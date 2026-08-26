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Telangana Congress: కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి కట్టుబడి ఉన్నా.. క్రమశిక్షణ తప్పలేదు: కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌ రెడ్డి

Komatireddy Raj Gopal Reddy Sensational Comments On Revanth Reddy: తాను కాంగ్రెస్‌ పార్టీని వీడేది లేదని మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన అనంతరం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధిష్టానం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న వేళ ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కతో సమావేశమైన అనంతరం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 26, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:52 PM IST
Telangana Congress: కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి కట్టుబడి ఉన్నా.. క్రమశిక్షణ తప్పలేదు: కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌ రెడ్డి
Image Credit: Komatireddy Raj Gopal Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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