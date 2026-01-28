English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Komatireddy Raja gopal Reddy: ఏదో ఒకరోజు బాంబు పేలుస్తా.!. ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి షాకింగ్ కామెంట్స్..

Komatireddy Raja gopal Reddy: ఏదో ఒకరోజు బాంబు పేలుస్తా.!. ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి షాకింగ్ కామెంట్స్..

Komati reddy raja gopal reddy fires on congress govt: నిధులు మంజరు చేస్తామని చెప్పి మూడు వారాలు దాటి పోతున్న కూడా ప్రభుత్వం నుంచి సరైన విధంగా రెస్పాన్స్ రావడంలేదని మునుగోడు ఎమ్మెల్యే  కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. తనకు ప్రజలే ఎక్కువని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 28, 2026, 12:46 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగిన కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి..
  • తెలంగాణలో మరోసారి రచ్చ..

Komatireddy Raja gopal Reddy: ఏదో ఒకరోజు బాంబు పేలుస్తా.!. ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి షాకింగ్ కామెంట్స్..

komarireddy raja gopal reddy fires on cm revanth reddy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఒకవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం, మరోవైపు సింగరేణి బొగ్గు గనుల కుంభకోణం రాజకీయాంగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇది చాలదన్నట్లు ఇటీవల నలుగురు మంత్రులు సమావేశం కాగానే రేవంత్ సీఎం సీటుకు ఎక్కడ ఎసరు పెడుతున్నారో అంటూ రాజకీయా వర్గాల్లో , సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై కొన్ని మీడియాలు ఒక అడుగు ముందుకేసి లేనిపోనీ ప్రచారాలు కూడా చేశాయి. ఇక దీనిపై ఏకంగా మంత్రులు భట్టి విక్రమార్క, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు  రంగంలోకి దిగి మరీ క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఇదిలా ఉండగా.. మనుగోడు ఎమ్మెల్యే  అంశం తరచుగా కాంగ్రెస్ కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. గతంలో తనకు మంత్రి పదవి ఇస్తారని హమీఇచ్చారని కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రచ్చ రచ్చ చేశారు.

పలు సందర్భాల్లో సీఎం రేవంత్ ను టార్గెట్ చేసుకుని మరీ వాగ్వాణాలు సంధించారు. ఇటీవల మునుగోడులో లిక్కర్ దుకాణాల అంశం కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా..  మరోసారి మునుగోడు ఎమ్మెల్యే  కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి చేసిన కామెంట్స్ రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి నల్గొండ జిల్లా మనుగోడు మండలం కోతులారం గ్రామంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రుల నియోజకవర్గాలకే డెవలప్ మెంట్ నిధులన్నీ పోతున్నాయని విమర్శలు గుప్పించారు.  తన నియోజక వర్గంకు నిధులు అడిగితే.. రేవంత్ రెడ్డి వారంలో నిధులు ఇస్తానని హమీ ఇచ్చారన్నారు. కానీ మూడు వారాలు అయిపోయిన ఇంకా కూడా నిధులు రాలేదన్నారు. మరోవైపు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కను  నిధులు అడిగితే ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారని అన్నారు.

కొడంగల్, మధిర, హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గాలకే నిధులు పోతున్నాయని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తమ నియోజకవర్గాల్లో చేసే పనులకు నిధులు రాకపోవడంతో కాంట్రాక్టర్లు పనులు మద్యలోనే నిలిపివేస్తున్నారన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇలానే చేస్తే ఎప్పుడో ఒకసారి బాంబు పేల్చక తప్పదని సొంత ప్రభుత్వంపై కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Read more: Brs Ktr: రేవంత్ దుర్మార్గాలన్ని గవర్నర్ ముందు పెట్టాం.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఇంకా నిధుల గురించి  ఎదురు చూసి చూసి విసిగి పోయానని, ఏదో ఒకరోజు బాంబ్ పేలుస్తా నంటూ  మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. గతంలొ  కూడా ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తనకు నియోజక వర్గం ప్రజలు ముఖ్యమని, వారి కోసం ఎలాంటి త్యాగాలు చేయడానికైన వెనుకాడబోనని స్పష్టం చేశారు. మొత్తంగా మునుగోడు ఎమ్మెల్యే  చేసిన కామెంట్స్ తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MUNUGODUKomatireddy Rajagopal ReddyCongress PartyCM Revanth Reddymunugudu assembly constituency

