్భం మరేదైనా.. ప్రతి నిమిషం తన మంత్రి పదవి చుట్టే రాజకీయం తిప్పుతున్నారు. ఏకంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డినే టార్గెట్ చేస్తూ ఇచ్చి పడేస్తున్నారు. అమాత్య యోగం ఆమాడ దూరం అన్నట్లు.. మంత్రి పదవి దక్కట్లేదన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆయనలో పీక్స్‌కు చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికల రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజే.. మునుగోడులో ప్రజల మధ్యే హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. 

ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మంత్రి పదవి ఇవ్వండి.. లేదంటే నేరుగా సీఎం పదవిపైనే గురి పెడుతా అంటూ విరుచుకుపడ్డారు. మంత్రి పదవి విషయంలో అధిష్టానం అంతా సానుకూలంగా ఉన్నా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నారని రాజగోపాల్ రెడ్డి రగిలిపోతున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి ఫ్రస్ట్రేషన్‌ తారాస్థాయికి చేరుకున్నట్టే కనిపిస్తోంది. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కొందరు అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేలను డిన్నర్ మీటింగ్ పేరుతో ఆహ్వనించి వారి మనసులో మాటను తెలుసుకుంటున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. 
 
అయితే ఎమ్మెల్యే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డితో సీక్రెట్ మీటింగ్ నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యేలు ఎవరనే దానిపై కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోంది. ఇందులో వరంగల్, నిజామాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు హాజరైనట్టు తెలుస్తోంది. అయితే కేబినెట్ విస్తరణలో మంత్రి పదవి దక్కకుండా అడ్డుకుంటున్నారని భావిస్తూ, కొంతకాలంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేలతో భేటీ అయ్యారని తెలుస్తోంది. 

ఈ మీటింగ్ కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలకు సంకేతమా.. లేక రాజకీయ కుదుపుకి నాందా అన్న ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. కానీ మంత్రి పదవి దక్కకపోతే మాత్రం.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి కండువా మార్చడం ఖాయమని టాక్ వినిపిస్తోంది. త్వరలోనే రాజగోపాల్ రెడ్డి కండువా మార్చే అవకాశం ఉందని  రాజకీయ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి గులాబీ పార్టీలో చేరేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఆలోపే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి.. మరో 9 మంది ఎమ్మెల్యేల సమావేశం నిర్వహించడం కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది. 
 
మొత్తంమీద మంత్రి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డితో ఎవరు మీటింగ్ అయ్యారని ఆరా తీసేపనిలో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశానికి రమ్మని పిలుపురాగానే వారంతా ఎందుకు వెళ్లారు.. ఈ సమావేశం అసలు ఎజెండా అనే విషయాలను హైకమాండ్ పెద్దలు తెలుసుకునే పనిలో ఉన్నారట. వీరంతా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై అసంతృప్తితో ఉన్నారా.. వీరి అసంతృప్తికి కారణం ఏంటనే తెలుసుకుంటున్నారట. మరోవైపు రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారంపైన హైకమాండ్ పెద్దలు ఫోకస్‌ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. మంత్రి పదవి రానంతా మాత్రాన.. డిన్నర్ మీటింగ్‌ల పేరిట.. ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే కుట్ర చేస్తారా అని హైకమాండ్ పెద్దలు గుస్సా అవుతున్నారట. అయితే ఈ డిన్నర్ మీటింగ్ వ్యవహారంపై ఎమ్మెల్యే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి త్వరలోనే షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని గాంధీ భవన్ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మొత్తంమీద రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

